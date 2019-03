19.03.2019 - 09:26 Uhr Mögliche Beeinträchtigungen durch Löschübung

Bayer AG, Leverkusen zur Verfügung. Die Gesellschaft übernimmt keinerlei Verpflichtung, solche zukunftsgerichteten Aussagen fortzuschreiben und an zukünftige Ereignisse oder Entwicklungen anzupassen.

Kontakt:

Kaiser-Wilhelm-Allee 1

51368 Leverkusen

Deutschland



Telefon: +49 (0)214 30-1

Telefax: +49 - (0)214 - 30 - 66247

Mail:

URL: Bayer AGKaiser-Wilhelm-Allee 151368 LeverkusenDeutschlandTelefon: +49 (0)214 30-1Telefax: +49 - (0)214 - 30 - 66247Mail: info@bayer-ag.de URL: http://www.bayer.de zur Verfügung. Die Gesellschaft übernimmt keinerlei Verpflichtung, solche zukunftsgerichteten Aussagen fortzuschreiben und an zukünftige Ereignisse oder Entwicklungen anzupassen.

Bayer AG

Bayer ist ein weltweit tätiges Unternehmen mit Kernkompetenzen auf den Gebieten Gesundheit, Agrarwirtschaft und hochwertige Materialien. Als Innovationsunternehmen setzt Bayer Zeichen in forschungsintensiven Bereichen. Mit seinen Produkten und Dienstleistungen will Bayer den Menschen nützen und zur Verbesserung der Lebensqualität beitragen. Gleichzeitig will der Konzern Werte durch Innovation, Wachstum und eine hohe Ertragskraft schaffen.

Bayer bekennt sich zu den Prinzipien der Nachhaltigkeit und handelt als ?Corporate Citizen sozial und ethisch verantwortlich. Im Geschäftsjahr 2012 erzielte Bayer mit 110.500 Beschäftigten einen Umsatz von 39,8 Milliarden Euro. Die Investitionen beliefen sich auf 2 Milliarden Euro und die Ausgaben für Forschung und Entwicklung auf 3 Milliarden Euro.

Diese Pressemitteilung wurde zur Verfügung getstellt von der pressrelations GmbH