Mitsui Chemicals beginnt MILASTOMER™ Produktion in Nordamerika

Mitsui Chemicals, Inc. (TOKYO:4183) (Präsident und CEO: Tsutomu Tannowa) hat beschlossen, im Werk Ohio seiner US-Tochtergesellschaft Advanced Composites, Inc. eine neue Produktionsanlage für das thermoplastische Olefinelastomer MILASTOMER™ zu bauen (Präsident: Keiji Shite).

New facility site at Advanced Composites, Inc. (Photo: Business Wire)

Überblick zur neuen Produktionsanlage

1. Produkt MILASTOMER™ 2. Standort Advanced Composites, Inc., Werk Ohio 3. Kapazität 1 Produktionslinie; 6.000 Tonnen/Jahr 4. Zeitplan (vorläufig) Baubeginn im Januar 2019. Fertigstellung im Juni. Betriebsstart im Oktober.

Die Hauptbestandteile des thermoplastischen Olefinelastomers MILASTOMER™ sind Olefinkautschuk und Olefinharz. Das Weichharz mit niedriger Dichte, geringem Gewicht und hervorragender Formbarkeit wird von Mitsui Chemicals weltweit als Ersatz für Vinylchlorid und vulkanisierten Kautschuk vermarktet. Die vielen Anwendungsfälle für MILASTOMER™ umfassen Autoteile, Gebäudedichtungen, Zahnbürsten, Golfschlägergriffe und mehr. Die weltweite Nachfrage wird voraussichtlich steigen, vor allem für Anwendungen wie Fahrzeug-Innenverkleidungen, Dichtungsstreifen, Airbag-Abdeckungen und Lenkbälge. Die Nachfrage nach Fahrzeug-Innenverkleidungen wird erwartungsgemäß vor allem in Nordamerika zunehmen.

Mitsui Chemicals besitzt derzeit Produktionszentren in Japan, Europa und China. Die neue Anlage in den USA wird die wachsende Nachfrage in Nordamerika bedienen und ist der vierte Produktionsstandort des Unternehmens weltweit. Mitsui Chemicals America, Inc. wird MILASTOMER™ in Nordamerika verkaufen, während Advanced Composites, Inc. die Produktion durchführt.

Mitsui Chemicals arbeitet daran, sein MILASTOMER™-Geschäft weiter zu stärken. Durch richtige Einschätzung des globalen Nachfragewachstums gewährleistet das Unternehmen eine sichere und stabile Versorgung und baut so das Geschäft weiter aus.

Überblick zu Advanced Composites, Inc.

1. Gründungsdatum Juni 1986 2. Kapital und Beteiligungen

14.100.000 USD

Mitsui Chemicals America, Inc. (vollständig im Besitz von Mitsui Chemicals): 59,8 %

Prime Polymer Co. Ltd.: 3,0 %

Mitsui & Co. Ltd. (inkl. Mitsui Plastics, Inc.): 27,0 %

Marubeni America Corporation: 10,2 %

3. Präsident Keiji Shite

4. Hauptsitz und Werke

Hauptsitz: Ohio

Werke: Ohio, Tennessee

5. Geschäftstätigkeit

Produktion, Verkauf und Erforschung von Polypropylen-Verbindungen

Auftragsproduktion von MILASTOMER™ (ab Oktober 2019)

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20180327005856/de/