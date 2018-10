NDR Kultur Sachbuchpreis: 18 Bücher für die Longlist nominiert

Hamburg - Die Longlist für den NDR Kultur Sachbuchpreis steht fest: Im Jubiläumsjahr haben insgesamt 18 Bücher eine Chance auf die mit 15.000 Euro dotierte Auszeichnung. Autorennamen wie Madeleine Albright, Ronan Farrow und Stefan Weidner stehen für eine Auswahl, die ...

Hamburg - Die Longlist für den NDR Kultur Sachbuchpreis steht fest: Im Jubiläumsjahr haben insgesamt 18 Bücher eine Chance auf die mit 15.000 Euro dotierte Auszeichnung. Autorennamen wie Madeleine Albright, Ronan Farrow und Stefan Weidner stehen für eine Auswahl, die zahlreiche aktuelle gesellschaftspolitische Fragen umfasst. Daneben sind auf der Longlist auch Sachbücher zum Beispiel über die Erforschung des Schlafs oder über die Himmelsscheibe von Nebra platziert. Insgesamt hatten die Verlage 260 Titel für den Wettbewerb eingereicht. Der NDR Kultur Sachbuchpreis wird in diesem Jahr zum zehnten Mal verliehen.

Joachim Knuth, Jury-Vorsitzender und NDR Programmdirektor Hörfunk: "Viele der nominierten Sachbücher greifen die großen gesellschaftlichen und politischen Debatten unserer Zeit auf. Die Autorinnen und Autoren warnen etwa vor einem Auseinanderbrechen von Demokratien oder setzen sich mit Zensur und Meinungsfreiheit auseinander. Fakten und Vernunft statt emotionaler Empörung: Sachbücher bilden eine wichtige Grundlage für den öffentlichen Diskurs."

Aus den 18 nominierten Sachbüchern auf der Longlist stellt die Jury bis Anfang November eine Shortlist zusammen, aus der sie dann den Siegertitel küren wird. Die Gewinnerin oder der Gewinner des NDR Kultur Sachbuchpreises wird bei einer festlichen Gala am Mittwoch, 21. November, auf Schloss Herrenhausen in Hannover ausgezeichnet. Ehrengast ist Bundestagspräsident Dr. Wolfgang Schäuble. Auch der Förderpreis "Opus Primum" der VolkswagenStiftung für ein herausragendes wissenschaftliches Erstlingswerk wird an diesem Abend verliehen.

Der Jury für den NDR Kultur Sachbuchpreis gehören an: Prof. Dr. h.c. Jutta Allmendinger Ph.D., Präsidentin des Wissenschaftszentrums Berlin für Sozialforschung; Dr. Franziska Augstein, Autorin der "Süddeutschen Zeitung"; Hendrik Brandt, Chefredakteur der "Hannoverschen Allgemeinen Zeitung"; Dr. Johann Hinrich Claussen, Kulturbeauftragter der Evangelischen Kirche in Deutschland; Dr. Wilhelm Krull, Generalsekretär der VolkswagenStiftung; Hilal Sezgin, Publizistin; und Dr. Regula Venske, Präsidentin des PEN-Zentrums Deutschland. Den Vorsitz hat Joachim Knuth, NDR Programmdirektor Hörfunk.

NDR Kultur überträgt die Verleihung am 21. November live ab 19.00 Uhr im Radio und per Videostream im Internet.

Die Longlist in der Übersicht:

- "Der Traum vom Schlaf im 20. Jahrhundert. Wissen, Optimierungsphantasien und Widerständigkeit" von Hannah Ahlheim (Wallstein) - "Faschismus. Eine Warnung" von Madeleine Albright (Dumont) - "Was Fische wissen. Wie sie lieben, spielen, planen: unsere Verwandten unter Wasser" von Jonathan Balcombe (mare) - "Zwangsgeräumt. Armut und Profit in der Stadt" von Matthew Desmond (Ullstein) - "Wut. Was Islamisten und Rechtsextremisten mit uns machen" von Julia Ebner (wbg Theiss) - "Zeit der Zauberer. Das große Jahrzehnt der Philosophie 1919-1929" von Wolfram Eilenberger (Klett-Cotta) - "Das Ende der Diplomatie. Warum der Wandel der amerikanischen Außenpolitik für die Welt so gefährlich ist" von Ronan Farrow (Rowohlt) - "Die Geschichte von Adam und Eva. Der mächtigste Mythos der Menschheit" von Stephen Greenblatt (Siedler) - "Das andere Achtundsechzig. Gesellschaftsgeschichte einer Revolte" von Christina von Hodenberg (C.H.Beck) - "Die Illusion der Gewissheit" von Siri Hustvedt (Rowohlt) - "Smarte grüne Welt? Digitalisierung zwischen Überwachung, Konsum und Nachhaltigkeit" von Steffen Lange und Tilman Santarius (oekom) - "Wie Demokratien sterben. Und was wir dagegen tun können" von Steven Levitsky und Daniel Ziblatt (DVA) - "Leben mit den Göttern" von Neil MacGregor (C.H.Beck) - "Die Himmelsscheibe von Nebra. Der Schlüssel zu einer untergegangenen Kultur im Herzen Europas" von Harald Meller und Kai Michel (Propyläen) - "Der Dreißigjährige Krieg. Europäische Katastrophe, deutsches Trauma. 1618-1648" von Herfried Münkler (Rowohlt Berlin) - "Achtung Zensur! Über Meinungsfreiheit und ihre Grenzen" von Nikola Roßbach (Ullstein) - "Die Erfindung der Leistung" von Nina Verheyen (Hanser Berlin) - "Jenseits des Westens. Für ein neues kosmopolitisches Denken" von Stefan Weidner (Hanser)

Weitere Informationen finden Sie im Internet unter www.NDR.de/ndrkultur.

4. Oktober 2018 / BB

OTS: NDR Norddeutscher Rundfunk newsroom: http://www.presseportal.de/nr/6561 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_6561.rss2

Pressekontakt: Norddeutscher Rundfunk Presse und Information Bettina Brinker b.brinker@ndr.de

http://www.ndr.de https://twitter.com/NDRpresse