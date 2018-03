Mitbesitzen und mitinvestieren: Club Privé Il Paradis plant substanziellen Umbau

Stets auf ein Neues zurückkehren und sich wie zu Hause fühlen - das ist im "Paradies" dank eines für die Schweiz neuartigen Privat-Club-Konzepts nun möglich. Nicht nur können im Club Privé "Il Paradis" 200 Berg- und Schweizliebhaber Mitgliedschaften für jeweils zwei Personen erwerben. Darüberhinaus steht fortan auch 13 Eigentum-Interessenten der Weg offen, eine Suite und Anteile an der Liegenschaft im Engadin zu erwerben - inklusive Eintrag im Grundbuch. Gleichzeitig erfährt das "Paradies" einen umfassenden Weiterentwicklungsschub. Aus bislang 23 Zimmern werden ab diesem Herbst 13 luxuriöse Suiten - noch komfortabler, noch wohnlicher, noch persönlicher soll das Hideaway werden. Es entstehen neue Clubräume, ein einladendes Foyer, Gasträume - so, wie das Esszimmer zuhause -, ein modernisierter Wellnessbereich, eine Gartenlandschaft und vieles mehr.

Ftan (pts010/26.03.2018/10:55) - Stets auf ein Neues zurückkehren und sich wie zu Hause fühlen - das ist im "Paradies" dank eines für die Schweiz neuartigen Privat-Club-Konzepts nun möglich. Nicht nur können im Club Privé "Il Paradis" 200 Berg- und Schweizliebhaber Mitgliedschaften für jeweils zwei Personen erwerben. Darüberhinaus steht fortan auch 13 Eigentum-Interessenten der Weg offen, eine Suite und Anteile an der Liegenschaft im Engadin zu erwerben - inklusive Eintrag im Grundbuch. Gleichzeitig erfährt das "Paradies" einen umfassenden Weiterentwicklungsschub. Aus bislang 23 Zimmern werden ab diesem Herbst 13 luxuriöse Suiten - noch komfortabler, noch wohnlicher, noch persönlicher soll das Hideaway werden. Es entstehen neue Clubräume, ein einladendes Foyer, Gasträume - so, wie das Esszimmer zuhause -, ein modernisierter Wellnessbereich, eine Gartenlandschaft und vieles mehr.

Einen hohen siebenstelligen Millionen-Frankenbetrag will die jetzige Besitzerfamilie von Horst Rahe mit Unterstützung der neuen Mitbesitzer ins Haus Paradies investieren. Unter anderem werden aus bislang 23 Zimmern dann neu nur mehr 13 luxuriöse Suiten, die zwischen 53 und 104 Quadratmetern gross sein werden. Die Baumassnahmen sollen starten, sobald genügend Miteigentümer ihr Commitment abgegeben haben - voraussichtlich im Herbst 2018.

"Wir verhandeln mit mehreren Interessenten, aus hiesigen Landen wie auch aus dem internationalen Umfeld. Alle suchen sie ein zweites Zuhause in den Bergen, in der sicheren Schweiz, ohne die lästigen Lasten und Pflichten einer Ferienwohnung und mit dem vollen Komfort eines 5-Sterne-Hauses. Die Pläne sind fertiggestellt, das Gestaltungskonzept stammt von ausgewiesenen Architekten und unsere Clubleiterin Meike Bambach, die ihre gastgeberische Handschrift hier vollauf zur Geltung bringen wird", erklärt Horst Rahe.

Die Co-Owner im Owners Club können nun ihre Wunschsuite reservieren. Beim Kauf der Suiten erwerben sie gleichzeitig die entsprechenden Aktienanteile an der neuen Hotelbesitzgesellschaft und damit auch an allen öffentlichen Räumen sowie am Personalhaus und am Umschwung. Die Eigentumsrechte sind im Grundbuch eingetragen. Damit haben sich diese Partner langfristig ein Stück Paradies gesichert.

Die Preise für die Suiten und den relevanten Aktienanteil variieren zwischen 440'000 und 1,04 Millionen Schweizer Franken, was einem attraktiven durchschnittlichen Quadratmeterpreis von lediglich 5000 Franken für eine Luxussuite dieses Ausbaustandards entspricht. Zudem erhalten die Eigentümer eine Rendite von rund 3,5 Prozent. Und: Die neuen Owner sind automatisch auch Mitglied im Club Privé "Il Paradis" - will heissen: Sie haben mit dem Kauf ihrer Anteile zugleich Anrecht auf 14 Tage schönste Ferien - all-inclusive - in nunmehr auch "ihrem" Hause "Paradies". In der Zeit, wo die Co-Owner die Suiten nicht bewohnen, werden diese von der Betreibergesellschaft des Clubs an andere Clubmitglieder vermietet.

Automatisch auch Mitglied im Club

Der Members Club funktioniert so, dass Mitglieder eine einmalige Eintrittsgebühr von 10'000 Franken in den Club entrichten, welche nach Austritt wieder zurückerstattet wird. Für ihren Clubbeitrag zwischen 8'500 und 13'000 Franken - für zwei Personen und nach Wahl der Suitengrösse erhalten diese sieben herrliche Ferientage, alles inklusive. Genuss ohne Rechnungen zu unterschreiben - alles wie zuhause, in privater Atmosphäre und ganz individuell. Zugleich müssen sich Clubmitglieder keine Gedanken mehr über die Kosten von Konsumation und Aktivitäten machen und nie wieder zum Portemonnaie greifen, denn diese sind alle bereits im Jahresbeitrag inbegriffen. Sie können einfach nur sein, unkompliziert geniessen, à discretion ausspannen.

Das "Paradies": ein Bijou im Engadin Das "Paradies" in Ftan liegt auf einem der schönsten Sonnenplateaus der Schweizer Alpen. Mit nur 23 Zimmern ist es ein Geheimtipp für alle, die ein kleines, feines Hideaway in den Bergen suchen. Hier findet man die Auszeit vom Alltag mit allem, was das Herz erfüllt: liebevolles Wohndesign, ausgezeichnete Küche, persönliche Gastfreundschaft, würzige Bergluft und jede Menge Entspannung. Die Chasa da Fö - wörtlich das Haus mit dem Herd - wird vom "Paradies" mitbetrieben und liegt auf über 2200 Metern über Meer auf der Alp Laret. Der Members Club Privé "Il Paradis" ist während gut sechs Monaten in den schönsten Zeiten im Sommer und Winter in Betrieb. Er steht maximal für 200 Mitgliedschaften (zu jeweils zwei Personen) zur Verfügung. Dessen Motto lautet: ganz oben, ganz frei, ganz unter sich. Der Club Privé "Il Paradis" ist während der Sommersaison vom 31. Mai bis 28. September 2018 in Betrieb.

Weitere Informationen und Bilder: https://www.paradieshotel.ch/ownersclub

Informationen für die Medien: Meike Bambach, Gastgeberin Club Privé "Il Paradis" E: m.bambach@paradieshotel.ch - T: 081 861 08 08

Medienstelle Panta Rhei PR Dr. Reto Wilhelm E: r.wilhelm@pantarhei.ch - T: 044 365 20 20

