Mundhygiene bei Handicap und Pflegebedarf - nützliche Tipps zum Tag der Zahngesundheit

Unter dem Motto "Gesund im Mund - bei Handicap und Pflegebedarf" findet am 25. September 2018 der Tag der Zahngesundheit statt. In diesem Jahr liegt der Fokus auf den besonderen Herausforderungen, mit denen Pflegebedürftige und Menschen mit Behinderung bei der täglichen Mundpflege konfrontiert sind. Anlässlich des Thementages gibt Oral-B hilfreiche Anwenderempfehlungen, die Betroffenen sowie deren Betreuungspersonen die tägliche Zahnpflegeroutine erleichtern sollen.

In Deutschland leben circa 7,8 Millionen schwerbehinderte Menschen(1), die Zahl der Pflegebedürftigen wird auf fast 2,86 Millionen geschätzt(2). Wissenschaftliche Studien belegen zudem, dass vor allem ältere Menschen mit Pflegebedarf eine schlechte Zahn- und Mundgesundheit aufweisen(3). Einen Negativ-Trend bestätigen dabei die Ergebnisse der 5. Deutschen Mundgesundheitsstudie: Fast 30 Prozent der pflegebedürftigen Menschen in Deutschland sind nicht mehr in der Lage, ihre Zähne und/oder Zahnprothesen selbstständig zu reinigen. 60 Prozent der Menschen mit Pflegebedarf können darüber hinaus nicht eigenständig einen Zahnarzttermin vereinbaren bzw. schaffen es nicht, die Zahnarztpraxis ohne Hilfe aufzusuchen(4).

Obwohl Alterszahnmedizin und die zahnmedizinische Versorgung von Menschen mit Behinderung grundsätzlich zu trennen sind, ähneln sich die Anforderungen beider Bevölkerungsgruppen bei der häuslichen Zahnpflege. So wird die tägliche Mundhygiene oftmals durch eingeschränkte motorische Fähigkeiten, Gliederschmerzen oder auch ein reduziertes Sehvermögen erschwert. Dabei kann eine mangelhafte Mundpflege gravierende Auswirkungen auf die Allgemeingesundheit haben: Sie wird beispielsweise mit Diabetes, Atemwegs- und Herz-Kreislauf-Erkrankungen in Verbindung gebracht(5,6). Um mögliche Risiken zu verringern, sollte deshalb unbedingt eine gründliche Mund- und Zahnpflege in die alltägliche Grundpflege integriert und den Betroffenen als natürlicher Bestandteil der Pflegeroutine vermittelt werden.

Oral-B hat anlässlich des diesjährigen Tags der Zahngesundheit eine Reihe von Anwenderhilfen zusammengestellt, die Pflegebedürftigen und Menschen mit Behinderungen die tägliche Zahnpflege erleichtern und Betreuungspersonen hilfreiche Empfehlungen bei der Auswahl der passenden Mundhygieneprodukte liefern sollen.

Die richtige Zahnbürste für eine individuelle mechanische Reinigung

Durch die Anwendung einer elektrischen Zahnbürste mit oszillierend-rotierend-pulsierender Technologie können nachweislich 100 Prozent mehr Plaque entfernt werden als bei der Verwendung einer Handzahnbürste. Darüber hinaus erleichtert die automatische Rotation des Bürstenkopfes eine selbstständige Zahnpflege und unterstützt Pflegekräfte bei der Anwendung.

Ideale Putzroutine dank technischer Helfer

Intelligente Zahnputzsysteme, die mit besonderen Anwenderhilfen wie einer Andruckkontrolle oder einem Zahnfleischschutz-Assistenten arbeiten, helfen auch zu Hause, Zahnfleischentzündungen vorzubeugen. Gleichzeitig erhalten Betreuungspersonen und Pflegekräfte, die bei der Zahnpflege unterstützen, ein Echtzeit-Feedback, ob tatsächlich alle Bereiche im Mund mit dem richtigen Druck geputzt wurden. Auf diese Weise wird eine ideale Zahnpflege für den Betroffenen erleichtert.

Gründliche Zahnzwischenraumreinigung - auch bei besonderen Bedürfnissen

Bedarfsorientierte Interdental-Aufsteckbüsten passen sich individuellen Mundstrukturen an und reinigen selbst schwer zu erreichende Stellen unterhalb von Brücken und Kronen - speziell entwickelt für sensible Mundstrukturen im Alter.

Spezialisierte Zahncremes für ein gesundes Zahnfleisch

Zahncremes, deren Wirkstoffformel stabilisiertes Zinnfluorid und Zinnchlorid kombiniert, helfen dabei, Zahnfleischbluten zu reduzieren und gleichzeitig den Zahnschmelz zu remineralisieren. Zusätzlich sorgt die Technologie für einen antibakteriellen Schutz des Zahnfleisches. So werden die Zähne schonend vor Erosion durch Säureangriffe geschützt, während gleichzeitig die Stärkung des Zahnschmelzes unterstützt wird.

