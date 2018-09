Neue Kymeta-Produkte bieten beispiellose Möglichkeiten für Konnektivität

Kymeta – das Kommunikationsunternehmen, das das Versprechen einer globalen, mobilen Konnektivität einlöst – hat heute die kommerzielle Verfügbarkeit seiner neuesten Angebote mTenna PLUS und mTenna SELECT bekannt gegeben, die eine zuverlässige Kommunikation für eine Vielzahl von Märkten ermöglichen.

In nicht-koplanaren Installationen wechselt das mTenna SELECT die ODUs, um Daten von der am besten positionierten Einheit zu übertragen, wobei es wechselt, wenn das Schiff oder Fahrzeug abbiegt oder die Richtung ändert. „Durch die Zusammenführung von bis zu vier ODUs bieten mTenna PLUS und mTenna SELECT eine skalierbare Lösung für zusätzliche RX-Verstärkung und gewährleisten einen zuverlässigen Internetzugang bei hohen Geschwindigkeiten oder auf hoher See oder im Gelände“, so David Fotheringham, Product Manager bei Kymeta.

mTenna PLUS und mTenna SELECT bieten auch eine neue Lösung zur Beseitigung eines häufigen Problems in anspruchsvollen Installationsumgebungen, in denen der Internetzugang durch blockierte Blickwinkel, schnelle Bewegungen und andere unvorhersehbare Bedingungen beeinträchtigt werden kann. Zusammen können mTenna PLUS und mTenna SELECT eine flexible, skalierbare und anpassungsfähige Satellitenkonnektivität für eine Vielzahl von Anwendungen bereitstellen, sowohl für feste als auch für mobile. „Derzeit müssten Sie mehrere kardanische Schalen verwenden, um 360°-Blickwinkel mit Horizont-zu-Horizont-Abdeckung zu erreichen, um blinde Flecken zu vermeiden. mTenna PLUS und mTenna SELECT ermöglichen es uns, die gleichen Probleme mit einer schlankeren und eleganteren Lösung zu beseitigen“, so Fotheringham.

Über Kymeta

Die weltweite Nachfrage nach der allgegenwärtigen mobilen Konnektivität ist unwiderlegbar. Ein globales, mobiles Netzwerk ist die Antwort darauf, wie Menschen und Orte miteinander verbunden werden können, die noch nie zuvor miteinander verbunden waren.

Kymeta ermöglicht nahtlose, stets verbundene mobile Kommunikation über Satelliten- und Mobilfunknetze, um ein einheitliches globales, mobiles Netzwerk bereitzustellen. Unterstützt durch US-amerikanische und internationale Patente und Lizenzen ermöglicht das KyWay™-Satellitenterminal von Kymeta die mobile Kommunikation mit hohem Durchsatz in Autos, Zügen, Bussen, Lkw, Booten und vielem mehr.

Was sich bewegt, bleibt dank Kymeta verbunden.

