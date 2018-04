29.04.2018 - 20:44 Uhr Nadals Sieg in Barcelona: 46 Sätze auf Sand gewonnen - in Folge und in Top-Form

Der Sandkönig triumphiert erneut: Tennis-Profi Rafael Nadal hat auch das zweite Turnier seit seinem Comeback Anfang April gewonnen. Beim Erfolg gegen Stefanos Tsitsipas setzte er weitere neue Bestmarken. Den vollständigen Artikel auf spiegel.de lesen.