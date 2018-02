Naturally Splendid meldet staatliche Mittel für den Supercluster Protein Industries Canada

Naturally Splendid HighlightsNaturally Splendid meldet staatliche Mittel für den Supercluster Protein Industries Canada VANCOUVER, British Columbia, 27. Februar 2018 -- Naturally Splendid Enterprises Ltd. (?Naturally Splendid? oder ?NSE?)

VANCOUVER, British Columbia, 27. Februar 2018 -- Naturally Splendid Enterprises Ltd. (?Naturally Splendid? oder ?NSE?) (TSX-V: NSP) (OTCQB: NSPDF) (Frankfurt: 50N) freut sich, bekannt zu geben, dass die Branchenvereinigung Protein Industries Canada (PIC) von der kanadischen Regierungsbehörde Innovation, Science and Economic Development Finanzmittel erhalten hat. PIC erhält als einer der erfolgreichen ?Supercluster? der Branche einen Teil der $ 950 Millionen, die für diese wichtige innovative Initiative bereitgestellt werden.

Naturally Splendid freut sich, einer der wichtigsten Unterstützer dieses Programms zu sein, welches das Potenzial bietet, die Türen für Kooperationspartnerschaften für die wegweisende Entwicklung eigentumsrechtlich geschützter Inhaltsstoffe wie HempOmega? und dem Proteinisolat von NSE zu öffnen. Aufgrund der ersten Zusage des Unternehmens über die kommenden fünf Jahre könnte NSE Anspruch auf entsprechende Finanzmittel von bis zu $ 2,5 Millionen haben. Durch den effizienten Einsatz dieser Finanzierung zusammen mit den Finanzmitteln und Technologien anderer Teilnehmer an PIC könnten sich die Auswirkungen für unser Unternehmen und unsere Branche erheblich potenzieren.

Russ Crawford, ein Director von Naturally Splendid und der Vorsitzende der Canadian Hemp Trade Alliance, des kanadischen Handelsverbandes für Hanf, erklärte dazu: ?Die Wahl des Protein-Superclusters durch die kanadische Regierung stellt eine enorme Wachstumschance für die westkanadische Landwirtschaft, einen bisher unterentwickelten Wertschöpfungsbereich, dar. Die Canadian Hemp Trade Alliance und Naturally Splendid Enterprises freuen sich sehr über die Folgen für die Hanfindustrie, da 100 % unserer Hanfproduktion bereits vor dem Export verarbeitet werden. Das Wertschöpfungspotenzial und das Marktwachstum, das diese Finanzierung darstellt, wird die Hanfindustrie aufgrund ihres vergleichsweise hochwertigen Inhaltsstoffprofils einen Riesenschritt voranbringen?, erklärte Douglas Mason, der CEO von Naturally Splendid. ?Wir haben unser Unternehmen Naturally Splendid als einen Lieferanten von Inhaltsstoffen positioniert, nämlich von Protein- und Omega-Produkten auf pflanzlicher Basis, einschließlich Cannabisextrakten wie CBD. Wir sind führend im Bereich der wissenschaftlichen Entwicklung der Fraktionierung von Lebensmitteln und der Optimierung von Inhaltsstoffen und sehen dem Ausbau der Entwicklung unseres geistigen Eigentums durch dieses Programm mit Spannung entgegen. Unser Unternehmen fügt sich sehr gut in die PIC-Initiative im Bereich Innovation der Prozesstechnologie ein. Der erfolgreiche Antrag des Superclusters PIC und die kleine Rolle, die wir dabei gespielt haben, könnten signifikantes Wachstum für unser Unternehmen bedeuten. Durch unseren diversifizierten strategischen Plan, der Geschäftsmöglichkeiten außerhalb des Cannabis-Bereichs einschließt, schaffen wir tatsächlich mehr Chancen für das Unternehmen, während wir darauf warten, dass sich die Bestimmungen zu Cannabis in Kanada und weltweit positiv entwickeln.?

?Die Zielmärkte, die im Antrag von PIC vorgestellt werden, passen perfekt zur Produktentwicklungsstrategie von NSE?, sagte Bryan Carson, der VP für Produktentwicklung von NSE. ?Unser Produktmix schließt die vier Kernmärkte Lebensmittel und Getränke, Babynahrung, Körperpflegemittel & Kosmetika und Tiernahrung ein. Darüber hinaus visieren wir die Sektoren persönliche Gesundheit und Wellness sowie Lebensmittel für ältere Menschen an.?

Auf der Website von Protein Industry Canada heißt es: ?Pflanzliches Protein stellt eine Marktchance im Wert von $ 13 Milliarden dar. Das Resultat dieses Clusters wird ein neues Spektrum von pflanzlichen Lebensmitteln, Inhaltsstoffen und Futtermitteln in höchster Qualität sein, was mit Marktaufschlägen einhergeht.?

PIC geht davon aus, dass die Weltbevölkerung bis zum Jahr 2050 auf 9,8 Milliarden Menschen ansteigt, wobei das größte Wachstum auf die Mittelschicht entfällt. Diese wachsende Gruppe kaufkraftstärkerer Konsumenten will den Anteil pflanzlicher Proteine in der Ernährung erhöhen. Außerdem will sie nachhaltige und umweltfreundliche Nahrungsmittelquellen.

Die Entwicklung eines ?Silicon Valley für pflanzliches Protein? in Westkanada besitzt das Potenzial für Investments in Höhe von $ 40 Milliarden, 40.000 direkte Arbeitsplätze und 120.000 indirekte Arbeitsplätze.

Über Protein Industries Canada

Protein Industries Canada (PIC) ist ein von der Industrie geleitetes Konsortium der Wertschöpfungskette mit kleinen bis großen Unternehmen, die in den Bereichen Herstellung von Lebensmitteln und Inhaltsstoffen für Lebensmittel, Landwirtschaft und Services im Lebensmittelsektor, Forschung und Entwicklung, Technologie, wirtschaftliche Entwicklung, Finanzen und Investment, Bildung und Ausbildung tätig sind.

PIC ist eine nicht gewinnorientierte Organisation mit einem Leitungsgremium, dem die Branchenführer angehören; unterstützt wird sie von Ag-West Bio, dem kanadischen Branchenverband für Biowissenschaften, und regionalen Partnern.

Vision: ?Die weltweite Positionierung Kanadas als führendem Hersteller pflanzlicher Proteine und pflanzlicher Nebenprodukte, die in einem CO²-neutralen Produktionsumfeld entwickelt werden und in erheblichem Maße zum Wirtschaftswachstum und der internationalen Handelsbilanz Kanadas beitragen.?

Aufgabe: ?Die Förderung der Innovation und der kommerziellen Cluster in Kanada im Hinblick auf eine Zusammenarbeit zur Unterstützung der von der Industrie vorgegebenen Marktprioritäten und -erfordernisse.?

Über Naturally Splendid Enterprises Ltd.

Naturally Splendid ist ein auf Biotechnologie und Konsumprodukte spezialisiertes Unternehmen, das eine vollkommen neue Generation von bioaktiven, nährstoffreichen Nahrungsmitteln auf pflanzlicher Basis und damit in Zusammenhang stehenden Produkten entwickelt, produziert, kommerzialisiert und lizenziert. Naturally Splendid ist darum bemüht, sein Portfolio an (erteilten und angemeldeten) Patenten sowie geistigen Eigentumsrechten, welche auf die kommerziellen Anwendungen von Industriehanf und nicht psychoaktive Cannabinoid-Wirkstoffverbindungen in einem breiten Anwendungsspektrum fokussiert sind, stetig zu erweitern.

Naturally Splendid verfügt derzeit über vier innovative Geschäftsbereiche:

(1) BIOTECHNOLOGIE ? mit Schwerpunkt auf drei großen Plattformen:

(1) Patentrechtlich geschützte HempOmega?-Verkapselung

(2) Extraktion und Formulierung mit Cannabidiol (CBD)

(3) Hanf und pflanzliche Proteine

(2) KONSUMPRODUKTE -

- NATERA® - Einzelhandelsmarke für Hanf- und Superfood-Produkte, die in ganz Nordamerika, Asien und Europa vertrieben werden.

- Prosnack Natural Foods Inc. (Elevate Me?) - Lifestyle-Marke für gesunde Nahrungsergänzungsprodukte, die derzeit in ganz Nordamerika vertrieben werden.

- Chi Hemp Industries Incorporated (CHII) - Plattform für den E-Handel von natürlichen und biologischen Hanfprodukten.

- PawsitiveFX® - Produktlinie zur lokalen Anwendung in der Tierpflege.

- NATERA®CBD - Cannabinoid-haltige Nutrazeutika und Kosmetikprodukte auf Hanfbasis, die in Asien im Einzelhandel vertrieben werden.

- NATERA®Skincare - Marke für Kosmetikprodukte auf Hanfbasis, die im Einzelhandel erhältlich sind.

(3) NATERA®-Wirkstoffe - aktive Wirkstoffe wie z.B. HempOmega?.

(4) Verpackung/Verarbeitung für Vertragspartner - Verpackung für Hausmarken (NATERA® und CHII) und Drittunternehmen.

Nähere Information erhalten Sie über E-Mail (info@naturallysplendid.com) oder über das Anlegerservice (Tel. 604-673-9573).

Für das Board of Directors:

Douglas Mason

CEO, Director

Kontaktdaten

Naturally Splendid Enterprises Ltd.

(NSP ? TSX Venture; NSPDF ? OTCQB; 50N Frankfurt)

#108-19100 Airport Way

Pitt Meadows, BC, V3Y 0E2

Büro: (604) 465-0548

Fax: (604) 465-1128

E-Mail: info@naturallysplendid.com

Webseite: www.naturallysplendid.com

Zukunftsgerichtete Aussagen

Die Informationen in dieser Pressemitteilung enthalten zukunftsgerichtete Aussagen, die auf den Annahmen zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung basieren. Diese Aussagen spiegeln die aktuellen Schätzungen, Ansichten, Absichten und Erwartungen des Managements wider. Sie stellen keine Garantie für zukünftige Leistungen dar. Naturally Splendid weist darauf hin, dass sämtliche zukunftsgerichteten Aussagen grundsätzlich ungewiss sind und die tatsächlichen Leistungen von einer Reihe bedeutsamer Faktoren beeinflusst werden, auf die Naturally Splendid größtenteils keinen Einfluss hat, die Fähigkeit von Naturally Splendid, die Akquisition von Prosnack zum Abschluss zu bringen, alle oder einzelne der geplanten Finanzierungen im Wege von Privatplatzierungen abzuschließen. Dazu zählt auch, ob Naturally Splendid in der Lage sein wird, mit großen Lebensmittel- und Getränkeunternehmen zu konkurrieren; ob der Verkauf potenzieller Produkte Gewinne abwerfen wird; ob sich der Verkauf von geschälten Hanfsamen so weiterentwickelt wie bisher oder ansteigt; ob das Unternehmen in der Lage sein wird, alle Großaufträge für Hanfsamen zu bedienen; sowie das Risiko, dass nicht für alle potenziellen Anwendungen die erforderlichen behördlichen oder gesetzlichen Genehmigungen erteilt werden. Demnach können die tatsächlichen und zukünftigen Ereignisse, Bedingungen und Ergebnisse erheblich von den Schätzungen, Ansichten, Absichten und Erwartungen, die in den zukunftsgerichteten Informationen zum Ausdruck gebracht oder impliziert werden, abweichen. Naturally Splendid ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Informationen öffentlich zu berichtigen, es sei denn, dies wird in den geltenden Wertpapiergesetzen vorgeschrieben.

DIE TSX VENTURE EXCHANGE UND DEREN REGULIERUNGSORGANE (IN DEN STATUTEN DER TSX VENTURE EXCHANGE ALS REGULATION SERVICES PROVIDER BEZEICHNET) ÜBERNEHMEN KEINERLEI VERANTWORTUNG FÜR DIE ANGEMESSENHEIT ODER GENAUIGKEIT DIESER MELDUNG.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung: für den Inhalt, für die Richtigkeit, der Angemessenheit oder der Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com , www.sec.gov , www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!