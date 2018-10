Moody’s übernimmt Reis, ein führendes Unternehmen im Bereich der Gewerbeimmobiliendaten

Moody’s Corporation (NYSE:MCO) und Reis, Inc. (NASDAQ:REIS) meldeten heute den Abschluss einer endgültigen Fusionsvereinbarung, in deren Rahmen Moody’s alle ausstehenden Aktien von Reis bei einer Bargeldtransaktion im Wert von ca. 278 Millionen US-Dollar akquirieren wird. Die Boards of Directors beider Unternehmen haben der Transaktion zugestimmt.

Reis ist ein führender Anbieter von Daten zum US-Gewerbeimmobilienmarkt (CRE, Commercial Real Estate). Reis hat seit fast 40 Jahren ein umfangreiches Archiv detaillierter Informationen zu ca. 18 Millionen Immobilien überall in den USA zusammengestellt. Das Unternehmen bietet Analysen und Prognosen zu 275 Großstadt- und 7700 untergeordneten Märkten und ist der bevorzugte Datenanbieter von CRE-Fachleuten wie Immobilienentwicklern, Managern, Anlegern, Kreditgebern und Maklern.

Diese Transaktion unterstreicht das Ziel von Moody’s Analytics, Kunden dabei zu helfen, bessere finanzielle Entscheidungen schneller zu treffen. Die Kombination der umfangreichen Daten von Reis mit den spezialisierten Fähigkeiten von Moody’s soll die Analysepraxis auf dem CRE-Markt verbessern und zu Effizienz und Liquidität bei den Kapitalströmen beitragen. Die Übernahme weitet das Netzwerk von Daten- und Analyseanbietern im CRE-Bereich von Moody's Analytics weiter aus. Dazu gehören auch Investitionen in Startup-Unternehmen, die innovative Ansätze verfolgen und neue Technologien zur Beschaffung von Daten sowie Lieferung von Tools für den Markt entwickeln und nutzen.

„Der Gewerbeimmobilien-Bereich ist analytisch betrachtet sehr komplex. Reis ist seit Jahrzehnten in diesem Bereich tätig und hat umfassende Expertise bei der Entwicklung einzigartiger Datenaktiva mit kritischen und schwer zu replizierenden Informationen dieser umfangreichen und wichtigen Vermögenswertklasse. Die Daten von Reis zum CRE-Angebot und die Einblicke von Moody’s Analytics in die Nachfrage nach Gewerbeimmobilien werden Marktbeteiligten einen leistungsstarken 360-Grad-Blick auf die Ökonomie der CRE-Kreditvergabe und Anlage bieten“, so Mark Almeida, President von Moody's Analytics. „Reis und Moody’s Analytics werden zusammen für CRE-Finanzfachleute noch relevanter und wertvoller.“

Lloyd Lynford, CEO von Reis, meinte: „Die Fusion mit Moody’s wird unsere Gründungsphilosophie, im Bereich der Gewerbeimmobilien für Transparenz zu sorgen und allen Fachleuten im Gewerbeimmobilien-Bereich hervorragende Entscheidungsunterstützung zu bieten, beschleunigen und vorantreiben. Unser Board of Directors hat unsere Alternativen gründlich und sorgfältig abgewägt und das Angebot von Moody’s genau beurteilt. Es ist der Meinung, dass dieses Angebot unseren Aktionären einen attraktiven Wert bietet und dadurch eine hervorragende strategische Plattform für das kontinuierliche Wachstum entsteht, während die Vorteile gleichzeitig unseren Kunden und Mitarbeitern zu Gute kommen.”

Im Rahmen der Übernahmevereinbarung wird Moody’s ein Übernahmeangebot zum Kauf aller ausgegebenen und ausstehenden Reis-Stammaktion für 23,00 US-Dollar pro Aktie in Bar erteilen. Die Transaktion unterliegt den üblichen Abschlussbedingungen und regulatorischen Genehmigungen, darunter die Zustimmung im Rahmen des Hart-Scott-Rodino Antitrust Improvements Act zum Angebot zur Übernahme einer Mehrheit der ausgegebenen und ausstehenden Aktien von Reis. Moody’s hat auch Angebots- und Unterstützungsvereinbarungen mit bestimmten Reis-Management-Aktionären getroffen, denen zufolge diese sich verpflichten, das Übernahmeangebot anzunehmen und alle ihre Reis-Aktien zu veräußern, was ca. 18 % der ausgegebenen und ausstehenden Aktien von Reis darstellt.

Nach Abschluss des Übernahmeangebots wird Moody’s alle verbleibenden Aktien von Reis zum gleichen Preis von 23,00 US-Dollar pro Aktie im Rahmen einer Fusion als zweiten Schritt akquirieren und Reis eine hundertprozentige Tochtergesellschaft von Moody's werden. Es wird erwartet, dass die Transaktion im vierten Quartal 2018 abgeschlossen wird.

Die Transaktion wird aus einer Kombination von Bargeldbeständen und Wertpapieren finanziert. Moody’s erwartet, dass sich die Akquisition im Jahr 2020 positiv auf das Ergebnis je Aktie nach GAAP auswirken wird. Nach EPS, wenn die Kaufpreisammortisierung ausgeschlossen wird, wird sich die Transaktion bereits 2019 positiv auf das Ergebnis auswirken. Moody’s erwartet weitere Aktienrückkäufe für 2018 im Wert von ca. 200 Millionen US-Dollar, wobei der verfügbare Bargeldbestand, die Marktbedingungen und andere Kapitalallokations-Entscheidungen berücksichtigt werden müssen.

Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP fungiert als Rechtsbeistand von Moody’s. Fried Frank Harris Shriver & Jacobson LLP ist der Rechtsbeistand von Reis und Canaccord Genuity der Finanzberater von Reis.

Weitere Informationen zu den CRE-Lösungen von Moody’s Analytics CRE finden Sie unter: https://www.moodysanalytics.com/product-list/cmm-commercial-mortgage-metrics.

ÜBER DIE MOODY'S CORPORATION

Moody's ist ein wesentlicher Bestandteil der weltweiten Kapitalmärkte. Das Unternehmen stellt Kreditratings, Recherchen, Instrumente und Analysen bereit, die zur Transparenz und Integration der Finanzmärkte beitragen. Moody's Corporation (NYSE: MCO) ist die Muttergesellschaft von Moody's Investors Service, einem Anbieter von Kreditratings und Recherchen zu Schuldverschreibungen und Wertpapieren, und von Moody's Analytics, die wegweisende Software, Beratungsdienstleistungen und Recherchen für Kredit- und Wirtschaftsanalysen sowie Finanzrisikomanagement anbietet. Das Unternehmen meldete für 2017 Umsatzerlöse in Höhe von 4,2 Milliarden US-Dollar, beschäftigt rund 12.300 Mitarbeiter weltweit und ist in 42 Ländern vertreten. Weitere Informationen finden Sie unter www.moodys.com.

ÜBER REIS

Reis bietet Immobilienfachleuten Marktinformationen und Analysetools zu Gewerbeimmobilien (Commercial Real Estate, CRE) an. Das Unternehmen pflegt eine proprietäre Datenbank mit Informationen zu allen Gewerbeimmobilien in Großstadtmärkten und -vierteln in den gesamten USA. Diese Informationen werden von CRE-Anlegern, Kreditgebern und anderen Fachleuten genutzt, um informierte Kauf-, Verkaufs- und Finanzierungsentscheidungen zu treffen. Darüber hinaus wird Reis von Kredit- und Kapitalbeteiligungsanlegern genutzt, um die Risiken einer Zahlungsunfähigkeit und von Verlusten in Verbindung mit einzelnen Hypotheken, Immobilien, Portfolios und von mit Immobilienkrediten besicherten Wertpapieren zu beurteilen, quantifizieren und verwalten. Reis stellt seine Informationsdienste derzeit vielen der USA-weit führenden Kreditinstitute, Kapitalbeteiligungsgesellschaften, Makler und Gutachter bereit.

Weitere Informationen zu den Produkten und Dienstleistungen von Reis finden Sie unter www.reis.com und www.reisreports.com.

Weitere Informationen und wie sie zu finden sind

Das in dieser Presseinformation beschriebene Übernahmeangebot hat noch nicht begonnen, und diese Presseinformation stellt weder ein Kaufangebot noch Verkaufsangebot von Aktien von Reis oder anderen Wertpapieren dar. Am Datum des Beginns des Übernahmeangebots werden eine Übernahmeangebots-Erklärung auf Schedule TO einschließlich eines Kaufangebots, ein Übermittlungsschreiben („letter of transmittal“) und andere diesbezügliche Dokumente bei der U.S. Securities and Exchange Commission („SEC“) von Moody’s und der Akquisitionstochtergesellschaft eingereicht. Außerdem wird kurz darauf eine begründete Stellungnahme auf Schedule 14D-9 von Reis bei der SEC eingereicht. Das Kaufangebot von Reis-Stammaktien erfolgt erst nach Einreichung des Kaufangebots, des Übermittlungsschreibens und anderer diesbezüglicher Dokumente auf Schedule TO .

INVESTOREN UND WERTPAPIERINHABER WERDEN AUFGEFORDERT, SOWOHL DIE MATERIALIEN DES ÜBERNAHMEANGEBOTS (EINSCHLIESSLICH KAUFANGEBOT, DIESBEZÜGLICHES ÜBERMITTLUNGSSCHREIBEN UND BESTIMMTE ANDERE ÜBERNAHMEANGEBOTS-DOKUMENTE) SOWIE DIE BEGRÜNDETE STELLUNGNAHME AUF 14D-9 BEZÜGLICH DES ANGEBOTS, DIE VON ZEIT ZU ZEIT ERGÄNZT WERDEN KÖNNEN, SOFORT NACH IHREM VERFÜGBARWERDEN GENAU ZU LESEN, BEVOR EINE ENTSCHEIDUNG IN BEZUG AUF DIESES ÜBERNAHMEANGEBOT GETROFFEN WIRD.

Die Übernahmeangebots-Erklärung wird von Moody's und seiner Akquisitions-Tochtergesellschaft und die begründete Stellungnahme von Reis bei der SEC eingereicht. Anleger und Wertpapierinhaber können eine kostenlose Kopie dieser Unterlagen (wenn verfügbar) und anderer bei der SEC eingereichter Dokumente auf der von der SEC gepflegten Website unter www.sec.gov oder per Anfrage beim Informationsbeauftragten für das Angebot, der in der Übernahmeangebots-Erklärung auf Schedule TO benannt wird, erhalten.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Bestimmte in dieser Pressemitteilung enthaltene Aussagen sind zukunftsgerichtete Aussagen und beruhen auf zukünftigen Erwartungen, Plänen und Aussichten für das Geschäft und die Tätigkeiten von Moody‘s, die mit einer Reihe von Risiken und Unwägbarkeiten behaftet sind. Die zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Mitteilung gelten zum Datum der Veröffentlichung und Moody‘s übernimmt keinerlei Verpflichtung zur laufenden Ergänzung, Aktualisierung oder Überarbeitung dieser Aussagen, sei es aufgrund späterer Entwicklungen, geänderter Erwartungen oder aus sonstigen Gründen. Moody's benennt bestimmte Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse möglicherweise erheblich von den in diesen zukunftsgerichteten Aussagen angegebenen Resultaten abweichen. Diese Faktoren, Risiken und Unwägbarkeiten umfassen unter anderem Turbulenzen auf den Kreditmärkten oder Konjunkturflauten, die sich auf die Menge der auf einheimischen und/oder internationalen Kapitalmärkten ausgegebenen Schuldtitel und anderer Wertpapiere auswirken könnten, andere Sachverhalte mit möglichen Auswirkungen auf die Menge der auf einheimischen und/oder globalen Kapitalmärkten ausgegebenen Schuldtiteln und anderen Wertpapieren, darunter Regulierung, Bedenken bezüglich der Kreditqualität, Zinsänderungen und sonstige Volatilität an den Finanzmärkten, beispielsweise bedingt durch das Ergebnis des britischen Referendums zugunsten des Austritts aus der EU, das Niveau der Fusionen und Übernahmen in den USA und im Ausland, die ungewisse Auswirkung und etwaige Konsequenzen von Maßnahmen der US-amerikanischen Regierung und ausländischer Regierungen auf die Kreditmärkte, den internationalen Handel und die globale Wirtschaftspolitik, Bedenken von Marktakteuren, die unsere Glaubwürdigkeit beeinträchtigen oder die Wahrnehmung der Integrität oder Nützlichkeit unabhängiger Agenturbewertungen an den Märkten auf andere Weise beeinflussen, die Einführung konkurrierender Produkte oder Technologien durch andere Unternehmen, Preisdruck durch Wettbewerber und/oder Kunden, der Erfolg neu entwickelter Produkte oder einer globalen Expansion, die Auswirkungen regulatorischer Maßnahmen als NRSRO, die mögliche Einführung neuer US-amerikanischer, bundesstaatlicher oder lokaler Gesetze und Regulierungen, einschließlich Bestimmungen des Financial Reform Act in den USA sowie erwarteter Regulierungen auf der Grundlage dieses Gesetzes, die Möglichkeit von verschärftem Wettbewerb und Regulierungsauflagen in der EU und weiteren ausländischen Rechtsgebieten, Gerichtsverfahren im Zusammenhang mit unseren Bonitätsbewertungen sowie andere Rechtsstreitigkeiten, staatliche oder aufsichtsrechtliche Verfahren, Untersuchungen und Ermittlungen, die von Zeit zu Zeit gegen das Unternehmen angestrengt werden könnten, Bestimmungen im Financial Reform Act zur Änderung der Klagebeantwortungsnormen und EU-Verordnungen zur Änderung der für Rating-Agenturen geltenden Haftpflichtbestimmungen mit negativen Konsequenzen für derartige Agenturen, EU-Verordnungen, die zusätzliche Verfahrensvorschriften und materielle Anforderungen für die Preisgestaltung von Dienstleistungen einführen und die Ausweitung der Aufsichtsaufgaben auf Ratings außerhalb der EU für regulatorische Zwecke, die mögliche Abwanderung wichtiger Mitarbeiter, Fehler oder Funktionsstörungen in unserem Geschäftsbetrieb und unserer Infrastruktur, mögliche Anfälligkeiten gegenüber Cyberbedrohungen oder andere IT-Sicherheitsfragen, das Ergebnis von Prüfungen der globalen Steuerplanungsinitiativen des Unternehmens durch kontrollbefugte Steuerbehörden, potenzielle straf- oder zivilrechtliche Maßnahmen, falls das Unternehmen ausländische und US-amerikanische Gesetze und Bestimmungen nicht einhält, die in den Rechtsgebieten anwendbar sind, wo das Unternehmen tätig ist, einschließlich Datenschutzgesetze und Gesetze zur Achtung der Privatsphäre, Sanktionsgesetze, Anti-Korruptionsgesetze und lokale Gesetze, die Bestechungszahlungen an Regierungsbeamte untersagen, die Auswirkungen von Fusionen, Übernahmen oder anderen Geschäftszusammenlegungen und die Fähigkeit des Unternehmens, übernommene Unternehmen erfolgreich zu integrieren, Währungs- und Devisenschwankungen, das künftige Cashflow-Niveau, die Höhe von Kapitalinvestitionen sowie ein Rückgang der Nachfrage von Finanzinstituten nach Hilfsmitteln für das Kreditrisikomanagement. Andere Faktoren, Risiken und Unwägbarkeiten im Zusammenhang mit unserer Übernahme von Reis können dazu führen, dass unsere tatsächlichen Ergebnisse möglicherweise maßgeblich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten Ergebnissen abweichen. Hierzu zählen Risiken im Zusammenhang mit der Integration des Geschäftsbetriebs, der Produkte und Mitarbeiter von Reis in den Betrieb von Moody’s und die Möglichkeit, dass antizipierte Synergien und andere Vorteile der Übernahme nicht in dem geplanten Maße oder innerhalb des vorgesehenen Zeitrahmens verwirklicht werden können, Risiken, dass die Übernahme negative Auswirkungen auf das Geschäft von Reis oder seine Erfolgsaussichten haben könnte, und zwar unter anderem auf die Beziehungen zu Anbietern, Auftragnehmern oder Kunden; Ansprüche, die von Zeit zu Zeit von Anbietern, Auftragnehmern oder Kunden geltend gemacht werden, Veränderungen auf den europäischen oder globalen Marktplätzen, die negative Auswirkungen auf das Geschäft von Reis haben können. Diese Faktoren, Risiken und Unwägbarkeiten sowie sonstige Risiken und Unwägbarkeiten, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse von Moody's maßgeblich von den Betrachtungen, ausdrücklichen oder impliziten Darstellungen, Prognosen oder Erwartungen der zukunftsgerichteten Aussagen abweichen, werden unter „Risk Factors“ (Risikofaktoren) in Teil I, Punkt 1A des Jahresberichts des Unternehmens auf Formblatt 10-K für das am 31. Dezember 2017 beendete Geschäftsjahr und in anderen Unterlagen, die in regelmäßigen Abständen bei der SEC eingereicht werden, oder zugehörigen Dokumenten ausführlicher erläutert. Aktionäre und Anleger werden darauf hingewiesen, dass das Eintreten dieser Faktoren, Risiken und Unwägbarkeiten dazu führen kann, dass die tatsächlichen Ergebnisse des Unternehmens maßgeblich von den Betrachtungen, ausdrücklichen oder impliziten Darstellungen, Prognosen oder Erwartungen der zukunftsgerichteten Aussagen abweichen, was sich maßgeblich und negativ auf das Geschäft, die Betriebsergebnisse und Finanzlage des Unternehmens auswirken könnte. Von Zeit zu Zeit treten gegebenenfalls auch neue Faktoren zutage und das Unternehmen ist nicht in der Lage, neue Faktoren vorherzusehen bzw. die potenziellen Auswirkungen jeglicher neuer Faktoren zu beurteilen.

