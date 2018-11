Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH, DE000A1YC1F9

Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH: vorzeitige, erfolgreiche Vollplatzierung der 6,5 %-Unternehmensanleihe 2018/2024 im Volumen von 12,5 Mio. Euro Leipzig, 7. November 2018 - Die Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH hat wie angekündigt heute um 15 Uhr die Emission ihrer 6,5 %-Unternehmensanleihe 2018/2024 (ISIN: DE000A2NBR88) vorzeitig beendet. Das Zielemissionsvolumen von 12,5 Mio. Euro wurde erfolgreich bei institutionellen Investoren im Rahmen einer Privatplatzierung und bei Privatanlegern im Rahmen eines öffentlichen Angebots über die Zeichnungsfunktionalität "DirectPlace" der Frankfurter Wertpapierbörse vollständig platziert. Der erste Handelstag (Handel per Erscheinen) für die Schuldverschreibungen im Open Market der Deutsche Börse AG (Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse) wird voraussichtlich der 8. November 2018 sein. Ausgabe- und Valutatag ist der 15. November 2018. Die Emission wurde von der Quirin Privatbank AG als Bookrunner und von der DICAMA AG als Financial Advisor begleitet. Dr. Hubertus Bartsch, Geschäftsführer der Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH: "Wir sind mit der Vollplatzierung unserer neuen Anleihe sehr zufrieden - vor allem in Anbetracht des volatilen Marktumfelds. Besonders freut uns, dass einige institutionelle Investoren uns weiterhin ihr Vertrauen schenken und das Interesse der Privatanleger ebenfalls hoch war. Das zeigt uns, dass wir uns in den vergangenen Jahren am Kapitalmarkt bewährt haben und uns weiterhin in die richtige Richtung entwickeln."Eckdaten der Anleihe 2018/2024

Emittentin Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH Volumen Bis zu 12,5 Mio. Euro Platziertes Volumen 12,5 Mio. Euro ISIN/WKN DE000A2NBR88/A2NBR8 Unternehmensrating B (Creditreform Rating AG, Januar 2018) Kupon 6,5 % p.a. Ausgabepreis 100 % Stückelung 1.000 Euro Valuta 15.11.2018 Zinszahlung Jährlich, nachträglich zum 15.11. eines jeden Jahres (erstmals 2019) Rückzahlungstermin 15.11.2024 Rückzahlung 100 % Status Nicht nachrangig, nicht besichert Kündigungsrecht Sonderkündigungsrecht der Emittentin: - Ab 15.11.2021 zu 101,5 % des Nennbetrags - Ab 15.11.2022 zu 101,0 % des Nennbetrags - Ab 15.11.2023 zu 100,5 % des Nennbetrags Sonderkündigungsrecht der Anleihegläubiger u. a. bei: - Kontrollwechsel - Drittverzug - Wert veräußerter Vermögensgegenstände >50 % der konsolidierten Bilanzsumme - weiteren in den Anleihebedingungen aufgeführten Gründen (siehe Wertpapierprospekt) Covenants - Negativverpflichtung auf Finanzverbindlichkeiten - Verschuldungsbegrenzung (Net debt/EBITDA: < 6,5) - Ausschüttungsbeschränkung auf max. 25 % des HGB-Jahresüberschusses bereinigt um Erträge aus dem Verkauf von Vermögenswerten außerhalb des gewöhnlichen Geschäftsgangs Anwendbares Recht Deutsches Recht Prospekt Von der CSSF (Luxemburg) gebilligter Wertpapierprospekt mit Notifizierung an die BaFin (Deutschland) Börse Open Market der Deutsche Börse AG (Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse) Financial Advisor DICAMA AG Bookrunner Quirin Privatbank AG Wichtiger Hinweis: Diese Veröffentlichung dient ausschließlich Informationszwecken und ist weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren und nicht zur Verbreitung, Übermittlung oder Veröffentlichung, direkt oder indirekt, insgesamt oder in Teilen, in die bzw. in den Vereinigten Staaten von Amerika, Kanada, Australien und Japan sowie in Ländern bestimmt, in denen die Verbreitung dieser Veröffentlichung rechtswidrig ist. Die Wertpapiere, die Gegenstand dieser Veröffentlichung sind, wurden von der Emittentin ausschließlich in der Bundesrepublik Deutschland und dem Großherzogtum Luxemburg im Wege eines öffentlichen Angebots auf Grundlage des von der Commission de Surveillance du Secteur Financier ("CSSF") am 19. Oktober 2018 gebilligten Wertpapierprospekts sowie im Rahmen einer Privatplatzierung in der Bundesrepublik Deutschland und im europäischen Ausland angeboten. Außerhalb der Bundesrepublik Deutschland und des Großherzogtums Luxemburg erfolgte kein öffentliches Angebot. Das Angebot ist inzwischen beendet. Eine Zeichnungsmöglichkeit besteht nicht mehr. Insbesondere wurden die Wertpapiere nicht (und werden auch künftig nicht) gemäß dem U.S. Securities Act von 1933 in der jeweils geltenden Fassung ("Securities Act") registriert und dürfen ohne Registrierung gemäß dem Securities Act oder Vorliegen einer anwendbaren Ausnahmeregelung von den Registrierungspflichten nicht in den Vereinigten Staaten angeboten oder verkauft werden.Kontakt: Frank Ostermair, Linh Chung Better Orange IR & HV AG Tel.: +49 (0)89 8896906 25 E-Mail: nzwl@better-orange.de

