Miss 50plus Germany 2019 - Deutschlands Schönste über 50 - LAST CALL: Jetzt mitmachen und bis Mittwoch 5. September 23:59 Uhr bewerben

Die Schönheit des Alters

Deutschlands Laufstege werden seit Jahren nicht mehr nur den Jungen überlassen. Die Wahl der Miss 50plus Germany ist seit 7 Jahren bereits anerkannte Tradition. Jetzt ist es wieder so weit: Wir suchen die Nachfolgerin der amtierenden "Miss 50plus Germany 2018", Manuela Thoma-Adofo. Die Autorin und ehrenamtliche Hospizschwester wird am 24. November 2018 in Bad Zwischenahn ihre Krone und somit ihr Amt weitergeben.

Mitmachen und gewinnen:

Es geht ganz einfach. Die Teilnehmerinnen brauchen nur ein wenig Mut, zwei Fotos (Porträt und Ganzkörperfoto) und müssen am Tag des Finales (24.11.2018) mindestens 50 Jahre alt sein. Sie laden sich unter https://www.missgermany.de/50plus/bewerben-2019 den Bewerbungsbogen herunter und schicken ihn ausgefüllt zusammen mit Ihren Fotos per Mail an Miss50plus@missgermany.de (Bewerbungsphase endet am 05.09.2018, 23:59 Uhr). Eine Fachjury wählt die Top 60 Kandidatinnen aus, die zum Casting am Sonntag, 7. Oktober 2018 nach Frankfurt in die Famous Face Academy zum Foto-Shooting eingeladen werden. Hier qualifizieren sich 20 Kandidatinnen für das Finale am Samstag, 24. November 2018 in Bad Zwischenahn.

Im Rahmen einer glanzvollen Gala mit den Moderatoren Ines Klemmer und Joachim Llambi und musikalischen Highlights von Ross Antony und Paul Reeves wird eine Promi-Jury um Wolfgang Bosbach die Miss 50plus Germany 2019 wählen.

