13.06.2018 - 03:39 Uhr Neo-Tradition: The clash of the ashes

Hurling ist ein gälischer Sport, 3.000 Jahre alt. In Berlin gibt es den Hurlingklub Setanta seit 2015. Denn »Menschen in Berlin haben Interesse an komischem Sport«, sagt der Pressesprecher