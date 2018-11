Mitsubishi Heavy Industries Aero Engine wirkt bei MRO-Tätigkeiten für PW1100G-JM-Flugtriebwerke mit

Mitsubishi Heavy Industries Aero Engine, Ltd. (MHIAEL), ein Gruppenunternehmen der Mitsubishi Heavy Industries, Ltd. (MHI) mit Sitz in der Präfektur Aichi, wirkt bei Wartung, Reparatur und Instandhaltung (Maintenance, Repair and Overhaul, MRO) der PW1100G-JM-Flugtriebwerke mit. MHIAEL hat mit International Aero Engines LLC (IAE LLC), dem Unternehmen, das die PW1100G-JM-Triebwerke entwickelt hat, über die Japan Aero Engines Corporation (JAEC)*1, eine Mitgliedsfirma von IAE, eine Vereinbarung unterzeichnet. Momentan erfährt das PW1100G-JM-Triebwerk eine anhaltende Nachfrage, insbesondere die beliebten Jets der Serie Airbus A320neo und MHIAEL hat sich zusätzlich zum gegenwärtigen Angebot von MRO für PW-4000-Triebwerke der Boeings 747 und 767 und anderer sowie von V2500-Triebwerken auf dem A320ceo für eine Beteiligung an der MRO-Übereinkunft entschieden.

PW1100G (Photo: Business Wire)

Das PW1100G-JM-Triebwerk wurde von IAE LLC unter Mitwirkung seiner Mitgliedsfirmen Pratt & Whitney*2 (P&W) aus den USA, MTU Aero Engines AG (MTU) aus Deutschland und JAEC entwickelt.

Die A320neo-Jets mit dem PW1100G-JM-Triebwerk wurden 2016 in Betrieb genommen. Angesichts eines Aufschwungs des aktuell florierenden Marktes für Schmalrumpf-Jets haben die Bestellungen die ursprünglichen Prognosen noch übertroffen. Infolgedessen wird das PW1100G-JM-Triebwerk zum Hauptprodukt von MHIAEL, das für Brennkammerteile und den Zusammenbau von Brennkammermodulen zuständig ist.

MHIAEL entwickelt MRO-Vorgänge für den PW1100G-JM, die neueste Konfiguration kommerziell genutzter Flugtriebwerke und ist auf der Suche nach nützlichem Feedback zu Teilekonstruktion und Herstellungsprozessen als Möglichkeit, seine Technologien in neuen, kommerziell genutzten Flugtriebwerken weiter zu verbessern.

In Zukunft wird MHIAEL seine technischen Ressourcen kontinuierlich aufstocken und seine Zuverlässigkeit bei der Entwicklung, Produktion und MRO von Flugtriebwerken erhöhen und dadurch kontinuierlich weitere Beiträge zur Entwicklung der japanischen Flugtriebwerkbranche leisten.

Anmerkungen

*1:

JAEC ist eine Unternehmensgruppe, die aus drei japanischen Unternehmen besteht: IHI Corporation, Kawasaki Heavy Industries Ltd und MHIAEL und verfügt über 30 Jahre Erfahrung mit internationalen Entwicklungskooperationen im Bereich kommerziell genutzter Flugtriebwerke.

*2:

Pratt & Whitney ist eine Abteilung der United Technologies Corporation.

Über die Mitsubishi Heavy Industries Group

Die Mitsubishi Heavy Industries, Ltd. (MHI) hat ihren Hauptsitz in Tokio. Sie ist einer der weltweit führenden Industriebetriebe, beschäftigt gruppenweit 80.000 Mitarbeiter und kann jährliche konsolidierte Umsätze in Höhe von etwa 38 Milliarden US-Dollar verzeichnen. Seit mehr als 130 Jahren wandelt das Unternehmen große Ideen in innovative und integrierte Lösungen um, mit denen die Welt weitergebracht werden kann. MHI verfügt über ein einzigartiges Geschäftsportfolio, das Land, Wasser, Luft und sogar den Weltraum umfasst. MHI liefert innovative und integrierte Lösungen für eine Vielzahl von Branchen, von der zivilen Luftfahrt und dem Transport über Kraftwerke und Gasturbinen bis hin zu Maschinen und Infrastrukturen und integrierten Verteidigungs- und Raumfahrtsystemen.

Weitere Informationen finden Sie auf der MHI-Website: www.mhi.com/index.html

Technologie, Trends und Tangenten finden Sie in den neuen Online-Medien von MHI SPECTRA: spectra.mhi.com

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20181126005833/de/