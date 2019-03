Mitteldeutsche Zeitung: zum deutschen Fußball

Halle - 0:3 ging der Champions-League-Vergleich mit den englischen Klubs aus. Die Bayern, Borussia Dortmund und Schalke 04 verloren fünf der sechs Spiele gegen Liverpool, Tottenham und Manchester City. Das Torverhältnis von 3:17 spricht Bände. Eigene ...

Halle - 0:3 ging der Champions-League-Vergleich mit den englischen Klubs aus. Die Bayern, Borussia Dortmund und Schalke 04 verloren fünf der sechs Spiele gegen Liverpool, Tottenham und Manchester City. Das Torverhältnis von 3:17 spricht Bände. Eigene Treffer resultierten aus zwei Elfmetern und einem Eigentor. Mehr Klassenunterschied geht nicht. Der ist hausgemacht und war vorhersehbar: Die Bayern haben Patina angesetzt, Dortmund ist noch zu grün und Schalke aktuell ein Zerfallsprodukt. Die finanziellen Unterschiede zwischen Premier League und Bundesliga tun ein Übriges. Von den zehn umsatzstärksten Klubs der Welt kommen sechs aus England. Durch die exorbitanten TV-Verträge konnte Manchester City in den vergangenen fünf Jahren 800 Millionen Euro in Spieler investieren, in Liverpool waren es 430 Millionen seit 2015. Summen, die nicht einmal der FC Bayern - Zehnter der Umsatztabelle - stemmen kann.

