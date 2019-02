MSCI veranstaltet heute den Investorentag 2019

MSCI Inc. (NYSE: MSCI), ein führender Anbieter von Indizes, Werkzeugen für die Portfoliokonstruktion und Risikobewirtschaftung sowie von Dienstleistungen für globale Investoren, veranstaltet heute einen Investorentag in New York City. Die Konferenz beginnt pünktlich um 8:30 Uhr Eastern Time und endet voraussichtlich gegen 12:30 Uhr Eastern Time. Zu den Programmpunkten zählen eine Diskussion der Strategie und finanziellen Performance des Unternehmens, Präsentationen des MSCI-Managements und die Beleuchtung wichtiger Aspekte des Geschäfts.

Umsatzwachstum im niedrigen zweistelligen Bereich (Ausgabenaufschläge ausgenommen) Bereinigtes EBITDA im mittleren Zehn-Prozent-Bereich Bereinigte EBITDA-Marge im mittleren bis hohen Fünfzig-Prozent-Bereich

Eine persönliche Teilnahme ist nur auf Einladung möglich, allerdings wird während der Veranstaltung ein Webcast live übertragen unter: https://edge.media-server.com/m6/p/c885crtk.

Die am Investorentag durchgeführte Investorenpräsentation wird auf der MSCI-Website für Investorenbeziehungen zur Verfügung gestellt. Eine Aufzeichnung der Telefonkonferenz wird ebenfalls auf unserer Website eingestellt unter: http://ir.msci.com/events-and-presentations. Die Aufzeichnung wird für 12 Monate nach der Konferenz im Bereich der Veranstaltungen und Präsentationen der MSCI-Website für Investorenbeziehungen archiviert.

Über MSCI

Die forschungsbasierten Indizes und Analysen von MSCI unterstützen seit über 45 Jahren führende Investoren weltweit bei Aufbau und Management besserer Portfolios. Die Anleger nutzen unsere Angebote, um ein tieferes Verständnis der Performance- und Risikofaktoren in ihren Portfolios zu gewinnen, wegen der Abdeckung aller Anlageklassen und unserer innovativen Recherchen.

Unsere Produkt- und Dienstleistungspalette umfasst Indizes, analytische Modelle, Daten, Immobilien-Benchmarks und ESG Research.

Weitere Informationen erhalten Sie unter: www.msci.com. MSCI#IR

Zukunftsweisende Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsbezogene Aussagen im Sinne des Private Securities Litigation Reform Act von 1995, einschließlich unter anderem unsere Ganzjahresprognose 2019 sowie unsere langfristigen Ziele. Diese zukunftsweisenden Aussagen beziehen sich auf zukünftige Ereignisse oder auf unsere zukünftigen Leistungen und beinhalten daher bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren, die dazu führen können, dass sich unsere tatsächlichen Ergebnisse, Aktivitäten, Leistungen oder Erfolge erheblich von jenen unterscheiden, die in solchen zukunftsweisenden Aussagen ausdrücklich oder implizit zum Ausdruck gebracht wurden. Diese zukunftsweisenden Aussagen können anhand von Ausdrücken wie „können“, „könnte“, „erwarten“, „beabsichtigen“, „planen“, „anstreben“, „antizipieren“, „glauben“, „schätzen“, „voraussagen“, „potenziell“ oder „fortführen“ oder der Verneinung dieser Begriffe oder durch andere ähnliche Ausdrücke identifiziert werden. Den Lesern wird empfohlen, kein unangemessenes Vertrauen in diese zukunftsweisenden Aussagen zu setzen, da sie bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren beinhalten, die in manchen Fällen außerhalb unseres Einflussbereichs liegen und unsere tatsächlichen Ergebnisse, Aktivitäten, Leistungen oder Erfolge erheblich beeinflussen können.

Weitere Faktoren, die einen erheblichen Einfluss auf unsere tatsächlichen Ergebnisse, Aktivitäten, Leistungen oder Erfolge haben können, sind im Jahresabschluss von MSCI in Formular 10-K für das am 31. Dezember 2018 endende Geschäftsjahr nachzulesen, das wir am 22. Februar 2019 bei der Börsenaufsichtsbehörde der USA (Securities and Exchange Commission, SEC) eingereicht haben, sowie in den Quartalsberichten in Formular 10-Q und den aktuellen Berichten in Formular 8-K, die der SEC vorliegen. Sollten diese oder andere Risiken und Unsicherheitsfaktoren eintreten oder sich die den Aussagen zugrunde liegenden Annahmen als unrichtig herausstellen, so können die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den Prognosen von MSCI abweichen. Die zukunftsweisenden Aussagen in dieser Pressemitteilung spiegeln die derzeitige Auffassung von MSCI hinsichtlich zukünftiger Ereignisse wider und unterliegen bestimmten Risiken, Ungewissheiten und Annahmen bezüglich der Geschäftstätigkeit, Ertragslage, Wachstumsstrategie und Liquidität von MSCI. Außer in dem gesetzlich erforderlichen Maße ist MSCI nicht verpflichtet, diese zukunftsweisenden Aussagen öffentlich zu aktualisieren oder zu überarbeiten, weder infolge von neuen Informationen noch infolge von zukünftigen Ereignissen.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

