Das berühmteste und traditionsreichste Radrennen der Welt geht in die 105. Runde. Kunden von ReifenDirekt.de haben jetzt die einmalige Chance, zur Tour de France nach Paris zu reisen und dabei zu sein, wenn die Teams bei einer der beliebtesten Sportveranstaltungen weltweit die Ziellinie überqueren. Der Onlineshop verlost in Kooperation mit dem Premiumreifen-Hersteller Continental insgesamt 15 Plätze für eine Reise zum Finale der Tour de France am 29. Juli 2018 auf der Champs-Élysées. An- und Abreise, Hotelübernachtungen und Transport sind für alle Teilnehmer inklusive. Die Teilnahme ist kinderleicht: Einfach bis zum 06. Mai 2018 mindestens zwei Continental-Sommerreifen über ReifenDirekt.de kaufen, auf der Bestellbestätigungsseite das Registrierformular ausfüllen, abschicken und mit etwas Glück gewinnen. Das Sortiment von Continental, aus dem Kunden von ReifenDirekt.de wählen können, umfasst die aktuellen Sommerreifenmodelle.

Mit ReifenDirekt.de und Continental die Tour de France live erleben (Foto: Business Wire)

Die Aktion findet in insgesamt 15 europäischen Ländern statt, in denen je ein Gewinner ausgelost wird. Für die bunt gemischte internationale Truppe heißt es dann vom 28. bis 30. Juli 2018: auf in die Traumstadt Paris und gemeinsam mit Millionen weiterer Radsportfans die atemberaubende Atmosphäre auf der Champs-Élysées beim Finale der Tour de France live erleben. Das Radrennen gilt als das wichtigste und härteste der Welt und findet seit 1903 jedes Jahr im Juli statt. Drei Wochen lang fahren die besten Radfahrer der Welt quer durch Frankreich und das benachbarte europäische Ausland vom Flachland bis hoch ins Gebirge. Das jüngste Gewinnspiel reiht sich ein in eine Serie spannender Aktionen, die Continental in der Vergangenheit gemeinsam mit ReifenDirekt.de durchführt hat. So führten spektakuläre Reisen die internationalen Gewinnergruppen unter anderem nach Island, Namibia oder zum Finale der Fußball-Europameisterschaft.

Weitere Infos zum Gewinnspiel gibt es unter www.reifendirekt.de/Conti_Tour_de_France_2018.

Über ReifenDirekt.de

Bei ReifenDirekt.de können Interessenten aus mehr als 100 Reifenmarken und über 25.000 Reifenmodellen wählen; darunter jeweils auch die aktuellen Testsieger. Pneus für Pkw, Motorräder sowie Lkw, Nutzfahrzeuge und Busse gehören ebenso zum Produkt-Portfolio wie Kompletträder, Felgen und Pkw-Ersatzteile und -zubehör. Besonders praktisch: Die neuen Reifen werden schnell und kostenlos* an jede beliebige Wunschadresse geliefert. Die Käufer können beim Reifenkauf online auch ganz bequem einen der bundesweit mehr als 9.000 professionellen Montagepartner auswählen, der ihnen die neuen Pneus fachmännisch montiert. Viele der kooperierenden Werkstätten bieten auch weitere Services rund um Reifen an. Zeit, Geld und Mühe sparen Käufer, indem sie den mobilen Reifenservice nutzen: Dabei kommt eine voll ausgestattete Werkstatt direkt zum Wunschort des Kunden und bringt die Reifen vor Ort an. ADAC-Mitglieder erhalten bei ReifenDirekt.de zudem drei Prozent Rabatt auf Reifen und Kompletträder.

*ab 2 Reifen

Reifen online einkaufen:

www.reifendirekt.de, www.reifendirekt.at, www.reifendirekt.ch, www.123pneus.ch, www.autobandenmarkt.nl, www.123pneus.fr, www.mytyres.co.uk, www.gommadiretto.it, www.neumaticos-online.es und in vielen weiteren Delticom-Onlineshops.

Alles über Reifen von A bis Z: www.reifen.de

Reifentests: www.reifentest.com

Informationen über das Unternehmen: www.delti.com

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20180425005743/de/