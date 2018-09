Netfonds AG, DE000A1MME74

Netfonds-Aktie ab sofort mit engeren Spreads auch über XETRA handelbar - Netfonds-Aktie ab sofort auf XETRA handelbar - MWB Fairtrade Wertpapierhandelsbank mit Designated Sponsoring beauftragt - Equity Research-Vertrag mit Montega Research abgeschlossen

Hamburg, 14. September 2018 - Die Aktie der Netfonds AG (ISIN: DE000A1MME74), einer führenden Plattform für Administration, Beratung, Transaktionsabwicklung und Regulierung für die deutsche Finanzindustrie, ist ab heute auch auf der elektronischen Handelsplattform der Deutschen Börse XETRA gelistet. Nach erfolgreichem Listing des Unternehmens im m:access der Börse München Anfang September ist die Aktie damit mittlerweile an nahezu allen deutschen Börsenplätzen handelbar.

"Mit der Aufnahme des XETRA-Handels machen wir es ab heute vor allem auch internationalen Investoren leichter, in Netfonds zu investieren", erklärt Karsten Dümmler, Vorstandsvorsitzender der Netfonds AG. "Darüber hinaus stellen wir über unseren Designated Sponsor ab sofort sicher, dass unsere Aktie zu attraktiveren Spreads handelbar ist." Mit dem Designated Sponsoring, also der Bereitstellung der notwendigen Liquidität im fortlaufenden XETRA-Handel, wurde die MWB Fairtrade Wertpapierhandelsbank mit Sitz in Gräfelfing bei München beauftragt.

Darüber hinaus hat die Netfonds AG einen Equity Research-Vertrag mit der Hamburger Montega AG abgeschlossen. In den kommenden Wochen wird das Research-Haus demnach mit der unabhängigen Research Coverage der Netfonds AG beginnen. "Es war uns wichtig, unseren Investoren zügig eine zweite Meinung zu unserem Unternehmen anhand zu geben", erklärt Peer Reichelt, Vorstand der Netfonds AG. "Mit Montega haben wir uns für ein Research-Haus entschieden, das bereits langjährige Erfahrung mit der Coverage von Small- und MidCap-Unternehmen hat und in der Branche einen exzellenten Ruf genießt."

Einen offiziellen Ausblick zur Umsatz- und Ergebnisentwicklung im laufenden Geschäftsjahr wird das Unternehmen mit Veröffentlichung der Halbjahresergebnisse am 25. September 2018 veröffentlichen. Weitere Informationen zur Netfonds Gruppe und ihren verbundenen Tochterunternehmen finden Sie unter www.netfonds.de.Kontakt Ingo Middelmenne Head of Investor Relations

Netfonds AG Heidenkampsweg 73 20097 Hamburg Mobil +49 - 174 - 90 911 90 Tel.: +49 - 40 - 822 267 355 E-Mail: imiddelmenne@netfonds.de

Über die Netfonds Gruppe

Die Netfonds Gruppe ist eine führende Plattform für Administration, Beratung, Transaktionsabwicklung und Regulierung für die deutsche Finanzindustrie. Unter der Marke FinFire stellt das Unternehmen seinen Kunden eine webbasierte Technologieplattform zur Verfügung, die es Nutzern aus der Finanzindustrie ermöglicht, Finanzmarkttransaktionen vollumfänglich, sicher und vor allem in jeder Hinsicht konform mit den relevanten MiFID-II-Vorgaben abzuwickeln. Das Angebot ist maßgeschneidert auf vielfältige Anforderungen des Tagesgeschäfts von Fondsgesellschaften, Vermögensverwaltern, Finanzberatern bis hin zu Spezialbanken und Versicherungen. Kunden von Netfonds profitieren somit von der modernsten Softwarelösung am Markt, die den Beratungsprozess deutlich vereinfacht, sicher gestaltet und zielgruppengenaues Produktmarketing ermöglicht. Mit insgesamt 165 Mitarbeitern erzielte das Unternehmen im Jahr 2017 bei Brutto-Konzernumsätzen in Höhe von 86 Mio. Euro einen Netto-Konzernumsatz von 17,1 Mio. Euro. Die Aktie der Netfonds AG ist unter der ISIN DE000A1MME74 im m:access der Börse München notiert und über wird zeitnah auch über die elektronische Handelsplattform XETRA handelbar sein.

