Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH, DE000A1YC1F9

Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH: Aufstockung der 6,5%-Unternehmensanleihe 2018/2024 um bis zu 5 Mio. Euro beschlossen Leipzig, 28. März 2019 - Die Geschäftsführung der Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH hat heute beschlossen, ihre bestehende 6,5%-Unternehmensanleihe 2018/2024 (ISIN: DE000A2NBR88) durch Begebung weiterer Schuldverschreibungen im Gesamtnennbetrag von bis zu 5 Mio. Euro auf bis zu 17,5 Mio. Euro aufzustocken. Die neuen Schuldverschreibungen sollen heute prospektfrei im Rahmen einer internationalen Privatplatzierung ausschließlich bei institutionellen Investoren in Deutschland und Europa zum Nennbetrag zuzüglich Stückzinsen platziert werden. Es ist geplant, die neuen Schuldverschreibungen nach erfolgter Begebung kurzfristig in den Open Market der Frankfurter Wertpapierbörse unter der Interims-ISIN DE000A2TR489 einzubeziehen und nach einer Übergangszeit (TEFRA-D) voraussichtlich Mitte Mai in die bestehende Notierung der 6,5%-Unternehmensanleihe 2018/2024 (ISIN: DE000A2NBR88) zu überführen. Die Aufstockung erfolgt vor dem Hintergrund der zufriedenstellenden Geschäftsentwicklung und des anhaltenden Wachstums. Begleitet wird die Transaktion von der Quirin Privatbank AG.Kontakt: Frank Ostermair, Linh Chung Better Orange IR & HV AG Tel.: +49 (0)89 8896906 25 E-Mail: nzwl@better-orange.deWichtiger Hinweis: Diese Veröffentlichung ist weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren der Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH oder eines mit ihr verbundenen Unternehmens (zusammen und einzeln "NZWL"). Die Wertpapiere, die Gegenstand dieser Veröffentlichung sind, werden durch NZWL ausschließlich im Rahmen einer Privatplatzierung in der Bundesrepublik Deutschland und im europäischen Ausland angeboten werden. Ein öffentliches Angebot findet nicht statt. Diese Veröffentlichung ist darüber hinaus nicht zur Verbreitung, Übermittlung oder Veröffentlichung, direkt oder indirekt, insgesamt oder in Teilen, in die bzw. in den Vereinigten Staaten von Amerika, Kanada, Australien und Japan sowie in Ländern bestimmt, in denen die Verbreitung dieser Veröffentlichung rechtswidrig ist. Insbesondere wurden die Wertpapiere nicht und werden nicht gemäß dem U.S. Securities Act von 1933 in der jeweils geltenden Fassung ("Securities Act") registriert und dürfen nicht ohne Registrierung gemäß dem Securities Act oder Vorliegen einer anwendbaren Ausnahmeregelung von den Registrierungspflichten in den Vereinigten Staaten angeboten oder verkauft werden.

28.03.2019 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de

Sprache: Deutsch Unternehmen: Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH Ostende 5 04288 Leipzig

Deutschland Telefon: +49 34297 85 202 Fax: +49 34297 85 302 E-Mail: gf.sekretariat@nzwl.de Internet: www.nzwl.de ISIN: DE000A1YC1F9 WKN: A1YC1F Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt (Scale), Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 792841 Ende der Mitteilung DGAP News-Service

792841 28.03.2019 CET/CEST