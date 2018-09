Monument Mining Ltd. berichtet Ergebnisse des NOA 7/8 Bohrprogramms auf dem Goldprojekt Burnakara

Monument Mining Ltd., CA61531Y1051

Vancouver, British Columbia, Kanada. 24. September 2018. Monument Mining Limited (Frankfurt: WKN A0MSJR; TSX-V: MMY und FSE: D7Q1) ("Monument" oder das "Unternehmen") meldet ermutigende Ergebnisse der 5 Explorationsbohrungen und metallurgischen Bohrungen mit einer Gesamtlänge von 1.333 m auf North of Alliance 7/8 ("NOA 7/8"), die das Potenzial zur Erhöhung der Goldressourcen auf Burnakura besitzen. Weitere Ziele für Erweiterungs- und Ressourcendefinitionsbohrungen wurden identifiziert.

Das Explorationsbohrprogramm NOA 7/8 ist eines von drei Bohrprogrammen, die innerhalb von zwei Monaten im Mai und Juni 2018 erfolgreich durchgeführt wurden (siehe Pressemitteilung vom 8. August 2018). Das Programm umfasste drei Explorationsbohrungen und zwei metallurgische Bohrungen, die im Rückspülbohrverfahren (Reverse Circulation, "RC") und Kernbohrverfahren (Diamond Drilling, "DD") niedergebracht wurden. Das Programm konzentrierte sich auf die Erweiterung der NOA 7/8-Vererzung in Fallrichtung und auf den Erhalt zusätzlicher Proben aus NOA 7/8 für weitere metallurgische Testarbeiten. Alle Analyseergebnisse im Hinblick auf eine Steigerung der Goldressourcen im untertägigen frischen Material und das Sammeln der metallurgischen Proben für Testarbeiten wurden jetzt erhalten.

Die wichtigsten Ergebnisse Das Programm NOA 7/8 war erfolgreich mit der Ausdehnung der bekannten Vererzung um ungefähr 130 m in Fallrichtung. Signifikante Abschnitte sind in Tabelle 1 aufgeführt.

Tabelle 1: Signifikante Ergebnisse (>=1 g/t Au) der Explorationstiefbohrungen auf NOA 7/8.

Bereich Bohrung von bis Länge (m)* Probenart Au g/t NOA7_8 18DDHMET1 145,10 146,00 0,90 Bohrkern 1,21 NOA7_8 18DDHMET1 149,00 161,00 12,00 Bohrkern 6,80 NOA7_8 18RCDDH3 241,00 242,70 1,70 Bohrkern 4,48 NOA7_8 18RCDDH9 232,37 235,00 2,63 Bohrkern 1,97 NOA7_8 18RCDDH9 241,00 247,00 6,00 Bohrkern 4,16 NOA7_8 18RCDDH9 250,85 252,00 1,15 Bohrkern 2,21 NOA7_8 18RCDDHMET2 187,00 188,00 1,00 Bohrkern 1,07 NOA7_8 18RCDDHMET2 191,00 203,00 12,00 Bohrkern 8,02 NOA7_8 18RCDDHMET2 222,10 224,00 1,90 Bohrkern 3,46 NOA7_8 18RCDDHMET2 228,00 229,00 1,00 Bohrkern 2,45

*) Wahre Mächtigkeiten der Vererzung sind unbekannt.

Die Lage der Bohransatzpunkte für die Bohrungen auf NOA 7/8 im Rahmen des Programms 2018 sind in Abbildung 1 zu sehen. Die Bohrungen mit signifikanten Abschnitten wurden hervorgehoben. Die vollständigen Ergebnisse aus den Bohrungen mit signifikanten Abschnitten sind in Anhang A (Appendix A) und Anhang B (Appendix B) am Ende dieser Meldung aufgeführt.

Abbildung 1 in der originalen englischen Pressemitteilung zeigt: Karte der Bohransatzpunkte der Bohrungen auf NOA 7/8.

Tiefenexploration auf NOA 7/8 NOA7/8 ist der nördlichste Teil der Lagerstätten North of Alliance ("NOA") auf dem Projekt Burnakura mit einer angezeigten Ressource von 114.000 Unzen Gold bei 4,6 g/t Au und einer geschlussfolgerten Ressource von 4.000 Unzen Gold bei 3,9 g/t Au (siehe "NI 43-101 konformen technischen Bericht: Updated Mineral Ressources, Burnakura Gold Project, Western Australia, Australia", 17. Juli 2018, angefertigt von SRK Consulting (Australasia) Pty Ltd., bei www.sedar.com). NOA 7/8 enthält eine vererzte Zone mit einer Streichlänge von 560 m, die in überwiegend Sedimenteinheiten und felsischen vulkanoklastischen Einheiten beherbergt ist. Das erbohrte Ziel repräsentiert eine Erweiterung der hochgradigen Vererzung in Fallrichtung, siehe Abbildung 2.

Drei Tiefbohrungen (insgesamt 868 m) erweiterten erfolgreich den nördlichen abtauchenden Ausläufer der NOA 7/8 und bestätigten die Kenntnis über die vorhergesagte Geometrie der Vererzung. Mehrere tektonische Messungen wurden vorgenommen, die in eine laufende regionale tektonische Studie aufgenommen werden.

Weitere Bohrungen sind notwendig, um das Vertrauen in die Geometrie und Kontinuität der Vererzung (siehe Abbildung 2) zu erhöhen. Die Lagerstätte ist zur Tiefe noch offen und eine weitere Vergrößerung ist durch ein nachfolgendes Erweiterungsbohrprogramm möglich. Die signifikanten Abschnitte aller Bohrungen des Bohrprogramms auf NOA 7/8 die in Tabelle 1 zu sehen sind, zeigen das große Potenzial einer Erweiterung des Ressourceninventars auf dem abgebohrten Ziel. Das Ergebnis der Bohrungen ist ermutigend, es erweitert die bekannte Vererzung zur Tiefe und unterstützt das Verständnis der Vererzung und des untertägigen Potenzials auf NOA 7/8.

Abbildung 2 in der originalen englischen Pressemitteilung zeigt: Längsschnitt der Tiefbohrungen auf NOA 7/8. Blick nach Westen zeigt signifikante Abschnitte und Interpretation der Vererzung.

Die Ergebnisse zeigen im Allgemeinen Mächtigkeiten und Gehalte, die zur Bewertung der untertägigen Abbaumöglichkeiten verwendet werden können. Ein nachfolgendes Bohrprogramm wird zurzeit konzipiert, um die Vererzung zur Tiefe auszudehnen, das Vertrauen in die Geometrie der Vererzung sowie in die Gehalte zu erhöhen und um eine weitere Wirtschaftlichkeitsstudie des Untertageabbaus zu unterstützen. Abbildung 3 zeigt ein Beispiel der Bohrkernproben aus den vererzten Zonen mit Analyseergebnissen.

Abbildung 3 in der originalen englischen Pressemitteilung zeigt: Analyseergebnisse aus Bohrung 18RCDDH9 (Gehalte in g/t Au).

Die erhaltenen Gehalte deuten das untertägige Potenzial von NOA 7/8 an. Es werden jedoch weitere Bohrungen benötigt, um eine Interpretation und Aufnahme in das Ressourcenmodell zu erlauben. Aufgrund des Vererzungstyps sind die aktuellen Bohrungsabstände zu groß, um daraus eine Ressource abzuleiten. Ein nachfolgendes Programm wird zurzeit konzipiert, um die Vererzung sowohl zur Tiefe auszudehnen als auch abzugrenzen. Ein geeignetes leistungsstarkes RC-Bohrgerät kann die nachfolgenden Infill-Bohrungen niederbringen, aber ein Kernbohrgerät würde zur Entdeckung weiterer Ausläufer in der Tiefe notwendig sein. Die Lagerstätte ist noch deutlich zur Tiefe offen und es besteht das Potenzial für eine weitere Ausdehnung der Ressource durch tiefere Bohrungen.

Metallurgische Bohrungen auf NOA 7/8 Zwei metallurgische Bohrungen (insgesamt 465 m, davon 123 m RC- und 342 m Kernbohrung) durchteuften erfolgreich bekannte Vererzungsbereiche in der Tiefe von NOA 7/8 und lieferten ausreichend repräsentative Bohrkernprobenmaterial für weitere Testarbeiten. Der Gehalt und die Mächtigkeit der Abschnitte hat das Vorkommen einer hochgradigen untertägigen Vererzung der NOA 7/8 bestätigt. Abbildung 4 zeigt ein Beispiel einer Bohrkernprobe aus der Vererzten Zone.

Abbildung 4 in der originalen englischen Pressemitteilung zeigt: Analyseergebnisse aus Bohrung 18DDHMET1 (Gehalte in g/t Au).

Mineralogische und metallurgische Testarbeiten sind bei ALS Laboratories im Laufen und werden von Orway Mineral Consultants pty Ltd ("OMC") betreut.

Die wissenschaftliche und technischen Information in dieser Pressemitteilung wurde von Mark Lynch-Staunton, MCSM, MAIG, B.Sc. Hons Exploration Geology, M.Sc Mining Geology zusammengestellt. Roger Stangler, MEng, MAusIMM, MAIG, hat diese Zusammenstellung betreut und zugelassen. Er ist gemäß NI 43-101 Standards eine qualifizierte Person. Beide sind bei Monument Mining Limited beschäftigt.

Über Monument Mining Monument Mining Limited (Frankfurt: WKN A0MSJR; TSX-V: MMY) ist ein etablierter kanadischer Goldproduzent, der die Selinsing-Goldmine in Malaysia besitzt und betreibt. Das erfahrene Managementteam setzt sich für das Wachstum des Unternehmens ein und avanciert mehrere Explorations- und Entwicklungsprojekte, einschließlich des Kupfer-Eisen-Projekts Mengapur im malaysischen Bundesstaat Pahang und der Murchison-Goldprojekte im Gebiet Murchison in Western Australia, die Burnakura, Gabanintha und Tuckanarra umfassen. Das Unternehmen beschäftigt ungefähr 195 Mitarbeiter in beiden Regionen und setzt sich für die höchsten Standards beim Umweltmanagement, bei der Sozialverantwortung und der Gesundheit sowie der Sicherheit seiner Angestellten und der umliegenden Gemeinden ein.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an: Monument Mining Limited Richard Cushing, Investor Relations Suite 1580 - 1100 Melville Street Vancouver, BC, V6E 4A6 Canada Tel. +1-604-638 1661 Fax +1-604-638 1663www.monumentmining.com

Im deutschsprachigen Raum:

AXINO GmbH Neckarstraße 45 73728 Esslingen am Neckar Tel. +49-711-82 09 72 11 Fax +49-711-82 09 72 15 office@axino.dewww.axino.de

Dies ist eine Übersetzung der ursprünglichen englischen Pressemitteilung. Nur die ursprüngliche englische Pressemitteilung ist verbindlich. Eine Haftung für die Richtigkeit der Übersetzung wird ausgeschlossen.

Appendix A: NOA 7/8 RC- und DD-Explorationsbohrkampagne 2018: Koordinaten der Bohransatzpunkte MGA94, Zone 50 Raster.

Bohrung Ende Bohrung (m) East (m) North (m) RL (m) Neigungswinkel Azimut 18DDHMET1 200,4 645629,7 7011360 457,45 -77,1 272,8 18RCDDHMET2 264.5 645621,3 7011506 457,05 -75,2 271,3 18RCDDH3 300,9 645635,1 7011570 456,69 -81,3 269,7 18RCDDH9 263,0 645606,6 7011680 456,27 -87,8 282,3

Appendix B: Analysergebnisse für NOA 7/8 RC- und DD-Bohrkampagne 2018.

Bohrung von (m) bis (m) Au g/t Bohrung von (m) bis (m) Au g/t Bohrung von (m) bis (m) Au g/t 18DDHMET1 0 144 - 18RCDDH3 178 179 0,005 18RCDDH3 218 219 0,005 18DDHMET1 144 145,1 0,04 18RCDDH3 179 180 0,005 18RCDDH3 219 220 0,005 18DDHMET1 145,1 146 1,21 18RCDDH3 180 181 0,005 18RCDDH3 220 221 0,005 18DDHMET1 146 147 0,14 18RCDDH3 181 182 0,005 18RCDDH3 221 222 0,005 18DDHMET1 147 148 0,35 18RCDDH3 182 182,5 0,005 18RCDDH3 222 223 0,005 18DDHMET1 148 149 0,5 18RCDDH3 182,5 183 0,005 18RCDDH3 223 224 0,005 18DDHMET1 149 150 1,31 18RCDDH3 183 184 0,005 18RCDDH3 224 225 0,005 18DDHMET1 150 151 8,48 18RCDDH3 184 184,67 0,005 18RCDDH3 225 226 0,005 18DDHMET1 151 152 5,5 18RCDDH3 184,67 184,95 0,005 18RCDDH3 226 227 0,005 18DDHMET1 152 153 5,45 18RCDDH3 184,95 186 0,005 18RCDDH3 227 228 0,005 18DDHMET1 153 154 4,45 18RCDDH3 186 187 0,005 18RCDDH3 228 229 0,005 18DDHMET1 154 155 1,38 18RCDDH3 187 188 0,005 18RCDDH3 229 230 0,005 18DDHMET1 155 156 4,56 18RCDDH3 188 189 0,005 18RCDDH3 230 231 0,005 18DDHMET1 156 157 4,6 18RCDDH3 189 189,84 0,005 18RCDDH3 231 232 0,01 18DDHMET1 157 158 11,2 18RCDDH3 189,84 190,43 0,005 18RCDDH3 232 233 0,01 18DDHMET1 158 159 9,65 18RCDDH3 190,43 191,05 0,005 18RCDDH3 233 234 0,005 18DDHMET1 159 160 18,45 18RCDDH3 191,05 191,6 0,02 18RCDDH3 234 235 0,005 18DDHMET1 160 160,5 9,03 18RCDDH3 191,6 192,5 0,01 18RCDDH3 235 236 0,005 18DDHMET1 160,5 161 4,11 18RCDDH3 192,5 193,25 0,03 18RCDDH3 236 237 0,01 18DDHMET1 161 162 0,01 18RCDDH3 193,25 194 0,02 18RCDDH3 237 237,95 0,02 18DDHMET1 162 200,4 - 18RCDDH3 194 195 0,1 18RCDDH3 237,95 239 0,46 18RCDDH3 0 156,57 - 18RCDDH3 195 196 0,01 18RCDDH3 239 240 0,56 18RCDDH3 156,57 157 0,03 18RCDDH3 196 197 0,005 18RCDDH3 240 241 0,7 18RCDDH3 157 158 0,02 18RCDDH3 197 198 0,02 18RCDDH3 241 242 6,41 18RCDDH3 158 159 0,01 18RCDDH3 198 198,6 0,16 18RCDDH3 242 242,7 1,72 18RCDDH3 159 160 0,01 18RCDDH3 198,6 199,6 0,01 18RCDDH3 242,7 243,5 0,35 18RCDDH3 160 160,95 0,01 18RCDDH3 199,6 200,63 0,005 18RCDDH3 243,5 244 0,17 18RCDDH3 160,95 162 0,01 18RCDDH3 200,63 201,23 0,005 18RCDDH3 244 245 0,28 18RCDDH3 162 163 0,01 18RCDDH3 201,23 202,4 0,005 18RCDDH3 245 246 0,23 18RCDDH3 163 164 0,06 18RCDDH3 202,4 203,34 0,005 18RCDDH3 246 247 0,35 18RCDDH3 164 165 0,01 18RCDDH3 203,34 204,4 0,005 18RCDDH3 247 247,8 0,2 18RCDDH3 165 166 0,005 18RCDDH3 204,4 205,4 0,005 18RCDDH3 247,8 248,5 0,07 18RCDDH3 166 166,58 0,02 18RCDDH3 205,4 206,2 0,005 18RCDDH3 248,5 249 0,31 18RCDDH3 166,58 167,48 0,02 18RCDDH3 206,6 207,2 0,005 18RCDDH3 249 250 0,85 18RCDDH3 167,48 168 0,05 18RCDDH3 207,2 208,2 0,005 18RCDDH3 250 250,76 0,01 18RCDDH3 168 168,95 0,07 18RCDDH3 208,2 209,25 0,005 18RCDDH3 250,76 260,8 0,01 18RCDDH3 168,95 170 0,005 18RCDDH3 209,25 209,7 0,005 18RCDDH3 260,8 300,9 - 18RCDDH3 170 171 0,01 18RCDDH3 209,7 210,2 0,005 18RCDDH9 0 205,26 - 18RCDDH3 171 172 0,01 18RCDDH3 210,2 211 0,005 18RCDDH9 205,26 206 0,005 18RCDDH3 172 172,9 0,01 18RCDDH3 211 212 0,005 18RCDDH9 206 207 0,02 18RCDDH3 172,9 173,4 0,005 18RCDDH3 212 213 0,005 18RCDDH9 207 208 0,005 18RCDDH3 173,4 174 0,005 18RCDDH3 213 214,05 0,005 18RCDDH9 208 209 0,005 18RCDDH3 174 175,05 0,005 18RCDDH3 214,05 215 0,005 18RCDDH9 209 209,52 0,005 18RCDDH3 175,05 176 0,005 18RCDDH3 215 216,2 0,005 18RCDDH9 209,52 210 0,005 18RCDDH3 176 177 0,005 18RCDDH3 216,2 217,35 0,005 18RCDDH9 210 211,2 0,01 18RCDDH3 177 178 0,005 18RCDDH3 217,35 218 0,005 18RCDDH9 211,2 212 0,01

Bohrung von (m) bis (m) Au g/t Bohrung von (m) bis (m) Au g/t 18RCDDH9 212 213 0,02 18RCDDHMET2 186 186,5 0,14 18RCDDH9 213 214 0,02 18RCDDHMET2 186,5 187 0,13 18RCDDH9 214 215 0,01 18RCDDH9 212 213 0,02 18RCDDH9 215 216 0,01 18RCDDHMET2 202 203 3,57 18RCDDH9 216 216,78 0,01 18RCDDHMET2 203 204 0,58 18RCDDH9 216,78 218 0,01 18RCDDHMET2 204 205 0,39 18RCDDH9 218 219 0,005 18RCDDHMET2 205 205,5 0,15 18RCDDH9 219 220,23 0,005 18RCDDHMET2 205,5 206 0,03 18RCDDH9 220,23 221 0,07 18RCDDHMET2 221 221,56 0,02 18RCDDH9 221 222 0,22 18RCDDHMET2 221,56 222,1 0,59 18RCDDH9 222 223 0,14 18RCDDHMET2 222,1 223 5,81 18RCDDH9 223 224,2 0,06 18RCDDHMET2 223 224 1,35 18RCDDH9 224,2 225 0,005 18RCDDHMET2 224 225 0,63 18RCDDH9 225 226 0,03 18RCDDHMET2 225 226 0,42 18RCDDH9 226 227,2 0,02 18RCDDHMET2 226 227 0,71 18RCDDH9 227,2 228 0,05 18RCDDHMET2 227 228 0,58 18RCDDH9 228 229 0,01 18RCDDHMET2 228 229 2,45 18RCDDH9 229 230 0,65 18RCDDHMET2 229 230 0,02 18RCDDH9 230 231 0,22 18RCDDHMET2 230 231 0,02 18RCDDH9 231 232,37 0,18 18RCDDHMET2 231 232 0,11 18RCDDH9 232,37 233 1,69 18RCDDHMET2 232 233 0,1 18RCDDH9 233 234 1,55 18RCDDHMET2 233 234 0,13 18RCDDH9 234 235 2,56 18RCDDHMET2 234 235 0,27 18RCDDH9 235 236 0,64 18RCDDHMET2 235 236 0,05 18RCDDH9 236 237 0,14 18RCDDHMET2 236 237 0,005 18RCDDH9 237 238 0,37 18RCDDHMET2 237 238 0,005 18RCDDH9 238 239 0,01 18RCDDHMET2 238 239 0,005 18RCDDH9 239 240 0,74 18RCDDHMET2 239 240 0,005 18RCDDH9 240 241 0,3 18RCDDHMET2 240 241 0,005 18RCDDH9 241 242 1,68 18RCDDHMET2 241 242 0,005 18RCDDH9 242 243 5,69 18RCDDHMET2 242 243 0,01 18RCDDH9 243 244 5,01 18RCDDHMET2 243 244 0,005 18RCDDH9 244 245 3,11 18RCDDHMET2 244 245 0,005 18RCDDH9 245 246,2 6,44 18RCDDHMET2 245 246 0,005 18RCDDH9 246,2 247 2,21 18RCDDHMET2 246 246,5 0,005 18RCDDH9 247 248 0,79 18RCDDHMET2 246,5 247 0,06 18RCDDH9 248 249,7 0,3 18RCDDHMET2 247 248 0,01 18RCDDH9 249,7 250,85 0,56 18RCDDH9 250,85 252 2,21 18RCDDH9 252 253 0,01 18RCDDH9 253 254 0,01 18RCDDH9 254 255 0,01 18RCDDH9 255 263 - 18RCDDHMET2 0 186 -

25.09.2018 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de

726747 25.09.2018