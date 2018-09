Neue Studie vergleicht zwei Methoden der zielgerichteten Flüssigkeitstherapie, den nicht invasiven Masimo PVi® und den invasiven Ösophagus-Doppler

Masimo (NASDAQ: MASI) gab heute die Ergebnisse einer kürzlich in BMC Anästhesiologie (BMC Anesthesiology) veröffentlichten Studie bekannt, in der Forscher des Universitätsklinikums Linköping, Schweden, die Leistung der zielgerichteten Flüssigkeitstherapie (goal-directed fluid therapy, GDFT) mit invasivem Ösophagus-Doppler mit GDFT mit Masimo PVi® (Pleth-Variabilitätsindex, gemessen nicht invasiv und kontinuierlich mit SET® Pulsoximetrie-Sensoren) bei Patienten, die sich einer großen Bauchoperation unterziehen, verglichen.1

Dr. Hans Bahlmann und Kollegen stellten den Wert der GDFT bei der Bestimmung der „optimalen Flüssigkeitsmenge für einen einzelnen Patienten“ fest und versuchten, die Auswirkungen von zwei Methoden der GDFT, der Schlaganfallvolumenoptimierung mithilfe invasiver Ösophagus-Doppler (Kontrollgruppe) und der Flüssigkeitsoptimierung mithilfe nicht invasiver PVi (Interventionsgruppe), bei Patienten, die für eine zwei- oder mehrstündige offene Bauchoperation vorgesehen waren, zu vergleichen. Die Auswirkungen waren die Inzidenz von Komplikationen und die Dauer des Krankenhausaufenthaltes.

Die Forscher sammelten Daten von 146 Patienten, die zwischen November 2011 und Januar 2015 operiert wurden, die nach dem Zufallsprinzip in zwei Gruppen eingeteilt wurden. In der Interventionsgruppe wurde PVi nicht invasiv und kontinuierlich mit einem Masimo Radical-7® Pulse-CO-Oximeter® mit der Softwareversion 7.8.0.1 und SET®-Sensoren gemessen. Nach einem anfänglichen Flüssigkeitsbolus (der allen Patienten unabhängig vom PVi-Wert verabreicht wurde) wurde ein Flüssigkeitsbolus verabreicht, wenn der PVi-Wert bei ? 10 % lag, was in 5-Minuten-Intervallen wiederholt wurde, bis der PVi-Wert unter 10 % fiel oder gar nicht abnahm. In der Kontrollgruppe wurden Ösophagus-Dopplermessungen mit einem „Deltex Medical CardioQ“-Gerät durchgeführt. Nach einem ersten Flüssigkeitsbolus wurde nach 5 Minuten eine Dopplermessung durchgeführt und die Flüssigkeitsboli wurden wiederholt, bis das Schlaganfallvolumen nicht mehr um 10 % zunahm, gemäß den veröffentlichten Protokollen.

Beobachter, die für jede Patientengruppe verblindet waren, bewerteten für 30 Tage nach den Operationen Komplikationen anhand einer vorab festgelegten Liste von Komplikationen sowie der Dauer des Krankenhausaufenthalts. Die Forscher fanden heraus, dass nicht invasive PVi und invasive Doppler ohne statistischen Unterschied mit ähnlichen Komplikations-Vorfällen und Verweildauern zwischen den beiden Gruppen durchgeführt wurden. In der Interventions-/PVi-Gruppe gab es 64 Komplikationen (entsprechend 51 % der Patienten) mit einer mittleren Verweildauer von 8,0 Tagen (interquartiler Bereich [IQR] 8,0 Tage). In der Kontroll-/Doppler-Gruppe gab es 70 Komplikationen (entsprechend 49 % der Patienten) mit einer mittleren Verweildauer von 8,0 Tagen (IQR 9,5).

Die Forscher schlussfolgerten: „Kein Unterschied im klinischen Ergebnis, definiert durch die Anzahl der postoperativen Komplikationen und die Dauer des Krankenhausaufenthaltes, wurde gefunden, wenn eine zielgerichtete Flüssigkeitstherapie mit PVi als Alternative zum Ösophagus-Doppler angewendet wurde. PVi scheint eine akzeptable Alternative zum Ösophagus-Doppler für die zielgerichtete Flüssigkeitstherapie bei großen offenen Bauchoperationen zu sein.“

Bei der Diskussion anderer klinischer Studien zum Thema PVi stellten die Forscher auch fest: „Aufgrund dieser Berichte und unserer Ergebnisse kann ein Kliniker, der GDFT anwenden möchte, bei der großen Mehrheit der Patienten, die sich einer großen offenen Bauchoperation unterziehen, PVi gegenüber dem Ösophagus-Doppler wählen. PVi ist im Gegensatz zum Ösophagus-Doppler unempfindlich gegen Störungen durch Diathermie und erfordert keinen häufigen Zugang zum Kopf des Patienten für die Neupositionierung der Sonde. PVi kann auch ohne Einweggeräte gemessen werden, wodurch die Kosten für Einwegsonden vermieden werden (130 USD in unserer Einstellung). Wie die Nachfrage nach Doppler-Daten bei zwei PVi-Patienten zeigt, könnte der Kliniker jedoch dennoch auf eine zuverlässige Methode zur Messung des intraoperativen Herzzeitvolumens zurückgreifen wollen, um die Menge an hämodynamischen Informationen in ungewöhnlich komplexen Situationen oder bei bekannter vaskulärer und/oder myokardialer Dysfunktion zu erhöhen.“

Als Studieneinschränkung stellten die Forscher das Fehlen einer Kontrollgruppe fest, die weder PVi noch Doppler als Leitflüssigkeitstherapie einsetzt, und deshalb „ist es nicht möglich zu sagen, ob PVi und Doppler beide zu ähnlichen Ergebnisverbesserungen führen oder ob keine der beiden Methoden das Ergebnis im Vergleich zur Behandlung ohne GDFT verbessert“. Sie stellten auch fest, dass aufgrund der Bestimmung des Stichprobenumfangs unter Verwendung einer 10%igen Differenz in der Anzahl der Komplikationen nach 30 Tagen „die Studie nicht in der Lage war, kleinere, wenn auch immer noch signifikante Unterschiede im postoperativen Ergebnis zu erkennen“.

PVi wurde von der FDA nicht zugelassen, um die Reaktionsfähigkeit von Flüssigkeiten zu beurteilen.

Quellenangabe

Bahlmann H, Hahn R und Nilsson L. Pleth Variabilitätsindex oder Schlaganfallvolumenoptimierung während der offenen Bauchchirurgie: eine randomisierte kontrollierte Studie (Pleth variability index or stroke volume optimization during open abdominal surgery: a randomized controlled trial). BMC-Anästhesiologie. (2018) 18:115. https://doi.org/10.1186/s12871-018-0579-4

