Mitteldeutsche Zeitung: zu Bayern und Bienen

Halle - Es ist nicht primär die Schuld der Landwirte, dass die Lage so prekär ist. Es liegt auch in der Verantwortung der Verbraucher, die häufig Agrarprodukte bevorzugen, die preiswert sind, weil sie in Masse produziert werden. Mit all den Nebenwirkungen, die eine Massenproduktion hat. Mit dem Finger nun auf den Agrarsektor zu zeigen, greift zu kurz. Verantwortung für Insekten setzt auch dort an, wo Hecken aus Kirschlorbeer Grundstücke abschirmen, auf deren Rasenflächen der Mähroboter brummt und Rindenmulch den Steingarten pflegeleicht hält.

