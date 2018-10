Nahles rechtfertigt Gründung von Parlamentskreis \Pferd\

Die SPD-Fraktionsvorsitzende Andrea Nahles hat die Gründung des Parlamentskreises Pferd gerechtfertigt.

"Fast vier Millionen Reiterinnen und Reiter gibt es in Deutschland", sagte Nahles, die zu den Initiatoren zählt, der "Bild am Sonntag". Sie sei eine davon.

"Parlamentarier sollen den Kontakt zu allen Teilen der Gesellschaft haben. Das ist auch richtig so", so Nahles. Der Reitsport hilft Nahles nach eigenen Angaben, um von der Politik abzuschalten. "Pferde sind wunderbare Tiere, sie begleiten uns Menschen seit Jahrtausenden." Sie liebe einen Ausritt in der Herbstlandschaft. "Da bekomme ich den Kopf frei", so die SPD-Fraktionsvorsitzende.

dts Deutsche Textservice Nachrichtenagentur GmbH