Neue Westfälische : Wirtschaftswachstum Steuerreform ist fällig Martin Krause

Bielefeld - Die Risiken sind gewachsen, aber die deutsche Wirtschaft wächst unverdrossen mit. Ein Grund zur Freude, keine Frage. Der Erfolg hat viele Väter. Die Agenda-Reformen der rot-grünen Koalition sind noch immer ein Faktor, die Vorteile der Deutschen im Umgang mit der Gemeinschaftswährung Euro werden immer deutlicher, und entscheidend sind natürlich die weltweit gefragten hochwertigen Produkte "Made in Germany". Doch je länger die Glückssträhne anhält - ja, auch Glück spielt eine Rolle - desto wichtiger wird es, sich auf drohende Probleme vorzubereiten. Die Liste der Risiken ist unabsehbar lang: Protektionistisch motivierte Handelskonflikte, Krieg im Nahen Osten, anschwellende Flüchtlingsströme, Kampf um Rohstoffe, Klimawandel... Wie jeder kluge Haushaltsvorstand müssen auch die Geschäftsführungen der Firmen und die Verantwortlichen in Parlamenten und Regierungen Vorsorge treffen. Das Land muss krisenfest werden, denn die nächste Krise kommt bestimmt, und sie könnte (wie der Aufschwung) länger als erwartet dauern. Zentrales Element: Eine echte Steuerreform sollte die Kaufkraft niedriger und mittlerer Einkommen erhöhen. Das könnte die Binnenwirtschaft stärken, auf die es in Zeiten unsicherer Exporte zunehmend ankommt.

