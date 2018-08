Mitteldeutsche Zeitung: zu Chemnitz

Halle - Die Sachsen werden oft zu Unrecht verspottet oder belehrt, und wer allen Chemnitzern die Krawalle anlastet, gibt den Randalierern Recht damit, sie hätten "in der Stadt das Sagen" - und betreibt so ihr Spiel. Und doch ist Fakt, dass ...

Halle - Die Sachsen werden oft zu Unrecht verspottet oder belehrt, und wer allen Chemnitzern die Krawalle anlastet, gibt den Randalierern Recht damit, sie hätten "in der Stadt das Sagen" - und betreibt so ihr Spiel. Und doch ist Fakt, dass im Osten autoritäre und xenophobe Denkmuster weit über die AfD-Anhängerschaft hinaus verbreitet sind. Alles in allem ist dieses Mosaik an Erklärungsversuchen also weit entfernt von einer echten, offenen Fehleranalyse. Diese steht noch immer aus - und darf kein Projekt der West-Elite sein, sondern muss ostdeutsche Stimmen ernst nehmen. Das bedeutet aber auch, dass alle, die sich im Osten zu Unrecht in einen Topf mit Neonazis, Wehrmachtfans und Hooligans geworfen fühlen, ein neues Wir-Gefühl entwickeln.

