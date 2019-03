Neue Mitmachpartei Demokratie DIREKT! tritt zur Europawahl an

Berlin - Am Freitag, 15.03.2019 gab der Bundeswahlleiter bekannt, dass die junge Partei Demokratie DIREKT! zur Europawahl zugelassen ist. Das Team hat die Partei erst im Dezember 2018 gegründet und erfährt bundesweit Unterstützung von studentischen Initiativen. Demokratie DIREKT! setzt sich ...

Berlin - Am Freitag, 15.03.2019 gab der Bundeswahlleiter bekannt, dass die junge Partei Demokratie DIREKT! zur Europawahl zugelassen ist. Das Team hat die Partei erst im Dezember 2018 gegründet und erfährt bundesweit Unterstützung von studentischen Initiativen. Demokratie DIREKT! setzt sich zum Ziel, alle Bürgerinnen und Bürger aktiv am parlamentarischen Geschehen zu beteiligen. Dafür hat die Partei ein neues Modell entwickelt:

Alle Entscheidungen, die im Parlament anstehen, werden in ein Online Forum geladen und damit für alle Menschen transparent gemacht. Alle Bürgerinnen und Bürger können sich dort registrieren, diskutieren und darüber abstimmen, wie die Abgeordneten im Parlament abstimmen sollen.

Zudem haben alle Bürgerinnen und Bürger die Möglichkeit ihre eigenen Ideen in Form von politischen Initiativen in das Forum zu laden. Bekommen diese eine bestimmte Anzahl an Zustimmung verpflichten sich die Abgeordneten der Partei Demokratie DIREKT! die Ideen ins Parlament zu bringen."Das Potential des Internets wurde im Kontext der neuen Medien und der neuen politischen Vernetzungsmöglichkeiten leider zu wenig genutzt.Es ist an der Zeit Politik gemeinschaftlicher, transparenter, vernetzter und partizipativer zu denken" sagt Lukas Knecht, Europakandidat von Demokratie DIREKT! Aufgrund der deutschlandweiten Debatte im Kontext von Fridays for Future greift Demokratie DIREKT die Forderung junger Erwachsener nach mehr Beteiligung am politischen Geschehen auf und öffnet sein Online-Forum für Interessierte bereits ab 12 Jahren. Damit ist Demokratie DIREKT! die einzige Partei, die junge Menschen aktiv am parlamentarischen Geschehen teilhaben lässt.

OTS: Demokratie DIREKT! newsroom: http://www.presseportal.de/nr/133992 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_133992.rss2

Pressekontakt: www.demokratie-direkt.eu demokratiedirekt@posteo.de

https://www.facebook.com/Partei-Demokratie-Direkt-289988518287493/ https://twitter.com/Die_DIREKTE

Bundespressestelle Demokratie DIREKT! Nonnenrain 2 99096 Erfurt

Tel.: 0157 865 818 73