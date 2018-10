Monitchem Holdco 3 S.A.: Ausfall eines Transformators in Pratteln / reduzierte Ergebniserwartung 2018

Monitchem Holdco 3 S.A., XS1074935062

Ausfall eines Transformators in Pratteln / reduzierte Ergebniserwartung 2018

Sulzbach (Taunus), 8. Oktober 2018 - In der Nacht vom 4. auf den 5. Oktober 2018 fiel am Standort Pratteln (CH) der CABB Group einer von zwei Transformatoren der Elektrolyseanlage aus. Der Anlagenausfall hatte keinerlei Außenwirkung, und es kam zu keinem Stoffaustritt. Allerdings wird die Elektrolyse bis zur Behebung des Schadens nur mit halber Last laufen.

Sollte sich eine kurzfristige Lösung nicht realisieren lassen und der aktuelle Zustand bis zum Jahresende 2018 bestehen bleiben, rechnet die CABB Group mit einem negativen Einfluss auf den operativen EBITDA für das Jahr 2018 in Höhe von rund EUR 10 Mio.

Die CABB Group verfolgt nach einer vorläufigen Analyse des Schadens verschiedene Optionen zur Reparatur, einem kurzfristigen Ersatz oder einer Neubeschaffung eines Transformators, um den möglichen Einfluss auf den operativen EBITDA so weit möglich zu minimieren.

Inwieweit der Vorfall Auswirkungen auf das operative EBITDA des ersten Quartals des Geschäftsjahrs 2019 haben könnte, ist derzeit nicht abschließend zu beurteilen.

Das Management der CABB Group setzt alles daran, die Auswirkungen des Trafoausfalls durch angemessene operative Maßnahmen zu minimieren, und wird über die weitere Entwicklung laufend informieren.

