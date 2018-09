Nach zwölf Jahren Pause: ProSieben zeigt erstmalig wieder eine Soap mit Maike von Bremen, Sila Sahin, Tim Sander, Paul Janke und Wolfgang Bahro

Unterföhring - - Querverweis: Bildmaterial wird über obs versandt und ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/bilder - Zukunftspläne mit fiesem Beigeschmack: Um einen eigenen Start-up-Campus zu errichten, will ein erfolgreicher Unternehmer das Berliner Sozialcafé "Zuflucht" und das gesamte ...

Unterföhring -

Zukunftspläne mit fiesem Beigeschmack: Um einen eigenen Start-up-Campus zu errichten, will ein erfolgreicher Unternehmer das Berliner Sozialcafé "Zuflucht" und das gesamte Viertel abreißen lassen. Doch die Hälfte des Cafés gehört seinem Bruder. Ein hinterhältig ausgetüftelter Plan soll dabei helfen, sich die Anteile unter den Nagel zu reißen und das Bauvorhaben in die Tat umsetzen zu können ...

Diese Serie bringt die deutsche Soap-Elite zusammen: Maike von Bremen, Sila Sahin, Tim Sander und die Serien-Fieslinge Wolfgang Bahro ("GZSZ") und Isa Jank ("Verbotene Liebe") spielen neben "Bachelor" Paul Janke, Autor Benjamin von Stuckrad-Barre und Jeannine Michaelsen in "Die beste Soap der Welt". Die Hauptrollen der Prime-Time-Serie verkörpern Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf.

"Die beste Soap der Welt" ist eine von sechs Shows in der Show: Joko & Klaas duellieren sich in "DIE BESTE SHOW DER WELT" (Samstag, 29. September, 20:15 Uhr, ProSieben) mit neuen televisionären Ideen und suchen nach der Formel für die beste Unterhaltung. Kann Klaas die vermeintlich erfolgreichsten Elemente aller deutschen Soaps in einer neuen Kreation vereinen? Gelingt ihm mit seinem Joker Joko Winterscheidt in der Hauptrolle der große Durchbruch als Produzent? Oder geht seine Soap-Idee bei der Gunst der Zuschauer baden? Am Ende entscheidet das Studio-Publikum über Quotenhit oder Megaflop und wählt "DIE BESTE SHOW DER WELT".

"DIE BESTE SHOW DER WELT" - Samstag, 29. September 2018, um 20:15 Uhr auf ProSieben

Hashtag zur Show: #BesteShow

