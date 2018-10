Mit der Seele baumeln in der herbstlichen Therme

Der Herbst ist da. Und mit ihm die Sehnsucht nach Wärme, Sonne und warmem Wasser. Kein Problem am Neusiedler See. Wenn nämlich die Natur den See abkühlt, wird die nahe gelegene St. Martins Therme erst so richtig spannend. Viele hunderte Quadratmeter Wasser-, Saun- und exklusive Liegefläche locken dann nach Frauenkirchen ins Nordburgenland. Dazu ein fantastischer Blick direkt hinein in den Nationalpark Neusiedler See - Seewinkel. Und was das Beste ist: Mit der neuen Neusiedler See Card, die jetzt an 365 Tagen im Jahr erhältlich ist, sind drei Stunden Thermenaufenthalt gar gratis! Wenn man zumindest eine Nacht in einem von fast 800 Mitgliedsbetrieben nächtigt. Ein genialer Vorteil für die Genussspechte unter den Gästen am Neusiedler See.

Abenteuer und Rückzug sind die wahren Werte in der St. Martins Therme. Draußen die Natur erforschen, drinnen Energie tanken und etwa in einer der neuen Muscheln relaxen. Oder vielleicht sogar in einem der Exklusivbereiche einen ganzen Tag "Kurzurlaub mit Langzeitwirkung" buchen? Alles ist möglich. Und seit Kurzem gibt es auch die Familieninseln, wo Familien mit Kindern so richtig privat und ganz für sich entspannen können. Herzstück sind sechs ultrabequeme und großzügige Familieninseln. Und bei entsprechendem Herbstwetter wird auch die Summer Island mit dem hauseigenen See wieder spannend. Ein Tag reicht da halt oft nicht aus...

Alles auf einen Blick unter: http://www.neusiedlersee.com

