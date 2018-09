Mit der Securifix-UFO-Technologie Transparenz in die Kostenplanung bringen

Unvorstellbar in der heutigen Zeit: Aber die Intralogistik-Kosten in einem Unternehmen ließen sich bisher nur schwer erfassen. Der Grund: Bisher gab es für innerbetriebliche Flurförderfahrzeuge wie Gabelstapler keine effektiven Kontroll- und Optimierungssysteme. Daher gab und gibt es in Unternehmen viele Stehzeiten und auch unnötige Fahrten mit diesen Fahrzeugen - und das kostet Geld. Geldvernichtung durch Flurförderfahrzeuge und Gabelstapler, die nicht optimal koordiniert und eingesetzt werden. "Die Securifix-UFO-Technologie steuert zentral alle Flurförderfahrzeuge im Betrieb oder am Werksgelände, egal ob zwei oder 2000 Gabelstapler - und hat dabei die Kosten immer voll im Blick. Dazu gehören die Kosten für den internen Warenfluss und der Transport im eigenen Unternehmen sowie alle Kosten rund ums Lager und Werkgelände", so Securifix-Geschäftsführer Edmund Breitenfeld. http://www.securifix.eu

Karlsfeld (pts009/18.09.2018/09:05) - Unvorstellbar in der heutigen Zeit: Aber die Intralogistik-Kosten in einem Unternehmen ließen sich bisher nur schwer erfassen. Der Grund: Bisher gab es für innerbetriebliche Flurförderfahrzeuge wie Gabelstapler keine effektiven Kontroll- und Optimierungssysteme. Daher gab und gibt es in Unternehmen viele Stehzeiten und auch unnötige Fahrten mit diesen Fahrzeugen - und das kostet Geld. Geldvernichtung durch Flurförderfahrzeuge und Gabelstapler, die nicht optimal koordiniert und eingesetzt werden. "Die Securifix-UFO-Technologie steuert zentral alle Flurförderfahrzeuge im Betrieb oder am Werksgelände, egal ob zwei oder 2000 Gabelstapler - und hat dabei die Kosten immer voll im Blick. Dazu gehören die Kosten für den internen Warenfluss und der Transport im eigenen Unternehmen sowie alle Kosten rund ums Lager und Werkgelände", so Securifix-Geschäftsführer Edmund Breitenfeld. http://www.securifix.eu

Einfache Bedienung trotz innovativer Technik

Das einfache und robuste Rufsystem LT03 und das konsequent weiterentwickelte Leitsystem LT04 von Securifix bieten über ein intelligentes Monitoring die Voraussetzung zur Optimierung der Intralogistik. Beide Systeme übernehmen verlässlich und kompatibel die Hauptaufgaben der Intralogistik und sind dabei selbst äußerst kostengünstig.

Nur ständig weiterentwickelte und spezifizierte Systeme können den immer größeren Anforderungen in Unternehmen gerecht werden. "Keine Angst, die Bedienung unserer UFO-Technologie braucht keine künstliche Intelligenz oder große Computer, alles ist so aufgelegt, dass das System ganz einfach im laufenden Betrieb implementiert werden kann und da es nahezu selbsterklärend ist, auch von allen Mitarbeitern angewandt werden kann", sagt der Erfinder des Systems, Edmund Breitenfeld.

Bei der UFO-Technologie handelt es sich nämlich um ein System, das über die Hochfrequenz-Funktechnik funktioniert und daher kostenlos ist. Kommunikationslösungen über die Hochfrequenz-Funktechnik sind variabel und können auf individuelle Wünsche des Kunden zugeschnitten werden. Das heißt, ob großer oder kleiner Betrieb: Allein die Anschaffungs- oder Leihkosten für die Hard- und Software der UFO-Technologie sind überschaubar und gut kalkulierbar. Hinzu kommt die Optimierung des Einsatzes der Flurförderfahrzeuge, die zu großen Kosteneinsparungen führt. Die Systeme und das Systemmanagement sind praxiserprobt, modular und skalierbar. Sie helfen verlässlich, Stapler-Daten zu registrieren, Stapler zu rufen und zu leiten. Alles ist dem Ziel untergeordnet, Leerläufe zu vermeiden und effizient die Stapler einzusetzen.

Die Securifix GmbH gilt als der Spezialanbieter für Staplerhersteller und unabhängige Intralogistiksysteme. Das Unternehmen in Dachau entwickelt und vertreibt die Kommunikationslösungen mit Hochfrequenz-Funktechnik bereits seit mehr als 35 Jahren. Zu den Kunden der Intralogistiksysteme und dem Materialflussmanagement gehören große und namhafte Firmen. Weitere Informationen und alle Angebote auf: http://www.securifix.eu

