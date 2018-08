NanoFocus AG, DE0005400667

Ad-hoc-Mitteilung nach Art. 17 der EU-Marktmissbrauchsverordnung (MAR)

NanoFocus AG gibt vorläufige Halbjahreszahlen bekannt und passt Prognose an Oberhausen, den 13.08.2018 - Die NanoFocus AG (ISIN: DE0005400667), Entwickler und Hersteller industrieller 3D-Oberflächenmesstechnik, hat nach vorläufigen Berechnungen in den ersten sechs Monaten des Jahres 2018 im Konzern 4.788 TEUR umgesetzt (Vorjahr: 5.089 TEUR) und damit weniger als geplant. Zwar hat das Unternehmen durch die operative und strukturelle Neustrukturierung in den vergangenen Jahren die Kosten reduziert. Dennoch lag auch das operative Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) mit -1.254 TEUR (Vorjahr: -572 TEUR) unter den Erwartungen.

Für die zweite Jahreshälfte 2018 ist ein steigender Konzern-Umsatz im Vergleich zu den ersten sechs Monaten absehbar. Zum jetzigen Zeitpunkt erwartet der Vorstand jedoch nicht, dass sich damit der unter Plan liegende Umsatz aufholen lassen wird. Daher passt er die Umsatzprognose für das Gesamtjahr 2018 von 13.100 TEUR auf ca. 12.000 TEUR an. Aufgrund der reduzierten Kostenstruktur sollte dennoch - wie geplant - ein positives EBITDA erzielt werden können. Auf EBIT (Ergebnis vor Zinsen und Steuern)- und Netto-Ebene wird, anders als bisher prognostiziert, jeweils kein positives Ergebnis erwartet.

Der vollständige Halbjahresbericht wird am 31.08.2018 auf www.nanofocus.de/investor-relations/finanzberichte zur Verfügung stehen.

Oberhausen, 13.08.2018 NanoFocus AG - Der Vorstand

Kontakt: Fabian Lorenz Investor Relations Telefon: +49 (0) 221/29831588 E-Mail: ir@nanofocus.deÜber die NanoFocus AG: Die NanoFocus Gruppe entwickelt, produziert und vertreibt optische sowie taktile Messsysteme und Software zur Charakterisierung von technischen Oberflächen. Die Messsysteme von NanoFocus ermöglichen hochpräzise 3D-Oberflächenanalysen im Mikro- und Nanometerbereich. Mit hohen Mess- und Analysegeschwindigkeiten eignen sich die Systeme sowohl für das Prüflabor als auch für den produktionsnahen Einsatz und die Inline-Kontrolle. Die Messsysteme werden weltweit von Markt- und oder Innovationsführern aus Medizin-, Automotive-, Elektronik-, und Halbleiterindustrie erfolgreich eingesetzt. www.nanofocus.de

Sprache: Deutsch Unternehmen: NanoFocus AG Max-Planck-Ring 48 46049 Oberhausen

Deutschland Telefon: 0208 62000 55 Fax: 0208 62000 99 E-Mail: ir@nanofocus.de Internet: www.nanofocus.de ISIN: DE0005400667 WKN: 540066 Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt (Basic Board), München (m:access), Stuttgart, Tradegate Exchange

