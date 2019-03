Mit der Ernennung von Seamus Whittingham zum Managing Director, EMEA, treibt Innovid die globale Expansion voran.

Innovid, die weltweit führende Video-Werbeplattform, gab heute die Ernennung des erfahrenen Branchenexperten für Marketing, Seamus Whittingham, bekannt, der sein EMEA-Team als Managing Director mit Sitz in London leitet. In seiner neuen Funktion wird sich Whittingham darauf konzentrieren, die Führungsrolle von Innovid in der Connected-TV (CTV)-Werbung zu stärken, um die breite Basis globaler Werbemarken, Verlage und Sendeanstalten in der Region zu unterstützen und weiter auszubauen.

Innovid Accelerates Global Expansion with Appointment of Seamus Whittingham as Managing Director, EMEA (Photo: Business Wire)

„Nach unserer Kapitalaufnahme in Höhe von 30 Millionen USD von Goldman Sachs Anfang des Jahres hat Innovid seine globale Präsenz rasch ausgebaut und viele neue globale Werbekunden, insbesondere in EMEA, gewonnen“, sagte Zvika Netter, CEO und Co-Founder von Innovid. „Die Expertise von Seamus in der Skalierung von Teams und der Unterstützung nachhaltigen Wachstums bei bestehenden Markenpartnern und neuen Kunden wird ein enormer Gewinn sein, wenn wir die Führungsrolle von Innovid in EMEA, insbesondere in Frankreich und Deutschland, weiter ausbauen.“

Whittinghams Erfahrung auf dem Gebiet des gesamteuropäischen Wachstums in der Werbe- und Martech-Personalisierungsbranche sowie seine Beziehungen zu Agenturen und Verlagen versetzen ihn in die Lage, Innovids Kunden dabei zu unterstützen, ihre datengestützten Video- und CTV-Strategien weiterzuentwickeln. Zuletzt war Whittingham Geschäftsführer bei IgnitionOne, einem digitalen Marketing-Unternehmen, das eine Vielzahl von Cloud-basierten Marketing-Lösungen anbietet, wo er für Umsatz- und operatives Wachstum in Großbritannien, Frankreich, Deutschland und Osteuropa verantwortlich war. Davor hatte Whittingham eine Position als Managing Director bei Qubit, einem Unternehmen für Personalisierungssoftware, wo er die Geschäftsentwicklung mit einem Drittel der 100 führenden IR-Unternehmen leitete und die Geschäftstätigkeiten auf Frankreich, Deutschland und die Niederlande ausweitete.

„Innovids Ansatz für Kundenpartnerschaften – bestätigt durch seine solide Basis an langfristigen Top-Marken – ist sehr attraktiv, und ich fühle mich sehr glücklich, Teil dieses großartigen Teams zu sein“, sagte Whittingham. „Innovid hat das Personal, den Prozess und die Technologie, um nicht nur mit dem aktuellen Stand Schritt zu halten, sondern es den Marken wirklich zu ermöglichen, an der Spitze zu bleiben, während sich das zweistellige Wachstum von Video-Werbung und CTV weiter entwickelt. Ich freue mich sehr, Teil dieser weltweiten Expansion zu sein.“

Innovid baut auch seine Präsenz in Tokio aus und plant, dort in den kommenden Monaten ein Büro zu eröffnen. Weitere Informationen über Innovid finden Sie unter www.innovid.com.

Über Innovid

Innovid ist die weltweit führende Video-Werbeplattform, die über Mobilfunk-, Desktop- und vernetzte Fernsehgeräte, Streaming-Geräte und soziale Plattformen mehr Videos bereitstellt als jedes andere Unternehmen. Innovid arbeitet mit Marken, Agenturen und Verlagen zusammen, um neue Werbemodelle zu entwickeln, die das Kundeninteresse und die Verweildauer auf eine Weise erhöhen, die auch für die Zuschauer einen höheren Mehrwert bietet. Unsere Videoplattform ermöglicht eine nahtlose Personalisierung des kreativen Inhalts auf allen Bildschirmmedien sowie eine ganzheitliche Messung, um die Videoerfahrung der nächsten Generation voranzutreiben und den Umsatz zu steigern. Innovid betreibt Niederlassungen in New York, Chicago, San Francisco, Los Angeles, London, Tel Aviv, Sydney und Singapur. Weitere Informationen finden Sie unter www.innovid.com.

