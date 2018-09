Multihop-HD-PLC von Panasonic von Taiwan Power Company als Smart-Meter-Kommunikationssystem übernommen

Die Panasonic Corporation hat der Taiwan Power Company erfolgreich die Übernahme ihrer Hochgeschwindigkeits-Trägerfrequenztechnologie HD-PLC (*1) als Kommunikationssystem zur Nutzung intelligenter Zähler der nächsten Generation vorgeschlagen.

Intelligente Zähler erfordern eine stabile Kommunikationsleistung, um mit Hochfrequenz-Datenerfassung detaillierte Kontrollen zu realisieren, die dem Energiebedarf entsprechen. Die HD-PLC-Technologie kann diesen Anforderungen genügen. Es wird davon ausgegangen, dass sie zum Aufbau der IoT-Kommunikations-Infrastruktur für intelligente Zähler und Konzepte intelligenter Städte beitragen wird, wie sie in Zukunft weltweit eingeführt werden.

[Übersicht der Verifizierungstests]

Die Verifizierungstests bei der Taiwan Power Company wurden wie folgt durchgeführt:

Eine Datenerfassungsrate von 99 % in Abständen von je 15 Minuten war nötig, um die Kommunikationsleistung zwischen den intelligenten Zählern und der Datenerfassungszentrale des Stromkonzerns auszuwerten. Auswertung der Installationsbedingungen für intelligente Zähler in unterschiedlichen Situationen, etwa in einem Fall unter den Dachvorsprüngen freistehender Häuser und in einem Fall, in dem jeder Zähler in einem Kellerraum für gewerblich genutzte Gebäude oder Eigentumswohnungen installiert war.

Die HD-PLC-Technologie entspricht sowohl der internationalen Norm IEEE 1901 (*2) als auch der Multihop-Technologie ITU-T G.9905 für Relaisfunktionen, so dass Kommunikation mit mehreren Mbps über lange Distanzen möglich ist. Über die Tests konnte verifiziert werden, dass Stromleitungen von Mittel- und Hochspannungstransformatoren aus, die an Straßen stehen, zu Zählern unter Gebäuden übertragen können. Eine Datenerfassungsrate von 100 % wurde während der Testperiode realisiert, so dass der Test erfolgreich abgeschlossen werden konnte.

Panasonic wird die HD-PLC-Technologie weiterentwickeln und sich gleichzeitig um die Zweckmäßigkeit für die Nutzer bemühen, um in Zukunft eine Gesellschaft des intelligenten IoT zu realisieren. Panasonic möchte außerdem sichere Interkonnektivität zwischen Produkten gewährleisten können. Dafür wird die Einhaltung von IEEE 1901 über Organisationen wie die HD-PLC Alliance (*3) angestrebt, so dass man weltweit mit HD-PLC ausgestattete Produkte liefern kann, die die Nutzer auf sichere Weise nutzen können.

Anmerkungen

*1 HD-PLC steht für High Definition Power Line Communication (Hochauflösende Trägerfrequenzkommunikation), wie von Panasonic vertreten. Dies ist ein Warenzeichen oder registriertes Warenzeichen in Japan und anderen Ländern.

*2 Ein Standardisierungsausschuss für Kommunikationsnormen nach dem Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE).

*3 Begründet am 25. September 2007 mit dem Ziel, die Expansion und Kommunikationsfähigkeit von HD-PLC zu sichern.

Website: http://www.hd-plc.org/

Quelle:

https://news.panasonic.com/global/press/data/2018/09/en180925-2/en180925-2.html

Weiterführende Links

HD-PLC Alliance

http://www.hd-plc.org/

[Pressemeldung] Panasonic PLC-Technologie der nächsten Generation von IEEE P1901.3 Working Group als Grundspezifikation genehmigt (29. Juni 2018)

https://news.panasonic.com/global/press/data/2018/06/en180629-2/en180629-2.html

[Pressemeldung] Panasonic beginnt Lieferung von HD-PLC IP Core-Lizenz mit „Multi-hop“ Extension (1. Juli 2016)

https://news.panasonic.com/global/press/data/2016/07/en160701-2/en160701-2.html

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

