Nach Uncaged Nights, Ruft Tiger Beer ROAR COLLECTIVE Bei Globalem Event in Seoul Ins Leben

Seoul, Südkorea - Tiger Beer, das Premium-Lager aus Asien, gab heute bekannt, dass es eine weltweite Community für Personen mit außergewöhnlichen Talenten unter dem Namen Tiger Roar Collective auf www.tigerbeerroar.com ins Leben rufen wird. Es handelt sich dabei um eine Plattform, auf der sich aufstrebende Künstler, Talente und Visionäre austauschen können, und auf der sich unerwartete, neue Möglichkeiten zusammen mit Tiger Beer für diese Menschen bieten.

Für die vollständige Multimedia-Release klicken Sie hier: https://www.prnasia.com/mnr/tigerbeer_201811.shtml

Die Tiger Roar Collective ist ein weiterer Beweis dafür, dass sich Tiger Beer langfristig für junge, außergewöhnliche Kreative einsetzt, und ist gleichzeitig der Abschluss der Uncaged Nights, bei denen Talente aus der ganzen Welt ihr Können zu Beweis stellten und ihre Leidenschaften auslebten.

Die Tiger Roar Collective wurde im Rahmen der ersten globalen Veranstaltung von Tiger Beer in Seoul, Südkorea, Tiger Roar, am 9. November 2018 bekannt gegeben. 16 der Tiger Talente aus verschiedenen Bereichen wie Tanz und Technologie über Mode und Kunst bis hin zu ungewöhnlichen Food-Ideen, wurden auf Sebitseom (https://urldefense.p roofpoint.com/v2/url?u=http-3A__www.somesevit.com_en_index.do&d=DwMGa Q&c=9wxE0DgWbPxd1HCzjwN8Eaww1 ViDajIU4RXCxgSXE&r=Y_LSDeQAiN1VsSf-5JZ z-YIu6NcX3gijl2w0PLzc8gw&m=uf0an7992K2kCVjYZ-EEFNW6xiJee8FoyYcWkkWUsV Q&s=plag1zswVd-O4BVfWWtMH73rx4MHZ2COwQ9QNKD2W5Q&e=) (Gavit Island) vereint. Gemeinsam traten sie auf, um eine außergewöhnliche Show, angetrieben von Kreativität, Leidenschaft und unerwarteten Möglichkeiten, darzubieten. Besucherinnen und Besucher in Seoul konnten an diesem Abend interaktive Installationen und atemberaubende Vorführungen erleben, und währenddessen' ihren eigenen 'inneren Tiger entfesseln'.

"Die Idee zur Initiative ist eng mit der DNA von Tiger verbunden: Die besten Ideen entstehen auf der Straße. Deswegen unterstützt Tiger Beer außergewöhnliche Menschen, die ihr Handwerk auf unkonventionelle Weise angehen. Wir sind der Ansicht, dass diese Talente für die Gestaltung unserer Zukunft verantwortlich sind: sie stellen eine Generation dar, die Grenzen überschreitet, ihrer Leidenschaft furchtlos folgen und dadurch die Welt verändern.

Das Tiger Roar Event in Seoul präsentierte zum ersten Mal ein Zusammenkommen dieser unterschiedlichen Talente, die Tiger Beer bisher unterstützt hat. Es war das große Finale für alle Uncaged Nights Talente, und zugleich der Anfang einer neuen Plattform: der Tiger Roar Collective, mit der Tiger Beer weiterhin außergewöhnliche Kreative fördern wird", sagt Venus Teoh, International Brands Director, Tiger.

Die Tiger Roar Collective ist eine globale Plattform für unentdeckte Talente, auf der diese sich vernetzen, zusammenarbeiten und sich inspirieren lassen können. Durch die Anmeldung und Einreichung ihrer kreativen Projekte, können sich diese Talente mit Gleichgesinnten austauschen, ihr Handwerk einem breiteren Publikum präsentieren und haben die Chance, im Rahmen der bevorstehende Initiativen von Tiger Beer in die engere Auswahl zu kommen. Talente können sich vom 10. November bis 10. Dezember unter www.tigerbeerroar.com anmelden. Die für die nächste große Initiative von Tiger Beer ausgewählten Talente werden Ende diesen Jahres bekannt gegeben.

Um mehr über die Persönlichkeiten die Tiger Beer fördert, und die am Tiger Roar-Event in Seoul teilgenommen haben, zu erfahren besuchen Sie unsere Webseite www.tigerbeerroar.com. Bilder der Veranstaltung sowie der Installationen und Darbietungen der Talente können Sie hier (https://www.dropbox.com/sh/mjh96zt4kkvrge9/AACSNaFBRb0YEMIn7yt1KW67a ?dl=0) herunterladen.

Tiger Beer, das asiatische Premiumlager, ist mittlerweile eine internationale Erfolgsgeschichte geworden. Seit 1932 wird das Bier in Singapur gebraut. Mittlerweile gehört es zu den beliebtesten Asia-Bieren überhaupt und wird in 50 Länder exportiert. Tiger Beer glaubt, dass die besten Ideen auf den Straßen der Welt entstehen. Deswegen unterstützt Tiger Beer weltweit außergewöhnliche Menschen, die ihr Handwerk auf unkonventionelle Weise angehen. Darüber hinaus, bietet Tiger Beer diesen talentierten Menschen unerwartete Möglichkeiten an - von den verschiedenen Uncaged Night-Veranstaltungen, über Uncage Street Food und die #3890tigers-Kampagne, bis zum Air-ink Project u.v.m. Mehr Informationen erhalten Sie unter www.tigerbeer.com.

