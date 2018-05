Mitteilung von Coveris Holdings S.A. zum Verkauf des Geschäftsbereichs Global Rigid

Coveris Holdings S.A. („Coveris“ oder „das Unternehmen“), ein führender global tätiger Hersteller von Verpackungen, hat heute den Beginn exklusiver Verhandlungen mit von Lindsay Goldberg LLC begleiteten Fonds bezüglich des Verkaufs des Geschäftsbereichs Global Rigid („Global Rigid“) für eine Gegenleistung von insgesamt € 700 Mio. bekanntgegeben. Der geplante Verkauf ist vorbehaltlich behördlicher Zustimmungen. Global Rigid hat für das zum 31. Dezember 2017 abgeschlossene Jahr Umsätze in Höhe von etwa € 560 Mio. generiert.

Jakob A. Mosser, Chief Executive Officer von Coveris, sagte dazu: „Wir freuen uns, den vorgeschlagenen Verkauf unseres Geschäftsbereichs Global Rigid an Lindsay Goldberg bekanntgeben zu dürfen. Nach dem Verkauf unseres Geschäftsbereichs in Nord- und Südamerika wird damit unsere Bilanz weiter gestärkt, und Coveris wird damit ganz auf den flexiblen Verpackungsmarkt konzentriert sein, auf dem wir einer der größten Akteure sind und für den wir eine starke Plattform für Wachstum haben.“

Rothschild & Co. und Lincoln International fungieren als Finanzberater, und Dechert LLP fungieren als Rechtsberater für Coveris.

Über Coveris

Als führendes internationales Fertigungsunternehmen bietet Coveris Lösungen an, die die Sicherheit, Qualität und Zweckmäßigkeit von Alltagsprodukten verbessern. In Zusammenarbeit mit den angesehensten Marken der Welt entwickelt Coveris unverzichtbare Produkte, die alles, von Lebensmitteln, die wir essen, über medizinische Verbrauchsgüter bis hin zum Touchscreen-Gerät in unseren Taschen schützen, und leistet täglich einen Beitrag im Leben von Millionen Menschen.

