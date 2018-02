MYM Nutraceuticals schließt Erwerb der Software und Aktiva von Budly ab Vancouver, B.C., 26. Februar 2018 ? MYM Nutraceuticals Inc. (CSE:MYM) (OTC:MYMMF) (?MYM?) freut sich, bekannt zu geben, dass das Unternehmen den Erwerb der Aktiva von

schließt

Erwerb

der Software und

Aktiva

von

Budly

ab

Vancouver, B.C., 26. Februar 2018 ? MYM Nutraceuticals Inc. (CSE:MYM) (OTC:MYMMF) (?MYM?) freut sich, bekannt zu geben, dass das Unternehmen den Erwerb der Aktiva von Budly Software Inc. (?Budly?) abgeschlossen hat. Budly ist ein führendes Softwareunternehmen, das ein Verkaufs- und Vertriebssystem für Smartphones entwickelt hat, das medizinische Cannabispatienten mit lokalen Apothekenfahrern verbindet, um eine rasche Lieferung und Überwachung von Bestellungen zu gewährleisten. Mit diesem System kann ein Kunde eine Apotheke auswählen, eine Bestellung aufgeben und anschließend einen Fahrer auswählen, der die Bestellung liefert. Der Kunde kann die Bestellung auf seinem Smartphone nachverfolgen und weiß genau, wann sie ankommen wird. Bestellungen können über die Budly-App auf iOS-, Android- und Windows-Telefonen sowie über die Website www.budly.com aufgegeben werden.

?Die Budly-Software bringt MYM seinem Ziel, ein ganzheitliches globales Cannabisunternehmen zu werden, einen Schritt näher?, sagte Rob Gietl, CEO von MYM. ?Die nüchterne und einfache Benutzeroberfläche von Budly ermöglicht es Patienten, auf einfach Weise eine Bestellung über ihr Telefon aufzugeben, und bietet eine umfassende Back-End-Management- und Logistikkontrolle für lizenzierte Hersteller und Apotheken.?

Das Budly-System besteht aus zwei iOS-Apps, zwei Android-Apps, einer Web-App sowie einem Apotheken-Back-End-Admin- und einem Master-Admin-System. Das System bietet auch erweiterte Funktionen, wie etwa die GPS-Nachverfolgung von Fahrern, flexible Geofencing-Einstellungen für Kunden sowie Echtzeit-Bestellbestätigungen. MYM beabsichtigt, das Budly-System in naher Zukunft um zusätzliche Features und Funktionen zu erweitern und Budly weltweit einzuführen, da immer mehr Rechtsprechungen Cannabis legalisieren. Das Budly-System kann gemäß den Anforderungen und Vorschriften unterschiedlicher Länder und Regionen individuell gestaltet werden.

Pursuant to the letter of intent, MYM will purchase Budly for $1,864,000, payable in 800,000 common shares to Budly in exchange for all non-U.S.A. rights to Budly?s software and intellectual property.?

Gemäß der Absichtserklärung wird MYM für sämtliche Nicht-US-Rechte an der Software und am geistigen Eigentum von Budly 1.864.000 $ - zahlbar in 800.000 Stammaktien - an Budly zahlen.

MYM setzt seine Verhandlungen hinsichtlich der Übernahme komplementärer Geschäfte und Aktiva in der legalen Cannabisbranche sowie im CBD- und Nutrazeutika-Bereich fort und befindet sich derzeit in Gesprächen mit anderen innovativen Unternehmen.

Über Budly

Budly ist eine innovative Möglichkeit für medizinische Cannabispatienten, ihr Arzneimittel rasch, sicher und einfach zu erhalten. Budly ist das Uber für medizinisches Cannabis, eine App, die es Patienten ermöglicht, medizinisches Cannabis bei ihrer lokalen Apotheke zu bestellen. Man wählt einfach eine Apotheke, gibt eine Bestellung auf und wählt einen Fahrer. Sobald die Bestellung bestätigt wurde, wird ein Countdown angezeigt, der den Kunden darüber informiert, wann die Bestellung eintreffen wird, normalerweise innerhalb von 20 Minuten. Budlys Service ist derzeit in Kalifornien und Nevada verfügbar. Erfahren Sie mehr unter www.budly.com.

Über MYM Nutraceuticals Inc.

MYM Nutraceuticals Inc. ist ein innovatives Unternehmen, das auf den Erwerb von Health Canada-Lizenzen für die Herstellung und den Vertrieb von hochwertigen Nahrungsergänzungsmitteln und Produkten für die lokale Anwendung auf Basis von medizinischem Cannabis in Bio-Qualität spezialisiert ist. MYM verfügt über zwei Produktionsprojekte in Quebec, die bei Fertigstellung eine Produktionsfläche von über 1,5 Millionen Quadratfuß (ca. 139.355 m²) umfassen werden. MYM ist auch an einem Produktionsprojekt mit einer Fläche von 1,2 Millionen Quadratfuß (Projekt Northern Rivers) in New South Wales, Australien, als Partner beteiligt. Australien ist ein spannender neuer Markt, in dem Cannabis vor kurzem für medizinische Zwecke legalisiert wurde. Um sich innerhalb der Branche eine starke Präsenz und entsprechendes Wachstumspotenzial zu sichern, sucht MYM aktiv nach komplementären Übernahmemöglichkeiten und Aktiva in den Bereichen Technologie, Nutrazeutika und CBD. Die Aktien von MYM werden in Kanada, Deutschland und den Vereinigten Staaten unter den nachfolgenden Börsensymbolen gehandelt: (CSE:MYM) (OTC:MYMMF) (FRA:0MY) (DEU:0MY) (MUN:0MY) (STU:0MY).

FÜR DAS BOARD:

Rob Gietl, CEO

MYM Nutraceuticals Inc.

www.mymarijuana.ca

Investor Relations

Terry Brown

1.855.696.2261

terry@mymarijuana.ca

Bleiben Sie über MYM auf dem Laufenden mit unseren Social-Media-Kanälen:

Twitter: @MYM_Nutra

Facebook: @mymcanada

Instagram: @MYM_Nutra

Diese Pressemeldung enthält möglicherweise zukunftsgerichtete Aussagen, die auf Annahmen und Beurteilungen der Geschäftsführung in Bezug auf zukünftige Ereignisse oder Ergebnisse basieren. Solche Aussagen unterliegen einer Vielzahl an Risiken und Unsicherheiten, die dazu führen könnten, dass sich die tatsächlichen Ereignisse oder Ergebnisse erheblich von jenen unterscheiden, die in den zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebracht wurden. Das Unternehmen hat weder die Absicht noch die Verpflichtung, solche Aussagen zu korrigieren oder zu aktualisieren. Die Leser finden eine Beschreibung der Risiken und Unsicherheiten, mit denen das Unternehmen in Ausübung seiner Geschäftstätigkeit konfrontiert ist, in den Besprechungen und Analysen der Unternehmensführung (Management?s Discussion & Analysis) sowie in anderen bei den kanadischen Wertpapierbehörden eingereichten Unterlagen, die auf www.sedar.com veröffentlicht wurden.

Diese Pressemeldung stellt kein Verkaufsangebot bzw. kein Vermittlungsangebot zum Kauf der hier beschriebenen Wertpapiere dar, weshalb die entsprechenden Informationen auch nicht als verlässlich angesehen werden sollten. Die Canadian Securities Exchange (CSE oder CNSX-Markt) und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der CSE als ?Regulation Services Provider? bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung.

Diese Pressemeldung stellt kein Verkaufsangebot bzw. kein Vermittlungsangebot zum Kauf der hier beschriebenen Wertpapiere in den Vereinigten Staaten dar. Die hier beschriebenen Wertpapiere wurden weder nach dem United States Securities Act von 1933 in der geltenden Fassung noch nach den Wertpapiergesetzen einzelner US-Bundesstaaten registriert und dürfen in den ?Vereinigten Staaten?(laut Definition dieses Begriffes in der im U.S. Securities Act veröffentlichten Vorschrift S) nicht verkauft werden, außer es erfolgt eine Registrierung nach dem U.S. Securities Act und den geltenden einzelstaatlichen Wertpapiergesetzen oder es besteht eine Ausnahmegenehmigung von deiner solchen Registrierungsverpflichtung.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung: für den Inhalt, für die Richtigkeit, der Angemessenheit oder der Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!