NAGRA gibt Integration von NexGuard Watermarking in downloadbare Sicherheitslösung von Inside Secure bekannt

Inside Secure (Paris:INSD):

bekannt. Dank dieser Integration können Live-TV-Streaming-Dienste von höherem Inhaltsschutz in einer sicheren und stabilen Implementierungsumgebung profitieren.

Als dynamische Wasserzeichenlösung auf Client-Seite erfordert QuickMark keine Modifikationen der Verschlüsselungs-, DRM- oder CDN-Systeme der Streaming-Dienste. Die extrem schnelle Erkennungsfunktion von QuickMark identifiziert den Abonnenten, der für die Piraterie verantwortlich ist, nahezu in Echtzeit und ergreift entsprechende Maßnahmen, um den Missbrauch zu stoppen.

„Wir freuen uns über die Integration von NexGuard Watermarking in die downloadbare Sicherheitstechnologie von Inside Secure für offene Geräte“, erklärte Harrie Tholen, VP of Sales, NAGRA Anti-Piracy & NexGuard. Diese Lösungskombination sorgt für eine sichere und stabile Implementierung von Wasserzeichen, die sich zunehmend zu einem unverzichtbaren Werkzeug für die Bekämpfung der unzulässigen Weiterleitung von Inhalten in Sportkanälen und Live-Übertragungen von Premium-Unterhaltungskanälen entwickeln.

„Der Schutz der stetig steigenden Investitionen von Content-Inhabern in Senderechte für Live-Sportsendungen ist ein geschäftskritischer Aspekt für unsere Kunden“, erläuterte Simon Wilson Blake, COO von Inside Secure. „Unser mit der patentierten Core™-Technologie ausgestattete Content Protection Client sorgt dafür, dass eingefügte Wasserzeichen-Nutzdaten nicht umgangen oder entfernt werden können. Damit erhalten Kunden einen soliden Schutz vor unzulässigen Aktivitäten.“

NAGRA Anti-Piracy Services, NexGuard Watermarking und die Lösungen zum Schutz wertvoller Inhalte werden vom 14. bis 18. September 2018 am NAGRA-Stand 1.C81 auf der IBC 2018 in Amsterdam präsentiert. Weitere Informationen zur Teilnahme von NAGRA an der IBC finden Sie unter: dtv.nagra.com/ibc.

Der Content Protection Client von Inside Secure wird an Stand A40 des Unternehmens, Halle 14 auf der IBC präsentiert. Weitere Informationen unter insidesecure.com/Products/Content-Protection/Downloadable-solutions-for-Secure-Playback/Inside-Secure-Content-Protection-for-Live.

Über NAGRA

NAGRA, ein Unternehmen der Kudelski Group (SIX:KUD. S), ist ein Anbieter von Sicherheits- und Multi-Screen-TV-Lösungen für die Monetarisierung digitaler Medien. Das Unternehmen beliefert Content-Anbieter und DTV-Betreiber auf der ganzen Welt mit sicheren, offenen, integrierten Plattformen und Applikationen über Rundfunk-, Breitband- und Mobil-Plattformen und ermöglicht damit ein fesselndes und individuell zugeschnittenes Seh-Erlebnis. Weitere Informationen finden Sie unter dtv.nagra.com, und folgen Sie uns auf Twitter unter @nagrakudelski.

Über Inside Secure

Inside Secure (Euronext Paris – INSD) ist im Bereich Sicherheitslösungen für mobile und vernetzte Geräte tätig und stellt Software, Silizium-IP, Dienste und Know-how zum Schutz von Transaktionen, ID, Inhalten, Anwendungen und Kommunikation der Kunden bereit. Mit seinen umfangreichen Sicherheitskenntnissen bietet das Unternehmen Produkte, die die gesamte Bandbreite der Sicherheitsanforderungen abdecken, um die anspruchsvollen Märkte für Netzwerksicherheit, IoT- und System-on-Chip-Sicherheit, Videoinhalte und Unterhaltung, mobiles Bezahlen und Bankdienstleistungen, Unternehmen und Telekommunikation zu bedienen. Die Technologie von Inside Secure schützt Lösungen für ein breites Kundenspektrum, darunter Serviceprovider, Betreiber, Content-Anbieter, Integratoren von Sicherheitssystemen, Gerätehersteller und Halbleiterhersteller. Weitere Informationen finden Sie unter: www.insidesecure.com.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20180911005698/de/