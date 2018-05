mybet Holding SE platziert weitere Teilschuldverschreibungen der Wandelschuldverschreibung 2017/2020 im Nominalwert von EUR 510.000,00

mybet Holding SE, DE000A2LQ009

mybet Holding SE platziert weitere Teilschuldverschreibungen der Wandelschuldverschreibung2017/2020 im Nominalwert von EUR 510.000,00 Berlin, den 7. Mai 2018. In Konkretisierung und Ergänzung ihrer Beschlüsse vom 2. Mai 2018, haben Vorstand und Aufsichtsrat der mybet Holding SE (ISIN DE000A2LQ009) heute die Ausgabe von insgesamt 5.100 weiteren Teilschuldverschreibungen der Wandelanleihe 2017/2020 (ISIN DE000A2G8472) mit einem Nennbetrag von je EUR 100,00 und einem Gesamtnennbetrag in Höhe von EUR 510.000,00 zum Nennbetrag beschlossen. Die Neuen Teilschuldverschreibungen bilden mit den bereits unter Gewährung von Bezugsrechten an die Aktionäre und die Inhaber der Teilschuldverschreibungen der Wandelanleihe 2015/2020 begebenen Teilschuldverschreibungen der Wandelanleihe 2017/2020 eine einheitliche Emission.

Die Teilschuldverschreibungen wurden im Rahmen einer Privatplatzierung von Investoren gezeichnet.

Informationen und Erläuterungen des Emittenten zu dieser Mitteilung:Mitteilendes Unternehmen: mybet Holding SE, ISIN DE000A2LQ009, Frankfurter Wertpapierbörse Prime Standard

Mitteilende Person: Markus Peuler, Vorstand

Kontakt mybet Holding SE Karl-Liebknecht-Straße 32 D-10178 Berlin Investor & Public Relations tel +49 30 22 90 83-161 fax +49 30 22 90 83-150 E-Mail: ir@mybet.com

07.05.2018 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de

Sprache: Deutsch Unternehmen: mybet Holding SE Karl-Liebknecht-Straße 32 10178 Berlin

Deutschland Telefon: +49 30 22 90 83 0 Fax: +49 30 22 90 83 150 E-Mail: ir@mybet.com Internet: www.mybet-se.com ISIN: DE000A2LQ009 WKN: A2LQ00 Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate Exchange Ende der Mitteilung DGAP News-Service

683317 07.05.2018 CET/CEST