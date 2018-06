Naturwissenschaftliche Erlebnistage zu Astronomie für Klein und Groß / Explore Science der Klaus Tschira Stiftung findet vom 13. bis 17. Juni im Mannheimer Luisenpark statt

Mannheim - Astronomie ist in unserem Alltag fest verankert - ob wir nachts in den Sternenhimmel schauen oder uns im Sommer sonnen. Deshalb dreht sich unter dem Motto "erforschen, erleben, entdecken" auch alles um die "Astronomie" bei Explore Science, den naturwissenschaftlichen Erlebnistagen ...

Mannheim - Astronomie ist in unserem Alltag fest verankert - ob wir nachts in den Sternenhimmel schauen oder uns im Sommer sonnen. Deshalb dreht sich unter dem Motto "erforschen, erleben, entdecken" auch alles um die "Astronomie" bei Explore Science, den naturwissenschaftlichen Erlebnistagen der Klaus Tschira Stiftung. Vom Mittwoch, 13., bis Sonntag, 17. Juni, lädt die Klaus Tschira Stiftung Kindergartenkinder, Schülerinnen und Schüler, aber auch Lehrkräfte und Familien bereits zum 13. Mal in den Mannheimer Luisenpark ein.

"Der Wissensdrang unserer Besucherinnen und Besucher aller Altersklassen fordert uns jedes Jahr neu heraus", freut sich Beate Spiegel, die Geschäftsführerin der Klaus Tschira Stiftung und rechnet wieder mit zehntausenden Neugierigen an fünf Tagen in Mannheim. Seit dem Start im Jahr 2006 waren mehr als 360.000 Besucher im Luisenpark. Zudem nehmen in diesem Jahr über 3000 Schülerinnen und Schüler an Wettbewerben teil, für die sie oft Monate im Voraus getüftelt haben.

Das zentrale Anliegen von Explore Science ist es, dass Kinder und Jugendliche naturwissenschaftliche Phänomene selbst entdecken. Dieses Anliegen möchte die Klaus Tschira Stiftung nun auch in Bremen umsetzen. Explore Science startet erstmalig vom 30. August bis 01. September im Bremer Bürgerpark.

Die Besucher von Explore Science erwarten eine interaktive Ausstellung, Workshops, Mitmachstationen, Science Shows, Fachvorträge, Musikauftritte und Wettbewerbe. Auch dieses Jahr haben Kindergärten und Schulen vorab getüftelt, gebastelt und ihre Versionen von kosmischen Staubsaugern, Marsmobil oder außerirdischen Planeten hergestellt. Neben speziellen Angeboten für die verschiedenen Altersgruppen gibt es im Luisenpark jede Menge "Astronomie für alle". Schließlich fragt sich jeder manchmal, welchen Einfluss hat denn der Mond auf die Erde oder wie kommt man eigentlich ins All? Explore Science liefert die Antworten dazu.

Insgesamt beteiligen sich 57 Partner aus Wissenschaft, Forschung und Bildung an Explore Science in Mannheim. Die naturwissenschaftlichen Erlebnistage sind vom Mittwoch, 13. Juni, bis Freitag, 15. Juni von 9 bis 17 Uhr sowie am Samstag, 16. und Sonntag, 17. Juni von 11 bis 18 Uhr geöffnet. Wie immer ermöglicht die Klaus Tschira Stiftung den kostenlosen Eintritt und den Besuch in den Luisenpark. Gutscheine für den kostenlosen Eintritt sind im Internet zu bekommen (www.explore-science.info/mannheim/downloads/).

Webseite: www.explore-science.info

Die Klaus Tschira Stiftung: Der Physiker und SAP-Mitgründer Klaus Tschira rief 1995 mit privaten Mitteln die Klaus Tschira Stiftung (KTS) ins Leben. Heute gehört die KTS zu den großen Stiftungen Europas. Sie fördert Naturwissenschaften, Mathematik sowie Informatik und möchte zur Wertschätzung dieser Fächer beitragen. Die Unterstützung der Klaus Tschira Stiftung spiegelt sich in den drei Bereichen Bildung, Forschung und Wissenschaftskommunikation wider. Besonderen Wert legt sie dabei auf neue Formen der Vermittlung und Einordnung wissenschaftlicher Themen. Die KTS ist bundesweit tätig in Kindertagesstätten, Schulen, Hochschulen, Forschungseinrichtungen und eigenen Instituten. Für die Verwirklichung all dieser Ziele engagieren sich seit mehr als 20 Jahren Menschen innerhalb und außerhalb der Klaus Tschira Stiftung. Webseite: www.klaus-tschira-stiftung.de

OTS: Klaus Tschira Stiftung newsroom: http://www.presseportal.de/nr/130932 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_130932.rss2

Pressekontakt: Alev Kaynak Team Explore Science Telefon: (+49) 6221 533 119 E-Mail: alev.kaynak@klaus-tschira-stiftung.de