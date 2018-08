Ministerium für Inneres und Europa Mecklenburg-Vorpommern / IM-MV: ...

IM-MV: Polizeipräsident Thomas Laum feierlich in den Ruhestand verabschiedet// Innenminister Caffier: Verantwortung für die Sicherheit der Bürger übernommen

Schwerin - Der Minister für Inneres und Europa Lorenz Caffier hat heute in Rostock den Polizeipräsidenten des Polizeipräsidiums Rostock, Thomas Laum, im Rahmen einer Feierstunde in den Ruhestand verabschiedet.

Seit dem 1. März 2011 trug Thomas Laum als Polizeipräsident Verantwortung für die Sicherheit der Menschen in unserem Land. "Er hat das Amt als Polizeipräsident stets als Dienstleistung am Bürger verstanden. Immer verfolgte er die Idee einer modernen, offenen und in jeder Hinsicht korrekten und bürgerorientierten Polizei. Dadurch und durch sein ausgeprägtes Verständnis für das Innenleben der Behörde und die Menschen, die darin arbeiten, hat er sich großen Respekt erarbeitet und war hochgeschätzt", sagte der Minister. "Unter seiner Verantwortung hat sich das Polizeipräsidium Rostock maßgebend weiterentwickelt. "Das zahlreiche Kommen der Gäste zeigt den Stellenwert der Polizei in der Region." Innenminister Caffier dankte Herrn Laum für seine Arbeit. "Sie hinterlassen eine gut aufgestellte Behörde. Sie haben sich viele Verdienste erworben und können stolz auf das Erreichte zurückblicken. Trotz des verantwortungsvollen Amts waren Sie auch immer Präsident, der ein offenes Ohr für alle Anliegen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hatte. Für die Zukunft wünsche ich Ihnen alles Gute, eine entspannte und erlebnisreiche Zeit, vor allem aber Gesundheit und Gottes Segen."

Thomas Laum kam 1991 in die Landespolizei. Er war Leiter der Kriminalpolizeiinspektion Rostock, Leiter des Führungsstabs der Polizeidirektion Rostock und später Leiter der Polizeidirektion Stralsund. 2005 kam er mit Blick auf den damals bevorstehenden Polizeieinsatz anlässlich des G8-Gipfels zurück nach Rostock als Leiter des Führungsstabs. Der Polizeieinsatz war erfolgreich bewältigt worden, Herr Laum wurde Leiter der Polizeidirektion Rostock und später Leiter des Polizeipräsidiums Rostock.

Bis zur Ernennung des Nachfolgers im Amt des Polizeipräsidenten nimmt die Leiterin des Führungsstabes im Polizeipräsidium Rostock und gleichzeitig stellvertretende Behördenleiterin des Präsidiums, Frau Leitende Kriminaldirektorin Anja Hamann, die Geschäfte wahr.

