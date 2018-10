Mitteldeutsche Zeitung: zu Lehrermangel

Halle - Geld allein macht noch keine gute Bildungspolitik, aber es kann ein Schlüssel sein - in dem Sinn, dass sich mit einer guten Ausstattung an Lehrern auch moderne Konzepte besser umsetzen lassen. Bildungsforscher monieren immer wieder, dass es in Deutschland ...

Halle - Geld allein macht noch keine gute Bildungspolitik, aber es kann ein Schlüssel sein - in dem Sinn, dass sich mit einer guten Ausstattung an Lehrern auch moderne Konzepte besser umsetzen lassen. Bildungsforscher monieren immer wieder, dass es in Deutschland eine Unterrichtskultur in der Art gibt: "Tür zu - hier wird unterrichtet und niemand soll dabei zuschauen!" In Ländern, deren Schüler beim Pisa-Test Spitzenwerte abliefern, wird oft viel mehr zusammengearbeitet. Der Lehrerberuf muss attraktiv sein - und zwar nicht in erster Linie für die, denen nach der eigenen Schulzeit nichts anderes einfällt, als hinter das Pult zu wechseln. Es geht darum, möglichst viele junge Menschen für diesen Beruf zu gewinnen, die tatsächlich etwas bewegen möchten. Das geht am besten, wenn sie das Gefühl haben, dass sie in den Schulen nicht nur Mangelverwalter sind.

OTS: Mitteldeutsche Zeitung newsroom: http://www.presseportal.de/nr/47409 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_47409.rss2

Pressekontakt: Mitteldeutsche Zeitung Hartmut Augustin Telefon: 0345 565 4200 hartmut.augustin@mz-web.de