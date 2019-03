Neue Folgen Krass Schule - Die jungen Lehrer ab Montag bei RTL II

München - - Querverweis: Bildmaterial wird über obs versandt und ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/bilder - - 60 neue Folgen über den turbulenten Alltag von Lehrern und Schülern - Ausstrahlung ab Montag, 18. März 2019, montags bis freitags 17:10 ...

- 60 neue Folgen über den turbulenten Alltag von Lehrern und Schülern - Ausstrahlung ab Montag, 18. März 2019, montags bis freitags 17:10 Uhr, bei RTL II

Ob Sorgen um Lehrerin Sara (Pia Tillmann), Liebesdramen, Stalking, geheime Affären oder der ganz normale Teenie-Schulwahnsinn: An der Erich-Felber-Gesamtschule ist kein Tag wie der andere. Ab 18. März 2019 zeigt RTL II 60 neue Folgen der beliebten Daily-Soap "Krass Schule - Die jungen Lehrer".

In den 60 neuen Folgen der Daily-Soap "Krass Schule - Die jungen Lehrer" ist bei den Lehrern und ihren Schützlingen an der Erich-Felber-Gesamtschule wieder einiges los. Nach einem schweren Unfall liegt Sara (Pia Tillmann) im Koma. Aktuell können die Ärzte nicht sagen, ob und wann die junge Lehrerin wieder aufwacht. Ihre Kollegen machen sich große Sorgen um sie. Vor allem Jan ist von Schuldgefühlen geplagt: Ohne seinen Streit mit Max, wäre Sara doch nie vor das Auto gelaufen.

Während Shayenne und Alexa von einem perversen Stalker verfolgt werden, kümmert sich Leonard väterlich um einen Außenseiter an der Schule. Als eine Schülerin mit blauen Flecken übersät in der Schule auftaucht, ist Lehrer Max alarmiert und versucht herauszufinden, was passiert ist. Währenddessen erhält René ein interessantes Jobangebot: Angeblich hat er das Zeug zum Model.

"Krass Schule - Die jungen Lehrer" wird von RedSeven Entertainment zusammen mit La Paloma produziert. RedSeven ist Teil der Red Arrow Studios.

60 neue Folgen von "Krass Schule - Die jungen Lehrer", ab Montag, den 18. März 2019, montags bis freitags um 17:10 Uhr bei RTL II

Die Folgen sind im Anschluss an die Ausstrahlung 30 Tage lang kostenlos bei www.tvnow.de verfügbar.

Über "Krass Schule - Die jungen Lehrer"

Gesponnene Intrigen, schwierige Schüler und verbotene Liebschaften: In der Daily-Soap "Krass Schule - Die jungen Lehrer" wird jungen Lehrkräften, aber auch den Schülern, einiges abverlangt. Der Druck ist hoch - und manche drohen daran zu scheitern.

