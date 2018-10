Mit der Splunk-Plattform haben Unternehmen die Nase bei der digitalen Evolution vorn

Splunk Inc. (NASDAQ: SPLK), das mit seinen Produkten Maßnahmen und Erkenntnisse durch Datenauswertung ermöglicht, stellte heute die Branchen- und Produktvision vor, mit der Splunk-Kunden die nächste Welle der Unternehmensevolution mithilfe von Daten vorantreiben können. Dank einer Reihe von Innovationen bei Machine Learning, Performance und Skalierung machen es neue Versionen von Splunk Enterprise® und Splunk Cloud™ einfacher, Fragen zu stellen, passende Maßnahmen zu ergreifen und sinnvolle Geschäftsergebnisse zu fördern, und zwar durch den Zugriff auf Daten aus beliebigen Quellen. Splunk Enterprise 7.2 ist jetzt allgemein verfügbar.

„Wir stecken mitten in der Datenrevolution, und diese Produkt-Updates stellen sicher, dass die Splunk-Plattform mit der Entwicklung unserer Welt Schritt hält, um unabhängig von Unternehmen, Teams oder Datensets Geschäftsergebnisse zu liefern“, erklärt Doug Merritt, President und CEO von Splunk. „Es gibt heute zwei Arten von Unternehmen: diejenigen, die mit Daten lediglich Ereignisse aufzeichnen, und diejenigen, die mit ihren Daten etwas bewegen. Die Fortschritte der Splunk-Plattform bei Machine Learning, Performance und Analyse helfen unseren Kunden, schnell aktiv zu werden. Außerdem wird unsere Produkt-Roadmap die allgemeine Vorstellung von den erreichbaren Möglichkeiten verändern.“

„Wir brauchen Technologien, die uns helfen, die Erwartungen unserer Gäste immer zu übertreffen und Splunk hilft uns, proaktiver zu werden", sagt Sean Kenny, SVP und CIO von Carnival Cruise Line. „Die Reisebranche wurde durch die Digitalisierung völlig neugestaltet. Splunk ermöglicht es uns, Daten auf einmalige Art und Weise zu sammeln und auf verschiedene Weise zu nutzen. Von der Planung einer Online-Kreuzfahrt bis hin zum Genuss der Dienstleistungen, die wir an Bord anbieten, ermöglicht es Splunk unseren Teams, das absolut beste Erlebnis für unsere Kunden zu bieten."

Splunk>Next erweitert den Zugriff auf alle Daten und ermöglicht damit mehr Menschen, unbegrenzte Einblicke zu gewinnen

Zusätzlich zu den Updates für Splunk Enterprise und Splunk Cloud stellten CEO Merritt und Tim Tully, der Chief Technology Officer von Splunk, den mehr als 10.000 Splunk-Kunden und -Partnern auf der .conf18 Splunk>Next vor: Bei Splunk>Next handelt es sich um eine Reihe visionärer Technologien, die laufend weiterentwickelt werden, damit das Potenzial von Splunk für mehr Datenquellen und mehr Menschen genutzt werden kann, ganz gleich, wo, wann und wie diese auf die Daten zugreifen, sodass Einblicke und Erkenntnisgewinn ohne Grenzen möglich sind. Diese Innovationen werden im Rahmen von Beta-Programmen zur Verfügung gestellt und eröffnen Kunden folgende Möglichkeiten:

Auswerten, Umwandeln und Analysieren von fließenden Daten mit dem Splunk Data Stream Processor Durchführen von Suchvorgängen in riesigen Datenmengen, bei denen die Splunk Data Fabric Search mittels Verbundsuche innerhalb von Millisekunden Billionen von Events in mehreren Splunk-Systemen analysiert Mobile Interaktion mit Splunk-Produkten über das Splunk Mobile und Splunk Cloud Gateway Einsatz von Augmented Reality (AR) für Interaktionen und Aktivitäten, die aus der Datenauswertung resultieren, durch Funktionen wie QR-Codes, Suche nach Dashboards, UPC-Scans und den Einsatz neuer NFC-Datenquellen Überblick über sämtliche Prozessabläufe im Unternehmen (einschließlich der gesamten Customer Journey) durch Splunk Business Flow, damit Benutzer Trends leicht erkennen und bessere Entscheidungen treffen können

„Wir bauen auf unserem leistungsfähigen Produktbestand auf, um die Plattform zukunftsfähig weiterzuentwickeln“, erklärte Tully. „Ziel unserer Produktvision ist es, Splunk überall für jeden verfügbar zu machen und unseren Kunden zu helfen, überall mit einer Kombination aus künstlicher Intelligenz und Machine Learning aus dem gesamten Produktportfolio Muster aufzuspüren. Und das gilt für Streaming-Daten, abgelegte Daten, Daten aus jeder Quelle und auf jedem Gerät, das Sie verwenden möchten.“

Splunks Ökosystem unterstützt Technologieinvestitionen der Kunden

Durch das umfangreiche Splunk-Ökosystem aus Technologiepartnerschaften und Integrationen erhöhen Splunk Cloud und Splunk Enterprise den Mehrwert der verschiedenen Investitionen von Kunden in Technologien und Datenquellen. Kunden können jetzt beliebige Daten zur und von der Splunk-Plattform verschieben, völlig unabhängig von Format, Zustand oder Standort der Daten. Hier sind einige der Neuerungen:

Guided Data Onboarding ist eine neue grafische Benutzeroberfläche zur Datenintegration. Sie hilft Kunden, Daten in Splunk Cloud oder Splunk Enterprise zu verschieben und führt sie durch die beste Integrationsmethode ausgehend von der jeweiligen Architektur. Logs to Metrics erleichtert das Konfigurieren und Umwandeln von Protokoll-Events in Metriken, damit Benutzer von der hohen Performance bei Monitoring und Alerts im Zusammenhang mit Metriken von der Splunk-Plattform profitieren. Die Splunk Community für Machine Learning Toolkit (MLTK)-Algorithmen in GitHub verstärkt den Nutzen der Entwicklungen und Algorithmen von MLTK-Kunden, da sie diese mit Beiträgen zur GitHub-Community freigeben, gestalten und weiterentwickeln können. Splunk MLTK Container for TensorFlow™ erweitert den Nutzen von Splunk MLTK um zusätzliche Funktionen von TensorFlow, der beliebten Open-Source-Bibliothek für leistungsstarke numerische Berechnungen. Splunk MLTK Connector for Apache Spark™ greift auf MLib, eine umfangreiche und skalierbare Machine-Learning-Bibliothek, zu.

„T-Mobile sucht ständig nach neuen Möglichkeiten zur Optimierung der Kundenerfahrung und Splunk spielt dabei eine wichtige Rolle“, sagt Jonathan Silberlicht, Senior Director, Network Service Management & Customer Solutions bei T-Mobile. „Mit den weiterentwickelten Machine-Learning- und Performance-Funktionen im neuen Splunk Enterprise kann T-Mobile seinen Kunden eine noch bessere Erfahrung bieten, da unsere Service- und Verkaufsteams Echtzeitinformationen über die Leistung der Systeme und Services erhalten und so alles verwalten können, von der Aktivierung neuer Telefone über Rechnungen bis hin zu einer fantastischen Erfahrung in unserem Netzwerk.“

„Mit dem Splunk Machine Learning Toolkit (MLTK) haben wir ein Machine-Learning-Modell erstellt, das uns ungeplante Ausfälle frühzeitig erkennen lässt – das bringt enorme Kosteneinsparungen“, erklärt René Ahlgrim, Manager Data Analytics bei der Zeppelin GmbH. „Mit maschinellem Lernen und den Maschinendaten, die wir bereits generieren und aus verschiedenen Quellen erfassen, können wir anomale Aktivitäten identifizieren und anschließend verschiedene Modelle untersuchen, testen und prüfen, um auf die gewonnenen Erkenntnisse zu reagieren. Dank des Machine Learning in Splunk Enterprise haben wir bereits die Reparaturzeiten verkürzt, unsere Gesamtwartungskosten gesenkt und signifikante Auswirkungen auf unser Geschäft erzielt.“

Splunk ist führend bei Performance, Skalierbarkeit und Verwaltbarkeit

Splunk Cloud und Splunk Enterprise lassen sich auf die Verwaltung von Billionen von Events in nahezu Echtzeit skalieren – ohne Leistungseinbußen und Kostenexplosion. Hier sind einige der Neuerungen:

Splunk SmartStore trägt dazu bei, die Flexibilität im Datenmanagement zu maximieren, wobei die Suchleistung erhalten bleibt und die Rechen- (CPUs) und Speicherebenen unabhängig voneinander auf die Geschäftsanforderungen skaliert werden können. SmartStore wertet die Datenzugriffsmuster der Benutzer automatisch aus, um festzustellen, welche Daten für Echtzeitanalysen zugänglich sein müssen und welche Daten in einem kostengünstigeren, langfristigen Speicher abgelegt werden können. Workload Management ermöglicht Anwendern, die Zuweisung von Rechen- und Speicherressourcen, die die Splunk-Plattform bei Suchen und Benachrichtigungen nutzt, zu priorisieren. Dadurch lässt sich sicherstellen, dass die wichtigsten Analysen zuerst abgeschlossen werden. Splunk on Docker: Der Splunk-Support umfasst nun auch Bereitstellungen von Splunk Enterprise 7.2 in Docker-Containern, so dass Kunden Splunk schnell in Betrieb nehmen und entsprechend den Anforderungen ihres Unternehmens skalieren können. Dynamic Data: Active Archive, der neue Service in der Reihe der Dynamic-Data-Services, hilft Splunk-Cloud-Kunden, gesetzliche und Compliance-Anforderungen zu erfüllen, indem weniger häufig abgerufene Daten beibehalten und mit Splunk Cloud durchsucht werden.

„In einem Umfeld mit strikteren gesetzlichen Vorschriften und Compliance-Anforderungen ermöglichen uns die Innovationen im Splunk Cloud, die neuen Geschäftsanforderungen kosteneffektiv zu erfüllen“, sagt Steven Hatch, Manager, Enterprise Logging, Manheim, Cox Automotive. „Die Möglichkeit, Daten für Audits und Sicherheitsuntersuchungen schnell aufzurufen, spart Unmengen an Zeit bei der Datenerfassung, sodass wir mehr Zeit für Untersuchungen und die Umsetzung notwendiger Maßnahmen haben.“

Untersuchen und Erkunden ohne Grenzen

Splunk Cloud und Splunk Enterprise ermöglichen es einem größeren Kreis von Mitarbeitern innerhalb eines Unternehmens, Daten zu untersuchen und so umsetzbare Erkenntnisse und wirkungsvolle Ergebnisse für alle Unternehmensbereiche bereitzustellen. Hier sind einige der Neuerungen:

Metrics Workspace bietet Anwendern eine effiziente, intuitive Benutzeroberfläche mit Monitoring- und Analysefunktionen für Metrikdaten. Mit Health Report können sich Splunk-Administratoren schnell ein Bild vom Gesamtzustand ihrer Splunk-Umgebungen machen. Der neue Dark Mode erhöht den optischen Kontrast in Splunk-Dashboards – das ist ideal für SOC- und NOC-Umgebungen.

Splunk unterhält ein umfassendes Datenschutz- und Sicherheitsprogramm mit dem Ziel, die Vertraulichkeit der Kundendaten zu schützen (weitere Informationen finden Sie unter Splunk Protects). Splunk Cloud ist jetzt für die Einhaltung neuer Compliance-Auflagen nach PCI DSS (Payment Card Industry Data Security Standard) und HIPAA (Health Insurance Portability and Accountability Act) zertifiziert.

