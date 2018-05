Naturally Splendid bezieht beim Senate Social Affairs, Science and Technology Hearing Stellung zu Gesetzesentwurf C-45 Vancouver, British Columbia, 25. Mai 2018 - Naturally Splendid Enterprises Ltd. (?Naturally Splendid?, ?NSE? oder ?das

Vancouver, British Columbia, 25. Mai 2018 - Naturally Splendid Enterprises Ltd. (?Naturally Splendid?, ?NSE? oder ?das Unternehmen?) (FRANKFURT:50N) (TSX-V:NSP) (OTC:NSPDF) freut sich bekannt zu geben, dass Herr Russ Crawford, Director von Naturally Splendid und President der Canadian Hemp Trade Alliance (CHTA), im Rahmen der jüngsten Senatsanhörung am 23. Mai 2018 zur Prüfung von Hanf und seiner Aufnahme in den Gesetzesentwurf C-45 zum Cannabisgesetz als einer der Hauptredner eingeladen wurde.

Als Vertreter der CHTA würdigte Herr Crawford die fundierte Arbeit der Marijuana Task Force und deren Ausarbeitung von Regulierungsvorschlägen für das neue Gesetz, die auch wichtige Änderungen und eine Verringerung der Regulierungsvorschriften für die Produktion, Verarbeitung und Vermarktung von Industriehanf beinhalten. Die CHTA befürwortete die Unterstützung des Senats in Bezug auf Gesetzesentwurf C-45, der weniger Handelsregulierungen für die Hanfbranche in Kanada vorsieht.

Herr Crawford sprach zwei wichtige Punkte an. Zum einen die Streichung von Hanf und seinen Derivaten aus der Liste der geregelten Stoffe. Diese unnötige und ungenaue Charakterisierung von Hanf hat zu einem falschen Bild in der Öffentlichkeit geführt und den Konsum von Hanf stigmatisiert. Zum anderen die Erweiterung der Möglichkeiten der Hanfbranche in Form der Nutzung der ganzen Pflanze. Die Verabschiedung des Gesetzes versetzt Hanfbauern, Verarbeitungsbetriebe und Wissenschaftler in die Lage, Forschungsarbeiten durchzuführen und Produkte zu entwickeln, die zusätzlich zum aktuellen Wert des Anbauprodukts als Hanfsamen und Hanffasern auch das gesamte Spektrum der in den Blättern und Blüten befindlichen Cannabinoide abdeckt.

?Die Hanfbranche muss noch einiges an Arbeit leisten, um Märkte für Lebensmittel, Hanffasern, Futtermittel und natürliche Gesundheitsprodukte zu entwickeln und dieses Gesetz ist der Türöffner für alle Interessengruppen?, erklärte Crawford. ?Ähnlich wie der Erlass der Durchführungsvorschriften zum Industrial Hemp Regulations Act im Jahr 1997 wird auch dieses Gesetz Kanadas Rolle als Weltmarktführer für Industriehanf stärken.?

Der Umsatz von Hanfprodukten aus Kanada ist von null im Jahr 1997 auf 180 Millionen Dollar im Jahr 2017 gestiegen. Die Verabschiedung des Gesetzes wäre ein positives Signal für Anleger und Konsumenten und würde den Zufluss von Kapital zum Hanfsektor anregen. Laut Prognose der CHTA könnte der Gesamtumsatz bis zum Jahr 2023 die Eine-Milliarde-Dollar-Marke knacken.

Naturally Splendid ist bestens auf das bevorstehende Gesetz vorbereitet und in der Lage, die Märkte für Lebensmittel, Kosmetik, Gesundheit und Wellness sowie Tiernahrung und Gesundheitsbehandlungen mit neu formulierten Produkten auf Cannabinoidbasis zu beliefern. Bryan Carson, bei Naturally Splendid als Executive V.P. of Innovation & Marketing verantwortlich, fügt hinzu: ?Wir arbeiten mit Elan an der Entwicklung von Rezepturen und speziellen Produkten, in denen Cannabinoide aus Hanf enthalten sind. Dies ist eine neue und großartige Chance für unser Unternehmen, unsere Ziele bei der Herstellung von nahrhaften und funktionellen Lebensmitteln auf Hanfbasis zu erreichen.?

Über Naturally Splendid Enterprises Ltd.

Naturally Splendid ist ein auf Biotechnologie und Konsumprodukte spezialisiertes Unternehmen, das eine vollkommen neue Generation von bioaktiven, nährstoffreichen Nahrungsmitteln auf pflanzlicher Basis und damit in Zusammenhang stehenden Produkten entwickelt, produziert, kommerzialisiert und lizenziert. Naturally Splendid ist darum bemüht, sein Portfolio an (erteilten und angemeldeten) Patenten sowie geistigen Eigentumsrechten, welche auf die kommerziellen Anwendungen von Industriehanf und nicht psychoaktive Cannabinoid-Wirkstoffverbindungen in einem breiten Anwendungsspektrum fokussiert sind, stetig zu erweitern.

Naturally Splendid verfügt derzeit über vier innovative Geschäftsbereiche:

(1) BIOTECHNOLOGIE ? mit Schwerpunkt auf drei großen Plattformen:

Patentrechtlich geschützte HempOmega ?-Verkapselung

Extraktion und Formulierung mit Cannabidiol (CBD)

Hanf und pflanzliche Proteine

(2) KONSUMPRODUKTE -

- NATERA® - Einzelhandelsmarke für Hanf- und Superfood-Produkte, die in ganz Nordamerika, Asien und Europa vertrieben werden.

- Prosnack Natural Foods Inc. (Elevate Me?) - Lifestyle-Marke für gesunde Nahrungsergänzungsprodukte, die derzeit in ganz Nordamerika vertrieben werden.

- Chi Hemp Industries Incorporated (CHII) - Plattform für den E-Handel von natürlichen und biologischen Hanfprodukten.

- PawsitiveFX® - Produktlinie zur lokalen Anwendung in der Tierpflege.

- NATERA®CBD - cannabinoidhaltige Nutrazeutika und Kosmetikprodukte auf Hanfbasis, die in Asien im Einzelhandel vertrieben werden.

- NATERA®Skincare - Marke für Kosmetikprodukte auf Hanfbasis, die im Einzelhandel erhältlich sind.

(3) NATERA®-Wirkstoffe - aktive Wirkstoffe wie z.B. HempOmega?.

(4) Verpackung/Verarbeitung für Vertragspartner - Verpackung für Hausmarken (NATERA® und CHII) und Drittunternehmen.

Nähere Information erhalten Sie über E-Mail (info@naturallysplendid.com) oder über das Anlegerservice (Tel. 604-673-9573).

Für das Board of Directors:

Douglas Mason

CEO, Director

Kontaktdaten

Naturally Splendid Enterprises Ltd.

(NSP ? TSX Venture; NSPDF ? OTCQB; 50N Frankfurt)

#108-19100 Airport Way

Pitt Meadows, BC, V3Y 0E2

Büro: (604) 465-0548

Fax: (604) 465-1128

E-Mail: info@naturallysplendid.com

Webseite: www.naturallysplendid.com

Zukunftsgerichtete Aussagen

Die Informationen in dieser Pressemitteilung enthalten zukunftsgerichtete Aussagen, die auf den Annahmen zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung basieren. Diese Aussagen spiegeln die aktuellen Schätzungen, Ansichten, Absichten und Erwartungen des Managements wider. Sie stellen keine Garantie für zukünftige Leistungen dar. Naturally Splendid weist darauf hin, dass sämtliche zukunftsgerichteten Aussagen grundsätzlich ungewiss sind und die tatsächlichen Leistungen von einer Reihe bedeutsamer Faktoren beeinflusst werden, auf die Naturally Splendid größtenteils keinen Einfluss hat. Dazu zählt auch, ob Naturally Splendid in der Lage sein wird, mit großen Lebensmittel- und Getränkeunternehmen zu konkurrieren; ob der Verkauf potenzieller Produkte Gewinne abwerfen wird; ob sich der Verkauf von geschälten Hanfsamen so weiterentwickelt wie bisher oder ansteigt; ob das Unternehmen in der Lage sein wird, alle Großaufträge für Hanfsamen zu bedienen; sowie das Risiko, dass nicht für alle potenziellen Anwendungen die erforderlichen behördlichen oder gesetzlichen Genehmigungen erteilt werden. Demnach können die tatsächlichen und zukünftigen Ereignisse, Bedingungen und Ergebnisse erheblich von den Schätzungen, Ansichten, Absichten und Erwartungen, die in den zukunftsgerichteten Informationen zum Ausdruck gebracht oder impliziert werden, abweichen. Naturally Splendid ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Informationen öffentlich zu berichtigen, es sei denn, dies wird in den geltenden Wertpapiergesetzen vorgeschrieben.

DIE TSX VENTURE EXCHANGE UND DEREN REGULIERUNGSORGANE (IN DEN STATUTEN DER TSX VENTURE EXCHANGE ALS REGULATION SERVICES PROVIDER BEZEICHNET) ÜBERNEHMEN KEINERLEI VERANTWORTUNG FÜR DIE ANGEMESSENHEIT ODER GENAUIGKEIT DIESER MELDUNG.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung: für den Inhalt, für die Richtigkeit, der Angemessenheit oder der Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com , www.sec.gov , www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!