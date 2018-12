Model Karolina Kurkova in MADAME: Meine Söhne verbringen jeden Sommer in meiner Heimat Tschechien

Hamburg - - Querverweis: Bildmaterial ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/bilder - Für eine Modestrecke in der aktuellen MADAME (EVT 5.12.) steht Model Karolina Kurkova nun zum ersten Mal gemeinsam mit ihrem Sohn Tobin vor der Kamera. Der Neunjährige ist ...

Für eine Modestrecke in der aktuellen MADAME (EVT 5.12.) steht Model Karolina Kurkova nun zum ersten Mal gemeinsam mit ihrem Sohn Tobin vor der Kamera. Der Neunjährige ist leidenschaftlicher FC-Bayern- und Manuel-Neuer-Fan. Karolina Kurkova erzählt im Gespräch, wie sie Tobin und ihren zweiten Sohn Noah (3) als Modelmama großzieht.

"Wir haben das große Glück, dass meine Eltern sechs Monate im Jahr mit uns in Miami verbringen", erzählt Karolina Kurkova. "Ohne ihre Hilfe würde das nicht funktionieren. Aber was viel wichtiger ist: Tobin und Noah lernen so schon früh auch ihre tschechischen Wurzeln kennen und gleichzeitig die Bedeutung von Familie."

Ihrer Heimat fühlt sich Karolina Kurkova sehr verbunden. In einem kleinen Ort im Norden der Tschechischen Republik aufgewachsen, verbrachte sie ihre Wochenenden auf dem Bauernhof ihrer Großmutter, wo sie selbst frische Marmelade kochte, Salzgurken einlegte und Hühnern hinterherjagte. "Eine Erfahrung, die meine beiden Söhne jeden Sommer genauso machen dürfen", erzählt das Model.

