Neuer SKODA für China - erste Skizzen des Mainstream-City-SUV

Mladá Boleslav/Shanghai - - Querverweis: Bildmaterial wird über obs versandt und ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/bilder - - SKODA in China veröffentlicht Zeichnungen des neuen, speziell für chinesische Kunden entwickelten Mainstream-City-SUV - Nach KODIAQ und KAROQ drittes ...

Mladá Boleslav/Shanghai -

- Querverweis: Bildmaterial wird über obs versandt und ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/bilder -

- SKODA in China veröffentlicht Zeichnungen des neuen, speziell für chinesische Kunden entwickelten Mainstream-City-SUV - Nach KODIAQ und KAROQ drittes SKODA SUV-Modell für den chinesischen Markt - Messepremiere des Mainstream-City-SUV auf der Beijing Auto Show

SKODA in China hat erste Zeichnungen seines neuen Modells veröffentlicht. Es handelt sich um ein SUV, das speziell für die Anforderungen urbaner chinesischer Kunden gestaltet und entwickelt wurde. Nach dem SKODA KODIAQ und dem SKODA KAROQ ist das neue Mainstream-City-SUV das dritte Mitglied der SKODA SUV-Familie für den chinesischen Markt. Das Modell wird im Vorfeld der Beijing Auto Show 2018 erstmals gezeigt.

Mit den Modellen KODIAQ und KAROQ ist die SUV-Offensive von SKODA bereits in vollem Gange. Nun überträgt SKODA deren expressives Design auf das neue Mainstream-City-SUV für den chinesischen Markt und unterstreicht damit die emotionale Kraft der Marke. Die kristallinen Gestaltungselemente, die alle SKODA SUV-Modelle gemeinsam haben, spiegeln den robusten Auftritt des neuen Mainstream-City-SUV wider. Sie betonen zugleich seine eleganten Details und die hohe Qualität. Wie bei den Modellen KODIAQ und KAROQ werten sämtliche Merkmale der SUV-Formensprache des Unternehmens das jüngste Mitglied der SKODA SUV-Familie auf.

Die Messepremiere des neuen SKODA SUV ist ein Höhepunkt der diesjährigen Beijing Auto Show. SKODA lässt spezifische Wünsche und Vorlieben chinesischer Kunden in Ausstattung, Konzept und Gestaltung neu entwickelter Modelle einfließen. Kühlergrill und Scheinwerfer bilden eine Einheit, die unteren Seitenelemente fließen Richtung Heck und verstärken dabei optisch die markanten Radkästen. Die Heckleuchten und das Schlusslicht ergeben eine kristalline Form.

Die SUV-Strategie von SKODA spielt eine wichtige Rolle für das Wachstum der Marke. Mit einem SUV-Marktanteil von über 30 Prozent im ersten Quartal spielt SKODA eine wichtige Rolle auf dem chinesischen Markt. Jetzt steht das dritte SKODA SUV in den Startlöchern, das auf der Beijing Motor Show 2018 erstmals gezeigt wird.

China ist der weltweit stärkste Einzelmarkt von SKODA, jedes vierte Fahrzeug setzt SKODA in China ab. 2017 lieferte der Automobilhersteller in China 325.000 Fahrzeuge aus und konnte gegenüber 2016 um 2,5 Prozent zulegen. Damit ist das zurückliegende Jahr zugleich das bisher erfolgreichste für SKODA seit dem Wiedereinstieg in den chinesischen Markt im Jahr 2007.

Der Grundstein für zukünftiges profitables Wachstum der Marke SKODA in China wurde zudem am 30. März 2016 gelegt, als Vertreter von Volkswagen, der SAIC Motor Corporation Limited und SKODA AUTO ein Memorandum of Understanding unterschrieben. Die beim Staatsbesuch des chinesischen Präsidenten Xi Jinping in Tschechien unterzeichnete Absichtserklärung umfasst einen auf fünf Jahre ausgelegten Investitionsplan über zwei Milliarden Euro. Ziel ist die Erweiterung der Modellbaureihen, beispielsweise um mehrere SUV und Fahrzeuge mit alternativen Antrieben.

OTS: Skoda Auto Deutschland GmbH newsroom: http://www.presseportal.de/nr/28249 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_28249.rss2

Pressekontakt: Ulrich Bethscheider-Kieser Leiter Produkt- und Markenkommunikation Tel. +49 6150 133 121 E-Mail: ulrich.bethscheider-kieser@skoda-auto.de

Karel Müller Media Relations Telefon: +49 6150 133 115 E-Mail: Karel.Mueller@skoda-auto.de