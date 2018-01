Mitteldeutsche Zeitung: Sachsen/Wirtschaft Leipziger E-Auto-Vermietung wächst schnell

Halle - Die auf die Vermietung von Elektro-Auto spezialisierte Firma Strominator wächst schnell. Das Leipziger Unternehmen verfügt inzwischen über 100 Fahrzeuge. "Aktuell kommen pro Woche drei bis fünf neue Autos hinzu", sagte Firmenchef Stefan Moeller der in Halle erscheinenden ...

Halle - Die auf die Vermietung von Elektro-Auto spezialisierte Firma Strominator wächst schnell. Das Leipziger Unternehmen verfügt inzwischen über 100 Fahrzeuge. "Aktuell kommen pro Woche drei bis fünf neue Autos hinzu", sagte Firmenchef Stefan Moeller der in Halle erscheinenden Mitteldeutschen Zeitung (Mittwochausgabe). Das 2016 gegründete Unternehmen vermietet bereits in acht deutschen Ballungszentren Fahrzeuge wie Tesla, e-Golf oder BMW i3. In diesem Jahr sollen laut Moeller noch Standorte in Frankfurt/Main, Nürnberg und Hannover hinzukommen. Strominator sieht sich als führender E-Auto-Vermieter in Deutschland.

