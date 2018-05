03.05.2018 - 04:01 Uhr Motorsägen-Mann griff CSS-Angestellte in Schaffhausen an: F.W. (51) bleibt in U-Haft

Der 51-jährige F.W. verletzte letztes Jahr mehrere CSS-Angestellte in Schaffhausen. Nach einer kurzen Flucht konnte der Mann verhaftet werden. Seine Untersuchungshaft wird erneut um drei Monate verlängert.