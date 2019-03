05.03.2019 - 19:18 Uhr Mit Kurzfilm: The National kündigen neues Album „I AM EASY TO FIND“ und Tour 2019 an

Keine zwei Jahre nach SLEEP WELL BEAST legen die nimmermüden The National bereits nach.The National haben nun offiziell ihr neues Album angekündigt: I AM EASY TO FIND, so der Titel, wird am 17. Mai 2019 erscheinen, 14 neue Songs beinhalten und rund 68 Minuten lang sein. Produziert wurde ihr achtes Album von The National und Mike Mills, gemischt hat es Peter Katis.