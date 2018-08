Monoprice baut europäisches Standbein aus und kündigt auf IFA 2018 Erweiterungen seiner Produktkataloge für Großbritannien und Deutschland an

Monoprice, ein führender Online-Händler für hochwertige und erschwingliche Verbraucherelektronik, gab heute die Erweiterung seiner Produktkataloge für Großbritannien und Deutschland sowie neue Meilensteine bei der Ausdehnung seines Geschäfts auf internationaler Ebene bekannt. Mit verbesserter Verfügbarkeit von Schlüsselprodukten in den Kategorien 3D-Druck, Premium Audio, Kabel und Smart Home – viele von ihnen werden auf der IFA 2018 zu sehen sein – wälzt Monoprice den internationalen Markt für Verbrauchelektronik weiterhin um und macht den Direktvertrieb seiner Technologien in ganz Europa zugänglicher denn je. Der E-Tailer, der letztes Jahr die Freigabe lokaler Versionen seiner Website für mehrere europäische Länder ankündigte, konzentrierte sich stark auf den Ausbau seiner Plattformen, die den britischen und deutschen Markt, sowie Italien, Spanien und die Schweiz bedienen.

Um seine Position als führender Einzelhändler im Ausland zu stärken, eröffnete Monoprice vor kurzem den Hauptsitz seiner GmbH in Berlin, Deutschland. Die Niederlassung wird von Brad Vetter geleitet, der in seiner Funktion als Managing Director für die Beaufsichtigung der europäischen Markterschließung und das internationale Wachstum des Unternehmens verantwortlich ist. Vetter verfügt über umfangreiches Wissen und Erfahrung bezüglich der Zusammenarbeit mit US-amerikanischen Marken für internationales Wachstum und hat Monoprice bereits geholfen, sein erstes europäisches Distributionszentrum in den Niederlanden zu eröffnen, was dem Unternehmen ermöglicht, Waren auf dem gesamten Kontinent in nur zwei Tagen auszuliefern.

„Wir haben uns zum Ziel gesetzt, den Ansprüchen an Schnelligkeit und Einfachheit zu genügen, die Shopper an einen führenden Online-Händler stellen. Dabei möchten wir jedoch keine Eingeständnisse in puncto Qualität, Kostenfairness und Zuverlässigkeit machen, worauf die Loyalität unserer US-amerikanischen Kunden fußt“, so Vetter. „Mit zunehmender Etablierung des Markts für 3D-Druck und einem insgesamt steigenden Technologieverbrauch ist es für uns unerlässlich, den Ansprüchen neuer Zielgruppen gerecht zu werden und uns unter ihnen einen Namen zu machen.“

Im Verlauf der letzten 16 Jahre hat Monoprice seinen US-Produktkatalog von ausschließlich HDMI-Kabeln auf zahlreiche andere Kategorien ausgeweitet, einschließlich 3D-Druck, Premium Audio, Smart Home und mehr. Auf der IFA 2018 präsentiert Monoprice seine neuesten, in den Katalogen für Großbritannien und Deutschland erhältlichen Produkte, die einige der beliebtesten US-Produkte sowie mehrere neue Produkte umschließen. Hierzu zählen:

Monolith by Monoprice: M1060 M1060C und M300 Kopfhörer und Ohrhörer Audio: 8323 Kopfhörer MP30 und MP80 Ohrhörer 3D-Drucker: MP Mini Delta MP Select Mini Pro und MP Delta Pro 3D-Drucker Kabel: DynamicView Active High Speed HDMI-Kabel und SlimRun AV HDR Hochgeschwindigkeitskabel für HDMI-Geräte Smart Home und reguläre Haushaltsgeräte: Sous Vide Einhängethermostat, STITCH Wassersensor und Steckerleiste

Weitere Informationen zu den Produkterweiterungen von Monoprice in Großbritannien und Deutschland sowie zu anderen verfügbaren Produkten finden Sie auf www.Monoprice.uk und https://Monoprice.de.

Über Monoprice, Inc. (DBA Monoprice.com)

Monoprice, Inc., mit Sitz in Rancho Cucamonga, Kalifornien, ist ein führender Online-Händler, der sich auf die Bereitstellung von über 6.500 hochwertigen Elektronik- und Technologieprodukten zu erschwinglichen Preisen spezialisiert. Als Branchen-Innovator deckt Monoprice eine Lücke im Markt für Verbrauchertechnologie, indem es mit beispielloser Schnelligkeit und unvergleichbarem Service weltbekannten Marken ebenbürtige, hochwertige Produkte zu einem Kostenpunkt liefert, der weit unter dem durchschnittlichen Einzelhandelspreis liegt. Getreu einer Unternehmensphilosophie, die auf die Bedürfnisse von Verbrauchern ausgerichtet ist, strebt das Unternehmen danach, den Kauf teurer Elektrowaren sowie Technikzubehör für Verbraucher und Unternehmen einfach, fair und sorgenfrei zu gestalten. Bitte folgen Sie uns für weitere Informationen zu Monoprice auf Facebook, Twitter, LinkedIn, Google+, YouTube und dem Monoprice Blog.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20180831005508/de/