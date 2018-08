Nettovermögenswerte von Ontario Teachers' belaufen sich im ersten Halbjahr 2018 auf 193,9 Milliarden $

Toronto - Nettovermögenswerte steigen um 4,4 Milliarden $ Ontario Teachers' Pension Plan (Ontario Teachers') gab heute bekannt, dass sei Nettovermögen zum 30. Juni 2018 einen Stand von 193,9 Milliarden $ erreichte. Das entspricht einem Anstieg von 4,4 Milliarden ...

Ontario Teachers' Pension Plan (Ontario Teachers') gab heute bekannt, dass sei Nettovermögen zum 30. Juni 2018 einen Stand von 193,9 Milliarden $ erreichte. Das entspricht einem Anstieg von 4,4 Milliarden $ im Vergleich zum 31. Dezember 2017. Die Gesamtnettorendite des Fonds für die ersten sechs Monate des Jahres betrug 3,2 %.

"Hier bei Ontario Teachers' verstehen wir Erfolg als unsere Fähigkeit, auf weitere Generationen hinaus Renten auszahlen zu können. Wir arbeiten unablässig daran, im Hinblick auf dieses Ziel Fortschritte zu machen sowie Innovationen zu tätigen", so Ron Mock, Präsident und Chief Executive Officer. "Auch bei diesen unsicheren Marktbedingungen erbringt unser ausgewogener Portfolio-Ansatz solide Erträge und unsere Investitionsteams finden weiterhin Chancen für ein langfristiges Wachstum."

Die Halbjahresergebnisse bieten eine Momentaufnahme der Fonds-Performance über einen Zeitraum von sechs Monaten hinweg. Der Ertragsverlauf wiederum unterstreicht die langfristige Nachhaltigkeit unserer Investitionsstrategie. Zum 31. Dezember, dem neuesten Datum, für das Zahlen für ein ganzes Jahr verfügbar sind, wies der Fonds seit seiner Einrichtung einen jährlichen Nettogewinn von 9,9 % auf. Die fünf- und zehnjährigen Gesamtnettorenditen betrugen zum 31. Dezember 2017 9,6 % bzw. 7,6 %.

Ontario Teachers' verfolgt über verschiedene Marktbedingungen einen langfristigen, disziplinierten Ansatz bei der Portfolio-Verwaltung. Ein vorausschauender, ganzheitlicher Fokus in der gesamten Organisation gewährleistet eine diversifizierte Risikozuweisung und eine präzise Abstimmung von Zinssatz, Inflation sowie Devisen- und Beteiligungspositionen.

Die Finanzmärkte haben sich zwar stabilisiert, doch man wird es angesichts eines global angespannten Handels, steigender Energiepreise und weltpolitischer Spannungen wahrscheinlich weiterhin mit Unbeständigkeit zu tun haben.

"Die Erträge im ersten Halbjahr sind in erster Linie auf die Performance der Anlagenklasse Beteiligungen (börsennotiert und nicht börsennotiert) sowie die inflationssensible Anlagenklasse zurückzuführen", so Ziad Hindo, Chief Investment Officer. "Die Vorteile von Diversifizierung und Globalisierung liegen klar auf der Hand, da die verschiedenen Anlagenklassen sich bei Marktveränderungen unterschiedlich verhalten."

Detaillierter Anlagenmix Stand: 30. Juni 2018 Stand: 31. Dezember 2017

(Mrd. CAD) (Prozent) (Mrd. CAD) (Prozent) Eigenkapital Börsennotiert 35,1 18 35,2 19 Nicht börsennotiert 32,1 17 31,9 17 67,2 67,1

Festverzinslich Rentenpapiere 46,8 24 41,4 22 Realrenditen-produkte 20,4 11 20,0 11 67,2 61,4

Inflationssensibel Rohstoffe 13,5 7 11,1 6 Natürliche Ressourcen 7,3 4 6,6 3 Inflations-absicherung 9,2 5 8,9 5 30,0 26,6

Sachwerte Immobilien 26,7 14 25,5 14 Infrastruktur 17,2 9 18,7 10 Realrenditen-produkte 4,2 2 1,5 1 48,1 45,7

Kredit 14,4 7 13,6 7 Absolute Renditestrategien 13,5 7 10,7 6 Overlay (0,4) - (0,3) - Geldmarkt (48,7) (25) (39,4) (21)

Netto-investitionen[1] 191,3 $ 100 % 185,4 $ 100 % [1] Nettoinvestitionen, einschließlich von Investitionen und abzüglich investitionsbezogener Verbindlichkeiten zum 30. Juni 2018 Verkürzter Konzernzwischenabschluss, ausschließlich aller anderen Vermögenswert und Verbindlichkeiten.

Die lokale Gesamtrendite des Fonds betrug 2,6 %. Der Fonds investiert in 35 globale Währungen sowie in mehr als 50 Ländern, weist seine Vermögenswerte und Verbindlichkeiten aber in kanadischem Dollar aus. In der ersten Jahreshälfte 2018 hatte der Faktor Währung eine positive Auswirkung in Höhe von +0,7 % auf den Fonds insgesamt. Dies ergab einen Zugewinn von 1,4 Milliarden $, der in erster Linie auf den Wertzuwachs des US-Dollars zurückzuführen ist.

Über Ontario Teachers

Der Ontario Teachers Pension Plan (Rentenfonds von Ontario Teachers) ist Kanadas größter Rentenplan für einen einzelnen Berufsstand mit 193,9 Milliarden CAD in Netto-Vermögenswerten am 30. Juni 2018. Ontario Teachers' verfügt über ein vielseitiges globales Portfolio von Vermögenswerten, von denen etwa 80 % intern verwaltet werden. Seit seiner Gründung im Jahr 1990 verzeichnet Ontario Teachers' eine durchschnittliche jährliche Rendite von 9,9 %. Ontario Teachers ist eine unabhängige Organisation mit Hauptsitz in Toronto. Die Niederlassung für die Region Asien-Pazifik befindet sich in Hongkong, die Vertretung für den EMEA-Raum (Europa, Naher Osten und Afrika) in London. Das kapitalgedeckte Altersversorgungssystem, das genau definierte Vorteile bietet, investiert in und verwaltet die Altersvorsorge von 323.000 im aktiven Dienst befindlichen und pensionierten Lehrern in der Provinz Ontario. Weitere Informationen finden Sie auf der Website otpp.com (https://www.otpp.com/) und auf Twitter unter @OtppInfo (https://twitter.com/otppinfo).

- Halbjahresbericht 2018 (https://www.otpp.com/documents/10179/793530 /Mid-Year+2018+Report/a65e0a2b-4742-4f6e-9515-85d7031ab206) - Finanzberichte zum 30. Juni 2018 (https://www.otpp.com/documents/10 179/793530/Mid-Year+Financials+Q2+2018/ae16a946-867e-4918-aea4-c6a1 8a9228d7)

Pav Jordan, Investment Communications, +1(416)-228-6862, pav_jordan@otpp.com

